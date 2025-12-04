Cultura

Jafar Panahi desafía la amenaza de prisión y confirma que regresará a Irán tras el éxito de ‘Fue solo un accidente’

El director, sentenciado a prisión en ausencia, dijo que nunca consideró abandonar su país. “Solo tengo un pasaporte y deseo conservarlo”, afirmó en Marruecos

Guardar
Jafar Panahi anuncia su regreso
Jafar Panahi anuncia su regreso a Irán tras la gira internacional de su película "Fue solo un accidente" (Foto: Scott A Garfitt/archivo AP)

El aclamado director de cine iraní Jafar Panahi afirmó este jueves que planea regresar a su país después de la gira con su nueva película, Fue solo un accidente, y que nunca ha contemplado el exilio a pesar de la amenaza de prisión que enfrenta en Irán. “Sé que las películas que hago no agradan al gobierno, pero eso no es razón para dejar mi país”, dijo a una audiencia en el Festival Internacional de Cine de Marrakech el jueves. “Mi país es donde puedo respirar, donde puedo encontrar una razón para vivir y donde puedo encontrar la fuerza para crear”, agregó el director, indicando que regresaría a Irán después de que su gira termine el próximo año.

Un tribunal en Teherán lo sentenció a un año de prisión en ausencia a principios de esta semana y también le impuso una prohibición de salir del país por dos años por “actividades de propaganda contra el sistema”, según su abogado Mostafa Nili en una publicación en X. Nili dijo que apelaría el fallo. La sentencia fue dictada mientras Fue solo un accidente recibía tres premios en los Gotham Awards de la ciudad de Nueva York, a los que Panahi asistió antes de volar a Marruecos.

Panahi filmó "Fue solo un
Panahi filmó "Fue solo un accidente" clandestinamente en Irán (Foto: Neon vía AP)

Jafar Panahi es uno de los directores contemporáneos iraníes más celebrados y ha continuado haciendo películas a pesar de haber sido encarcelado repetidamente, prohibido de viajar y puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades iraníes durante los últimos 20 años. Filmó Fue solo un accidente clandestinamente en Irán tras una estancia de siete meses en prisión que solo terminó en 2023, una vez que inició una huelga de hambre.

La película es un drama de venganza sobre el sistema penitenciario de Irán, basado en historias que Panahi escuchó mientras cumplía condena en la notoria prisión de Evin en Teherán, por cargos similares a los más recientes. Sigue a un hombre que cree haber visto a su antiguo captor. El hombre inicialmente planea enterrar vivo a su supuesto torturador, pero en su lugar decide confirmar su sospecha llevándolo, encerrado en la parte trasera de su furgoneta, a otros ex prisioneros para determinar si debe prevalecer la venganza o el perdón.

"Fue solo un accidente" ganó
"Fue solo un accidente" ganó la Palma de Oro en Cannes y representa a Francia en los Oscar (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Fue solo un accidente ha generado rumores de Oscar como representante de Francia en la categoría “Mejor Película Internacional” y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en septiembre. “Solo tengo un pasaporte. Es el pasaporte de mi país, y deseo conservarlo. Aunque se me dio la oportunidad, incluso en los años más difíciles, nunca consideré dejar mi país y convertirme en refugiado en otro lugar”, declaró Panahi.

“He estado trabajando día y noche en esta campaña para el Oscar durante más de tres meses”, apuntó. “Y sí, como mencionaste, esta sentencia llegó en medio del proceso. Pero terminaré esta campaña y regresaré a Irán lo antes posible.”

Fuente: AP

Temas Relacionados

Jafar PanahiCineIránUltimas noticias América

Últimas Noticias

¿Por qué hay tantas películas basadas en la Biblia actualmente?

Los filmes que inspiran historias del Antiguo o Nuevo Testamento están llenando pantallas grandes y pequeñas. Para entender los motivos, es útil conocer la historia de Hollywood

¿Por qué hay tantas películas

Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma”

La actriz británica, ganadora del Oscar, comparte su satisfacción y entusiasmo por su primera experiencia detrás de cámaras. La película se llama “Adiós, June” y puede verse en Netflix

Kate Winslet y su debut

Una monumental torre diseñada por Norman Foster transforma el horizonte urbano de Manhattan

El monumental edificio de JP Morgan, diseñado por el estudio de arquitectura de Norman Foster, genera debate sobre el papel de las corporaciones en la configuración de los espacios urbanos

Una monumental torre diseñada por

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami

La artista británica Es Devlin sorprende en la Semana del Arte de Miami con una instalación monumental que invita a la reflexión, fusionando arte, libros y conciencia ambiental en un espacio abierto y gratuito junto al Atlántico

Una biblioteca giratoria deslumbra en

Comienza el Festival de cine de La Habana, entre apagones y en plena epidemia de virosis

Las principales salas de la capital cubana albergan el evento cinematográfico, que enfrenta desafíos por cortes eléctricos y brotes de enfermedades, pero mantiene su programación con más de 200 películas de 42 países

Comienza el Festival de cine
DEPORTES
“De los más potentes de

“De los más potentes de la historia”: el penal a 130 kilómetros por hora que pateó el arquero del Napoli y recorre el mundo

Como en el cine, pero en la cancha: el llamativo método que implementó Luis Enrique en el entrenamiento del PSG

El sorprendente análisis de Batistuta: por qué hoy le aburre el fútbol y su optimista pronóstico sobre la Selección en el Mundial

“Hicimos un poco de trampa”: la historia del “truco” en el sorteo del Mundial de Francia 98 para que el local y Brasil jugaran la final

Roberto Ayala dio pistas sobre la lista de la Selección para el Mundial: el ejemplo de Paredes, el caso Messi y ¿habrá tapado?

TELESHOW
Ternura, familia y paisajes: así

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Noboa asistirá al Gran

Daniel Noboa asistirá al Gran Premio de Abu Dhabi en medio de críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales

¿Por qué hay tantas películas basadas en la Biblia actualmente?

Murió el influencer Prince Patel, de 18 años, tras chocar con su moto

¿Un hongo de Chernóbil podría proteger a los astronautas de la radiación?

La prefecta Marcela Aguiñaga oficializó su salida del correísmo en medio de un conflicto abierto con Rafael Correa