Cultura

La feria de arte MAC Córdoba anunció las galerías y cambios en su formato

El Mercado de Arte Contemporáneo, la feria más antigua después de arteba, anunció las galerías y proyectos que formarán parte de su nueva edición, en la que abandona la división por zonas, incorpora más galerías del interior cordobés y suma actividades pedagógicas

Juan Batalla

Por Juan Batalla

Guardar
MAC Córdoba renueva su formato
MAC Córdoba renueva su formato y amplía la representación local

La próxima edición del Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba (MAC), que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Complejo Feria Córdoba, llegará con novedades: desde su estructura organizativa, actividades y una mayor presencia de espacios locales por fuera de la capital serrana.

Bajo el lema “Sobre lo Mercurial”, la curaduría general, a cargo de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, propone una feria dinámica y abierta a nuevas formas de diálogo entre artistas, obras y públicos. “Pensamos lo mercurial porque sentimos, y de hecho está sucediendo, que íbamos a tener que estar tomando decisiones momento a momento, que esas decisiones iban a ser rápidas, que iba a haber que hacer cambios, que son tiempos de cambio, son tiempos en que las cosas un día están de un lado y al otro día están en otro totalmente opuesto”, explicó Sofía Torres Kosiba en diálogo con Infobae Cultura.

La convocatoria para la edición 2025 recibió más de 90 postulaciones de todo el país y del exterior, de las cuales 60 fueron seleccionadas por un jurado integrado por Andrés Duprat, Emanuel Díaz Ruiz, María Wonda, Alejandro Dávila y representantes de la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura.

El carácter federal del MAC se refuerza con la presencia de galerías de Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero y Misiones, así como invitadas de Brasil y Perú. Además, la provincia de Córdoba estará representada no solo por la capital, sino también por localidades como La Calera, Agua de Oro, Mendiolaza y Alta Gracia. En su caracter federal, eso sí, es llamativa la participación de una sola galería de la Provincia de Buenos Aires, pero ninguna del interior profundo.

El Mercado de Arte Contemporáneo
El Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba (MAC) se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Complejo Feria Córdodba

En cuanto a la composición de la feria, Torres Kosiba detalló: “Por lineamiento, tiene que haber un cuarenta por ciento de cupo de galerías de Córdoba. Lo que sí hay, como particularidad de este año, es que hay más galerías de Córdoba a nivel provincial. Como que antes solamente estaban las de la ciudad de Córdoba. Hicimos mucho hincapié en que se pudiera tomar un poco también el resto de la provincia”.

La curadora y también artista subrayó que, aunque la identidad local no es el eje central de esta edición, se mantiene el compromiso con la representación cordobesa.

“Nos imaginamos una feria dinámica, con actividades divertidas, en vez de tener un auditorio, la idea es que las charlas y todo sucedan en formatos de pícnic, de encuentros, todo mucho más relajado, en un modo más horizontal”, señaló Torres Kosiba.

Por otro lado, la organización abandona la tradicional división por zonas y se estructura en “constelaciones” que propician cruces y diálogos transversales: a las clásicas Crespo, para galerías consolidadas, y Bonino, para nuevas generaciones de proyectos, se le suman Myriam Stefford para producciones transdisciplinares, Constelación de Ediciones, que vincula artes visuales y producción editorial, y el espacio Orbital, dedicado a acciones, talleres y encuentros dentro y fuera de la feria.

La curadora también reflexionó sobre el contexto actual del sector: “Como hay una proliferación de ferias nacionales, ya hay también una saturación de información. Lo que sí intentamos es que MACC traiga otras propuestas, otras galerías u otros proyectos con otros artistas, que no sea esto de: ‘Bueno, durante todo el año estuviste viendo más o menos lo mismo’. No tiene mucho sentido, como también estratégicamente hay algo ahí que es importante pensar”.

Complejo Ferial de Córdoba
Complejo Ferial de Córdoba

En este sentido, Torres Kosiba definió la edición como “una feria de transición y también de diagnóstico”, y consideró que la convocatoria funcionó como “un boca de urna, para comprender también que hay algo que evidentemente está cambiando, con relación a las ferias, con relación a las cámaras de galerías, con relación a la agenda de ferias”.

Entre las novedades, la feria contará con instalaciones de gran porte de artistas cordobeses en el ingreso, una decisión motivada tanto por cuestiones logísticas como por la intención de aprovechar el carácter monumental del centro de convenciones. “Nos parecía importante poder mostrar algo de esta producción, de algunos artistas que trabajan a gran escala”, afirmó.

El espacio Orbital reunirá estas instalaciones junto a un ciclo de video performance, conversaciones y, como punto destacado, el primer encuentro de ferias nacionales. “Un poco que se encuentren acá todas las organizaciones de las ferias para charlar y ver cómo están, qué les parece lo que está pasando, si están viendo que el mercado crece, si se está logrando que se amplíe la convocatoria o qué está pasando”, explicó la curadora.

El apoyo del Ministerio de Cooperativas y Mutuales introduce una dimensión cooperativista y colaborativa en la feria: “El modelo cooperativista o precooperativista está muy tenido en cuenta. Hay muchos proyectos que están este año y que están justamente con esta particularidad, que tienen que ver con los modelos que se manejan colaborativamente, de manera horizontal. Con que tienen una organización diferente, que no es el modelo del galerismo tradicional”. Para la curadora esta tendencia está relacionada “a la crisis económica nacional, que impulsa a artistas y agentes culturales a buscar nuevas formas de organización y salida”.

La organización abandona la tradicional
La organización abandona la tradicional división por zonas y se estructura en “constelaciones”

La dimensión pedagógica y formativa también será central en la edición 2025, en respuesta a un pedido explícito de las autoridades provinciales y municipales. “Recibimos un pedido desde la gobernación, de que la feria vuelva a recuperar su carácter pedagógico, formativo, que se amplíe a los públicos, que recupere un poco esos otros públicos que también al trasladarse a la zona de los predios feriales ha sido difícil traccionar”, relató Torres Kosiba.

También se anunció que el MAC le rendirá homenaje a María Rocha, jurado y referente del sector, quien falleció recientemente: “Vamos a hacer, por supuesto, un homenaje para María en el MAC, porque de hecho nos conocimos en el MAC, en 2017, donde Mantera, su proyecto, recibió un premio y fue como realmente una revelación encontrarnos con este modo tan inteligente de llevar adelante un proyecto desde Santiago del Estero a posicionarse a nivel nacional”.

En esta edición del MAC participarán espacios de la capital cordobesa como Andamio Estudio, ARTE CERCA, CO ART, En Casa Espacio de Arte, KIOSKO, Lyv Gallery y MARCHIARO, a los que se suman propuestas de localidades vecinas como Ankara Arte Contemporáneo en Colonia Caroya, Argüello & Bouchet en Agua de Oro, Brújula Invisible Galería en La Falda, Conartevas en Mendiolaza, ESAA en Unquillo y XUL gallery en Alta Gracia. La presencia de SASHA D espacio de arte con actividades tanto en Córdoba como en Buenos Aires da cuenta de la conexión entre escenas.

La feria rendirá homenaje a
La feria rendirá homenaje a María Rocha

Galerías participantes

La ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana constituyen el segundo núcleo en cantidad de galerías reunidas. Entre ellas se encuentran Betbeder Consultoría de Arte, El Dije Coop, Galería casa proyecto, Galería Fantasma, Galería Komuna, Julia Baitalá-Galería de Arte, La Mesa, Linse Galería, MITE, Palpar, Pólvora y ROSEUM Arte Contemporáneo, además de Departamento 112, de Martínez.

Dentro de la provincia de Santa Fe se encuentran espacios de referencia como 500 el liso en Recreo, eSTUDIOG, Gabelich Contemporáneo y Teras en Rosario, junto a LUOGO en Rafaela y Núcleo Contemporáneo en la ciudad de Santa Fe. Del resto del país estarán Casa Banano (Entre Ríos), Casa Galería (Salta), Galería Chorizo (Chaco), Galería Expuesta (Río Negro), Fulana (Tucumán), Mantera (Santiago del Estero), Las Cosas (Neuquén), Uncu (Jujuy) y Zona Fronteriza (Misiones).

La lista se completa con la participación internacional de Ekumen desde Lima, Perú, y Galería Geral desde Brasil, que agregan una dimensión transnacional al mapa actual de espacios de arte.

Temas Relacionados

Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba Sofía Torres Kosiba Manuel Coll Córdoba Arte contemporáneo Feria de artearte

Últimas Noticias

La subasta de 10 cuadros icónicos, con obras de Magritte, Miró y Dalí, promete robarse la atención mundial

Obras de grandes artistas del arte moderno, pertenecientes a la colección Bucksbaum, saldrán a la venta, prometiendo cifras millonarias y mucha expectación entre los amantes del arte y la cultura pop

La subasta de 10 cuadros

El arte precolombino toma cuatro museos de Madrid, en la “mayor muestra de la historia”

Reúnen obras milenarias y creaciones contemporáneas en “La mitad del mundo”, una exposición que se despliega en cuatro sedes de Madrid y desafía la historia oficial. El cuerpo femenino y la dualidad, protagonistas de un relato que conecta pasado y presente

El arte precolombino toma cuatro

Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta récord con más USD 63 millones

La obra “Portrait of a Dwarf” de Francis Bacon se robó el show en la subasta de Sotheby’s, superando todas las expectativas

Un retrato de Francis Bacon

Revelan secretos de una misteriosa estructura en Mongolia que desafía a la Gran Muralla China

Un reciente estudio internacional revela datos fascinantes sobre la Muralla de Gobi, una impresionante fortificación de 320 kms que no solo protegía, sino que también impulsaba el comercio en el desierto

Revelan secretos de una misteriosa

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

Los turistas podrán explorar el corredor reservado a emperadores romanos, restaurado recientemente y famoso por su historia de intrigas, arte y episodios vinculados a la figura de Cómodo

El Coliseo abre el Pasaje
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suspendieron un partido de fútbol

Suspendieron un partido de fútbol infantil por insultos antisemitas: “Hay que matar judíos”

Por qué las personas que dejan de fumar recaen y cuáles son los beneficios de dejar el hábito a cualquier edad

Día Mundial del Gin Tonic: nuevas versiones del cóctel creativo que nos hace sentir bartenders en casa

Empleo público: cuáles son las provincias que más empleados tienen y cuáles pagan los sueldos más altos

Por cuarto año consecutivo, cayeron las ventas de las pymes por el Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA
La subasta de 10 cuadros

La subasta de 10 cuadros icónicos, con obras de Magritte, Miró y Dalí, promete robarse la atención mundial

EEUU abatió a tres “narcoterroristas” del ELN en un ataque a una embarcación con drogas

Israel realizó nuevos ataques en Gaza tras acusar a los terroristas de Hamas de haber violado el alto el fuego

Misterio maya: por qué construyeron grandes ciudades y luego las abandonaron, según un estudio de la Universidad de California

Ucrania atacó una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú y obligó a suspender el suministro desde Kazajistán

TELESHOW
La romántica dedicatoria de Paulo

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer día especial como futura mamá

El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”

Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres

Día de la Madre: entre recuerdos y amor, los mensajes más emotivos con fotos, palabras y videos

Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo