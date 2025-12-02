El “Penacho de Moctezuma” y otros imaginarios, en una muestra en el Chateau

El “Penacho de Moctezuma”

La muestra Umbrales en el Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí convoca a los visitantes a explorar los territorios donde lo visible y lo imaginario se entrelazan, a partir de la obra de Vane Amenabar, Mateo Argüello Pitt, Fabio Egea y Candelaria Silvestro.

A partir del 3 de diciembre, a las 19:00, y hasta el 8 de marzo de 2026, la exposición aborda los espacios de transición, el cambio y la sensibilidad desde perspectivas singulares.

El recorrido de la exhibición se inicia con la propuesta de Vane Amenábar (1976), quien transforma el papel en un medio capaz de evocar memoria, identidad y territorio. Su trabajo se distingue por la precisión manual y la experimentación con materiales como bisturí, tijera, agujas e hilos, elementos que utiliza para reinterpretar ajuares y ornamentos de comunidades indígenas latinoamericanas.

Corona radial Masculina región Tocantins xingu Brasil, de Amenabar

Amenábar reconstruye el legendario Penacho de Moctezuma en una pieza íntegramente realizada a mano, donde cada pluma ha sido recortada y modelada para dotarla de textura, volumen y movimiento. La artista incorpora monedas de la República Argentina de 1945, 1949 y 1975, un gesto simbólico que establece un diálogo entre distintas culturas, economías y temporalidades, ampliando la interpretación histórica de la obra original.

En palabras de Amenábar: “Cada ajuar guarda el eco de un imperio, y cada elemento el pulso de una nación”. Así, el papel deja de ser un simple soporte para convertirse en lenguaje, textura, sonido y respiración, mientras los procedimientos textiles y las técnicas experimentales materializan lo aún no pensado, invitando al espectador a un territorio donde tradición y presente convergen.

A partir de esta pieza, la muestra propone un itinerario por diversos ajuares que remiten a culturas prehispánicas, generando nuevas lecturas sobre los vínculos entre ornamentación, poder, ritual y cosmovisión.

"Un día, todos los días", acrilico sobre arpillera, de Mateo Argüello Pitt

Cada obra resignifica estos íconos desde el presente, situando al arte contemporáneo latinoamericano como un espacio de homenaje y reflexión crítica. La exhibición continúa con la obra de Mateo Argüello Pitt, quien ha consolidado una simbología personal a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un referente del arte actual en Córdoba.

Su producción se caracteriza por una línea de trabajo reconocible, donde lo figurativo y las tramas abstractas se entrelazan en un juego visual que invita a múltiples lecturas.

"Soñadores y jugadores", de Fabio Egea

Por su parte, Fabio Egea introduce elementos de la neofiguración en su obra, fusionando lo crudo con lo poético. El recorrido por su trabajo comienza con piezas tempranas y avanza hacia una selección de obras emblemáticas que han configurado su lenguaje personal, hasta llegar a su producción más reciente.

En este trayecto, la figura humana adquiere una nueva relevancia y los gestos, perceptibles en detalles sutiles, revelan una sensibilidad renovada.

"Las chicas de las tunas", de Candelaria Silvestro

Por su parte, la propuesta de Candelaria Silvestro se centra en los espacios liminales entre luz y sombra, presencia y ausencia. Sus obras sugieren atmósferas introspectivas donde la incertidumbre adquiere un carácter poético.

La producción de Silvestro está determinada por el contexto inmediato, y busca despojarse de toda exageración, evitando la sobreexposición de la pintura y el uso de recursos expositivos recurrentes, para ofrecer una imagen despojada de artificios.

La curaduría de Umbrales estuvo a cargo de Diego Arrascaeta, Teresa Maluff, Guido Quaglia, Paulina Antacli e Ignacio Martínez del Barrio, quienes conciben la muestra como un entramado de miradas que activan la pregunta por el límite y la percepción.