Del Nobel al mercado internacional: Han Kang presenta su primer libro de no ficción en inglés

El lanzamiento incluye ensayos íntimos, imágenes inéditas y fragmentos de diarios que profundizan en temas de identidad, memoria y arte. Las claves de un nuevo perfil creativo que abre puertas a la narrativa surcoreana contemporánea

El libro Light and Thread
El libro Light and Thread marca el debut de Han Kang en la no ficción anglosajona y amplía su presencia internacional

La llegada de Light and Thread - “Luz e Hilo” en español —, el primer libro de no ficción en inglés de Han Kang, ganadora del Nobel de Literatura 2024, amplía la presencia de la autora surcoreana en los mercados internacionales.

El volumen se publicará en Estados Unidos, Reino Unido y otros países de habla inglesa el 24 de marzo de 2026, según Associated Press. Este lanzamiento marca un hito en la trayectoria de Han Kang, reconocida por su prosa poética y su tratamiento de los traumas históricos y la fragilidad de la vida humana.

Hasta el momento, no hay noticias sobre una traducción al español, aunque gran parte de su biblioteca se encuentra traducida y publicada en el idioma. La edición en inglés será publicada por Penguin Random House y cuenta con la traducción de Maya West, E. Yaewon y Paige Aniyah Morris, especialistas en literatura asiática, de acuerdo con Associated Press y un medio digital.

Han Kang, ganadora del Nobel
Han Kang, ganadora del Nobel de Literatura 2024, es reconocida por su prosa poética y su exploración de traumas históricos

La obra, aparecida originalmente en Corea del Sur en 2025, reúne textos personales de Han Kang: ensayos, poemas, fragmentos de diario y fotografías. Entre sus elementos más notorios destaca la inclusión del discurso que ofreció al recibir el Nobel en 2024, un texto que, según el medio digital, transformó la percepción internacional de la literatura coreana contemporánea.

En un comunicado publicado por Associated Press, Han Kang afirmó: “Al organizar los ensayos, poemas, entradas de diario y fotografías que se incluirían en este libro, imaginé todos sus espacios, desde la primera hasta la última página, envueltos en luz”.

La autora expresó gratitud al ver reflejada esa luz en la traducción al inglés, celebrando que ahora pueda alcanzar a nuevos lectores. El medio digital resalta que esta imagen, de gran sencillez y carga poética, sintetiza la esencia del nuevo libro como un recorrido introspectivo por el tiempo, la memoria, la identidad y la creación artística.

El discurso Nobel incluido en
El discurso Nobel incluido en el libro transformó la percepción internacional de la literatura coreana contemporánea - (REUTERS/Tom Little)

El discurso Nobel recogido en Light and Thread fue considerado por críticos y lectores como un hito para la literatura coreana. La motivación del jurado subraya la intensa prosa poética que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana en la obra de Han Kang. La inclusión de este texto refuerza la relevancia del libro y su potencial para influir en la recepción mundial de la literatura surcoreana.

La carrera de Han Kang, nacida en Gwangju en 1970, fue reconocida tanto en Corea del Sur como en el extranjero. El portal literario rememora que la autora inició su actividad en 1994 y recibió premios como el Yi Sang, el Artista Joven del Año, el 25.º Premio de Novela Coreana, el Hwang Sun-won y el Dong Ri.

Su novela La vegetariana, traducida a más de treinta idiomas y distinguida con el Booker Internacional en 2016, consolidó su posición como una voz influyente en la literatura contemporánea. El Nobel de Literatura de 2024 aumentó su perfil global y dirigió la atención hacia la riqueza de las letras surcoreanas.

El éxito de Han Kang
El éxito de Han Kang impulsa el crecimiento de la literatura surcoreana en los mercados occidentales y abre puertas a nuevas voces asiáticas

El crecimiento de la literatura surcoreana en Occidente, alentado por el interés en la cultura del país y el éxito de autores como Han Kang, transformó el panorama editorial internacional. El portal literario indica que la demanda de obras que examinan la identidad, la memoria y la violencia halló en la literatura surcoreana una fuente de nuevas perspectivas. El medio digital señala que el lanzamiento de Light and Thread confirma el protagonismo creciente de voces asiáticas en los mercados occidentales y abre puertas a otros escritores del país.

Así, la publicación de Light and Thread no solo significa una nueva etapa para Han Kang, sino que fortalece la presencia de la literatura surcoreana en el escenario internacional. La obra ofrece una lectura introspectiva y filosófica sobre la condición humana y consolida a Han Kang como una de las autoras de mayor relieve en la actualidad.

El impacto de Han Kang radica en su capacidad para transmitir verdad y vulnerabilidad, demostrando que la fuerza de una voz literaria reside en la profundidad de su mundo interior.

