Arranca el Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba, con una puesta renovada

La edición 2025 del Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba (MAC) llega con una apuesta renovada que busca recuperar el espacio de la ciudad en la escena nacional, a partir de una propuesta que trasciende la mera exhibición de obras y se orienta a fortalecer el tejido artístico, económico y social de la región.

Bajo la curaduría de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, el evento se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba, un espacio de más de 18.900 metros cuadrados, y participarán 60 galerías y espacios de arte.

En diálogo con Infobae Cultura, Torres Kosiba destacó la amplitud geográfica y conceptual de la convocatoria que, además, tendrá una mayor presencia de espacios del interior de la provincia.

“Por lineamiento, tiene que haber un 40 por ciento de cupo de galerías de Córdoba. Lo que sí hay, como particularidad de este año, es que hay más galerías de Córdoba a nivel provincial. Como que antes solamente estaban las de la ciudad de Córdoba. Va a haber un fuerte posicionamiento cordobés. Vamos a tener cuarteto, academia, esas grandes tensiones que son muy características de nuestra idiosincrasia, estos cruces medio contradictorios entre lo conservador y lo innovador”, dijo.

Y agregó, con respecto al resto de los espacios, que habrá “galerías de todo el país”, con “proyectos de la Patagonia que nunca habían venido, de Jujuy, de la Triple Frontera, de Entre Ríos, Santa Fe Capital, Rosario, Tucumán”, como también “propuestas inéditas y la presencia de proyectos internacionales de Brasil”.

Centro de Convenciones Córdoba, dentro del Predio Ferial de la ciudad

Esta edición introduce el concepto de lo “mercurial” como eje curatorial, proponiendo conectar con aquello que es ágil, versátil y capaz de adaptarse a los tiempos de grandes cambios. Según los curadores, “los mercados desde los comienzos de la civilización cumplen la función del intercambio, no sólo de productos y valores, sino que junto a ellos también circulan encuentros, risas, conversaciones, abrazos y nuevas dinámicas de convivencia”.

Esta visión se traduce en una feria que no solo exhibe arte, sino que crea vínculos, abre caminos y propicia nuevos mercados, con el objetivo de posicionar a Córdoba como referente en el mapa nacional de ferias de arte contemporáneo.

El gran desafío para el MAC, la segunda feria más vieja del país después de arteba, es retomar un espacio que ha ido perdiendo, re-posicionarse con una entidad propia, reconocible, como sucede los otros eventos que han ido surgiendo en los últimos años, como ArteCo, FAS, a.362 y Plateada, entre otras.

En ese sentido, la propuesta buscará propiciar un ambiente donde la interacción y el intercambio sean protagonistas. “Nos parece que eso es algo muy importante, poder encontrarse con otros artistas, con otras obras, con otros pareceres, otros pensamientos”, explicó, resaltando la relevancia de la diversidad de miradas y experiencias, para así “dotar al mercado de contenido, programación, espacios de discusión e intercambio”, y ampliar el acceso a la cultura, visibilizando nuevas economías del arte y fortaleciendo los espacios de aprendizaje y formación.

Obras de Tótem Tabú (Komuna), Jessica Morillo (Fulana) y Melina Koch (ESAA)

En cuanto a la organización espacial, se abandona el esquema tradicional de “zonas” y adopta el de “constelaciones”, siendo las principales constelaciones Crespo y Bonino: la primera reúne a galerías consolidadas nacionales e internacionales, mientras que la segunda da lugar a nuevas generaciones de galerías y proyectos en crecimiento.

Por su parte, la Myriam Stefford se dedica a mapear y visibilizar proyectos innovadores, especialmente aquellos con producciones transdisciplinares que desafían los límites del arte, como videoperformance, arte digital, nuevos medios, experimentaciones sonoras y biomateriales.

En la Constelación de Ediciones, bajo la curaduría de Florencia Magaril, se explora la intersección entre arte y práctica editorial, con un sector dedicado a libros de artistas y editoriales independientes, así como a publicaciones que desafían las fronteras tradicionales de textos y formatos.

La gráfica, los fanzines y las ilustraciones tendrán un espacio propio, curado por Asteroide, y se introduce el concepto de librerías curadoras, donde librerías especializadas seleccionarán títulos vinculados al arte para invitar a la lectura desde una perspectiva estética y crítica. Cada día del mercado, distintas librerías invitadas enriquecerán la propuesta, entre ellas El volcán Azul, La hojarasca, Séptimo Arte, Rubén Libros, Espejo, La Silvestre, Un lugar en la mancha y La Pantera y el templo.

Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, curadores de la edición 2025 del MAC

El espacio editorial también contempla actividades para todas las edades. Para los más pequeños, se ofrecerá un mapa exploratorio diseñado por la artista Cho Bracamonte, que convierte la visita en una aventura lúdica y de descubrimiento.

Además, se presentará el libro de arte infantil ¿Hacemos Arte? de Juan Juares y se llevará adelante la Activación Caprichitos, un proyecto creado por y para artistas adolescentes, con la participación de Fede Armonelli (Córdoba), Mayo Maravilla (El Salvador), Pedro Szeliga de Sarasqueta (Buenos Aires), Mati Nates (Córdoba) y Mili (Córdoba).

Por su parte, la Constelación Orbital se presenta como un espacio de reflexión y debate, con charlas, paneles de discusión y diálogos cruzados entre curadores, coleccionistas y referentes del arte nacional e internacional.

“Buscamos que sea dinámico, con actividades divertidas, en vez de tener un auditorio, la idea es que las charlas y todo sucedan en formatos de pícnic, de encuentros, todo mucho más relajado, en un modo más horizontal”, dijo Torres Kosiba.

Obras de Max Romero Almenar (Gabelich Contemporáneo), Camila Bouchet (Argüello y Bouchet) y Olivia Azpiazu (Palpar)

Además, incluye una plataforma para el arte efímero, con intervenciones performáticas y activaciones en tiempo real que harán al público testigo directo de la creación en movimiento. Entre las acciones destacadas se encuentran “Cómo celebras tu existencia” de Cruz Marguett, “Sanatorio de árboles” de Yasmín Antún, “Posta de hidratación para la carrera del artista” de Gustavo Mauro, “Bordo tu nombre en mi río” de Carmen Cachin, “¿Alguien vive?” de Soledad Sánchez Goldar, “Miss Litio” de Maxi Mamani y “La tortu performer” de Daiana Rose.

El ciclo Imágenes en Movimiento ofrecerá proyecciones y espacios de reflexión sobre nuevas narrativas visuales, permitiendo a los visitantes descubrir obras de artistas contemporáneos que utilizan el video como medio central.

Por su parte, Factoría: Escala e Intervención tendrá instalaciones, esculturas y obras site-specific que modificarán la arquitectura y el paisaje del MAC, generando puntos de referencia visual que orientan la visita y destacan la producción artística. Entre los artistas participantes se encuentran Sara Goldman con “Barranco”, Sara Fernández con “La belleza del trabajo sucio”, Nicolás Monsú con “Kiosquito de dibujos 2”, Santiago Viale con “Otros fenómenos”, Ral Haro con “Desplazamientos de Luz”, Belkys Scolamieri con “Estragos – Colección Londero”, Rubén Menas con “Apariciones y reflejos” y Romina Castiñeira con “Zona en diagonal”.

Arriba, Iliana Regueiro (Julia Baitalá - Galería de Arte) y, abajo, Daiana Rose (El dije Coop) y Josefina León Ausejo

Como toda feria, también habrá espacio para los premios, entre los que se encuentran el Premio Adquisición Institucional Municipalidad de Córdoba, impulsado por la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, que consiste en la adquisición de una obra para el acervo de un museo municipal; el Premio Adquisición Institucional Gobierno de la Provincia de Córdoba, impulsado por la Agencia Córdoba Cultura, que incorpora la obra a la colección permanente de un museo provincial; el Premio Adquisición Institucional Museo Franklin Rawson, que selecciona y premia obras que pasarán a formar parte de la colección permanente del museo, y el Premio In situ, creado en 2022 por Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, que tiene como objetivo conocer, difundir y apoyar las escenas artísticas en diferentes territorios del país, con la selección de ganadores a cargo de los creadores y un jurado invitado.

La Colección Universidad Siglo 21 se suma con el Premio Arte21, que busca abrir y promover la colección de la institución, mientras que el Premio Púrpura Proyecto otorga una beca de formación para “El Oráculo”, un programa anual diseñado para artistas que buscan articular creación y pensamiento en torno a la crítica, la curaduría y el mercado, y el Premio Brandon reconoce la labor artística mediante el voto directo de espacios, galerías y artistas hacia sus pares en el marco de las ferias de arte contemporáneo.

Finalmente, la Ciudad también se movilizará con una agenda satelital, que extiende la experiencia del MAC más allá del Centro de Convenciones, vinculando la feria con el ecosistema artístico de la ciudad, como con Ruta Periferia, un mapa interactivo de galerías, museos y espacios alternativos con horarios especiales, visitas a talleres de artistas y una agenda completa de inauguraciones y eventos paralelos.

Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba (MAC)

La feria es organizada por la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, Faro (Asociación Civil de Galerías de Córdoba), Fundación Pro Arte Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba.

Galerías y espacios

De la ciudad de Córdoba se encuentran Andamio Estudio, ARTE CERCA, CO ART, En Casa Espacio de Arte, Epa, Galería Francisco Vidal- Casa de Córdoba, KIOSKO, La Cúpula, Lyv Gallery, MARCHIARO, MARÍA WONDA, A.C. Memoria y Red Puebla, Mina, MINI-CONTEMPORÁNEO, Nilo galpón de arte, ORFILA casa de arte, Rutera, Satélite, SUBTERRÁNEO GALLERY, Usina de Arte, Vía Margutta Arte Contemporáneo y Grupo Asociativo Metal Arte; mientras que del resto de la provincia, ABRE (La Calera), Ankara Arte Contemporáneo (Colonia Caroya), Argüello & Bouchet (Agua de Oro), Brújula Invisible Galería (La Falda), Conartevas (Mendiolaza), ESAA (Unquillo), XUL gallery (Alta Gracia).

Con sedes en Córdoba y Buenos Aires, SASHA D espacio de arte y TIERRA arte contemporáneo, mientras que solo de CABA, Betbeder Consultoría de Arte, El Dije Coop, Galería Fantasma, Galería Komuna, Julia Baitalá - Galería de Arte , La Mesa, Linse Galería, MITE, Palpar, Pólvora y ROSEUM Arte Contemporáneo, y desde la Provina, Departamento 112 (Martínez).

De Santa Fe, 500 el liso (Recreo), LUOGO (Rafaela), Núcleo Contemporáneo (Santa Fe) y eSTUDIOG, Gabelich Contemporáneo y Teras (Rosario) y de otras provincias, CASAGALERÍA (Salta, Salta); Casa Banano (Paraná, Entre Ríos); Fulana (Tafí Viejo, Tucumán); Mantera (La Banda, Santiago del Estero); Las Cosas (Neuquén, Neuquén); Zona Fronteriza (Posadas, Misiones); Uncu (Tilcara, Jujuy) y desde Brasil, Galería Geral.

*Mercado de Arte Contemporáneo, Centro de Convenciones Córdoba, del 4 al 7 de diciembre. Jueves, de 18 a 21 hs; viernes, sábado y domingo, de 16 a 20 hs. Entrada libre y gratuita