Con clásicos de Chaplin, Murnau y Buster Keaton vuelve el ciclo de cine mudo y música en vivo a Malba Puertos

El ciclo "Cine mudo + Música en vivo" regresa a Malba Puertos con funciones gratuitas al aire libre para toda la familia

El ciclo de verano Cine mudo + Música en vivo regresa a Malba Puertos con el impulso de Fundación Medifé para una propuesta que fusiona la proyección de películas de cine clásico musicalizadas en directo al aire libre, en un entorno natural y de acceso gratuito. La iniciativa, que se ha consolidado como un evento esperado por el público, invita a disfrutar en familia de tres funciones al aire libre, que se realizarán los sábados 13 de diciembre, 17 de enero y 21 de febrero a las 20, con las películas Sherlock Jr., Nosferatu y La quimera del oro respectivamente.

"Sherlock Jr.", de Buster Keaton, inaugura el ciclo con una comedia innovadora que marcó la historia del cine mudo

La programación, que abarca desde el humor hasta el terror, incluye títulos fundamentales de la historia del cine. El sábado 13 de diciembre se proyectará Sherlock Jr. (Estados Unidos, 1924), dirigida por Buster Keaton y musicalizada en vivo por Marcelo Moguilevsky (voz, vientos, loops) y César Lerner (piano, acordeón, percusión, electrónica). Sherlock Jr. es una comedia sobre un proyeccionista de cine que sueña con convertirse en detective y se ve envuelto en una investigación dentro de un mundo onírico que mezcla realidad y fantasía. La película es reconocida por sus innovaciones técnicas y secuencias visuales que influyeron en el cine posterior.

"Nosferatu", de F.W. Murnau, se proyecta con acompañamiento de cello y piano

El sábado 17 de enero será el turno de Nosferatu (Alemania, 1922), de F.W. Murnau, con acompañamiento musical de Leo Sujatovich junto al dúo Kapai, integrado por los cellistas Karmen Rencsar y Pablo de Nucci. Nosferatu es una adaptación no autorizada de Drácula que se convirtió en un referente del cine expresionista alemán. La película relata la llegada del Conde Orlok a una ciudad, desatando el terror y la enfermedad. Su atmósfera, estética gótica y uso innovador de luces y sombras definieron un nuevo lenguaje visual en el cine de horror.

"La quimera del oro" cierra el ciclo con humor y emoción

Finalmente, el sábado 21 de febrero se exhibirá La quimera del oro (Estados Unidos, 1925), de Charles Chaplin, con música en vivo a cargo de Marcelo Pablo Katz y Carolina Flechner en batería. La Quimera del Oro sigue las peripecias de un buscador durante la fiebre del oro en Alaska. Chaplin combina humor físico y momentos emotivos para retratar la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La película es recordada por escenas icónicas como la danza de los panecillos y fue clave para consolidar a Chaplin como figura central del cine mudo.

Las funciones se realizan en Malba Puertos con entrada libre y cupo limitado de asientos

Las funciones se realizarán en Malba Puertos, ubicado en Alisal 160, Bahía, Puertos, Provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 45 de la Panamericana, Ramal Escobar. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, y las funciones son aptas para todo público, con especial bienvenida a las familias. El espacio cuenta con asientos de cupo limitado, aunque se invita a los asistentes a llevar su propia manta o silla para mayor comodidad. En caso de lluvia, las funciones se reprogramarán para el día siguiente en el mismo horario.

En palabras de Eleonora Jaureguiberry, coordinadora general de Malba Puertos, “Este ciclo se convirtió en un clásico instantáneo. Mucha gente está esperando su nueva edición. Apuntamos a audiencias de todas las edades y de todos los niveles de acercamiento al arte, ofreciendo calidad y profundidad”. Por su parte, Daniela Gutierrez, presidenta de Fundación Medifé, expresó: “Destacados artistas nacionales musicalizarán en vivo y en un entorno natural, a los grandes clásicos del cine mudo universal. Es un orgullo continuar acompañando esta experiencia sensorial tan particular que promueve el cruce de disciplinas artísticas, propone fusionar audiencias y destaca la importancia de la cultura para el bienestar”.

[Fotos: prensa Malba Puertos]