Cultura

Subastan objetos personales y arte de Marianne Faithfull

Bonhams organiza una venta especial con piezas íntimas y obras de arte que pertenecieron a la icónica cantante, fallecida en enero, permitiendo a los admiradores acceder a su universo creativo y personal

Guardar
Mick Jagger, cantante del grupo
Mick Jagger, cantante del grupo Rolling Stones y actriz Marianne Faithfull el 29 de mayo de 1969, después de que la policía los arrestara en una casa en Chelsea, Londres (AP Photo/Peter Kemp, File)

El legado de Marianne Faithfull se reaviva este mes con la subasta de una selección de objetos personales y obras de arte que formaron parte de su vida, organizada por Bonhams en Londres. La artista, fallecida en enero a los setenta y ocho años, dejó una huella indeleble en la música y la cultura popular, y ahora, parte de su colección privada se ofrece al público, permitiendo un acercamiento íntimo a su universo creativo y personal.

Entre los lotes más destacados figura un retrato realizado por la reconocida pintora sudafricana Marlene Dumas, que encabeza la selección de ocho obras de arte que Faithfull atesoró. Esta pieza, un grabado numerado cien de cien, lleva la inscripción “Say it in—Broken English”, en alusión al emblemático álbum en solitario que la cantante publicó en 1979.

Retrato sin título de Marianne
Retrato sin título de Marianne Faithfull realizado por Marlene Dumas (2014)

El retrato, con un valor estimado entre USD 3.300 y USD 3.900, fue un obsequio personal de Dumas a Faithfull durante una muestra privada en el Stedelijk Museum de Ámsterdam en 2014, tras haber sido expuesto en la retrospectiva “Marlene Dumas: The Image As Burden”, que posteriormente viajó a la Tate Modern en 2015. Faithfull colgó la obra en su apartamento de París, consolidando así el vínculo entre ambas artistas.

La subasta, titulada “Sound & Cinema”, es una edición recurrente de Bonhams dedicada a la cultura pop y, en esta ocasión, presenta ciento cincuenta y nueve lotes, de los cuales veintinueve provienen de la colección de Faithfull. El consignador de estos objetos es presumiblemente Nicholas Dunbar, hijo de la artista y del galerista londinense John Dunbar, con quien Faithfull contrajo matrimonio antes de sus célebres relaciones con miembros de los Rolling Stones.

El retrato sin título ni
El retrato sin título ni atribución de Marianne Faithfull (ca. 1962)

Dunbar expresó a Bonhams: “Cada pieza cuenta una historia y refleja su espíritu y su gusto inimitable. Ahora es el momento de que estos objetos encuentren nuevos hogares y espero que aporten tanta alegría a sus nuevos dueños como lo hicieron a Marianne”.

El conjunto de obras de arte incluye, además del retrato de Dumas, otras siete piezas cargadas de significado personal. Entre ellas destaca una pintura al óleo sin atribución que retrata a Faithfull antes de alcanzar la fama, reconocible por su peinado característico de la época. Esta obra se ofrece junto a un dibujo que muestra a una Faithfull aún más joven, y ambas tienen un valor estimado entre USD 2.000 y USD 2.600.

Martin Sharp, Abductee
Martin Sharp, Abductee

Otra pieza relevante es un collage colorido de técnica mixta realizado en la década de 2000 por el caricaturista australiano Martin Sharp, amigo cercano de Faithfull. Esta obra, titulada Abductee, se aleja notablemente de los carteles musicales de los años sesenta que hicieron célebre a Sharp y podría alcanzar entre USD 1.300 y USD 2.000.

La amistad y colaboración artística también se reflejan en un dibujo de Anita Pallenberg, figura icónica de los años setenta y considerada una de las confidentes más cercanas de Faithfull.

Ambas se conocieron en los años sesenta, cuando Pallenberg mantenía relaciones con miembros de los Rolling Stones, y su vínculo perduró hasta la muerte de Pallenberg en 2017. El dibujo, titulado Babylon (1994), fue realizado mientras Pallenberg estudiaba moda en Central St. Martins y se estima que podría venderse por entre USD 1.000 y USD 1.300.

Marianne Faithfull en la Berlinale
Marianne Faithfull en la Berlinale de 2001

La colección incluye también una obra del artista francés Thierry Bisch, Butterflies (2003), que se subasta junto a una abstracción sin título ni atribución, con un valor conjunto estimado entre USD 520 y USD 790.

Además, Faithfull adquirió el díptico de monotipo Falsehood I y Falsehood II (1995–96) del artista de Melbourne Giuseppe Romeo a través del marchante australiano William Mora, hijo de la artista franco-australiana Mirka Morka. Este conjunto podría alcanzar entre USD 790 y USD 1.100.

Baúl personal de Carrie Fisher,
Baúl personal de Carrie Fisher, donado a Faithfull

Más allá de las obras de arte, la subasta abarca una variedad de objetos personales que ilustran la vida multifacética de Faithfull. Entre ellos se encuentran bolsos de diseñador valorados entre USD 520 y USD 790, un baúl que perteneció a la actriz Carrie Fisher y que fue un regalo para Faithfull, estimado entre USD 1.300 y USD 2.000, y los diarios personales de la artista, cuyo precio podría situarse entre USD 2.000 y USD 2.600.

Todos estos objetos estarán expuestos al público en Bonhams Knightsbridge durante la subasta, que se celebrará del veinticinco de noviembre al tres de diciembre, ofreciendo una oportunidad única para explorar la dimensión más íntima y artística de Marianne Faithfull.

Fotos: Bonham´s

Temas Relacionados

Marianne Faithfull Subasta Bonhams Arte

Últimas Noticias

El Festival Mass comenzó con entradas agotadas

La sala Lugones del Teatro San Martín vivió una verdadera fiesta cinéfila tras el sold out “Sorda” y “La Cena”, dos de las películas más esperadas, consolidando al Festival como un imperdible de la agenda cultural porteña

El Festival Mass comenzó con

Lanzan “Centralidad Norte”, un programa internacional que busca profesionalizar a los artistas

El ciclo formativo, coordinado por Sebastián Miguel, reunirá a 15 creadores del Gran Norte y también de países limítrofes. El detalle

Lanzan “Centralidad Norte”, un programa

Último día para aprovechar los descuentos en ebooks por Black Friday

La campaña reúne obras de ciencia ficción, romance y divulgación, con precios especiales para públicos de distintos países

Último día para aprovechar los

Woody Allen cumple 90 años: aclamado en el cine y polémico en la vida

El director neoyorquino alcanza nueve décadas mientras continúa trabajando en nuevos proyectos, pese a la controversia y el reconocimiento internacional que han marcado su extensa carrera cinematográfica

Woody Allen cumple 90 años:

La curiosa relación entre Oscar Wilde y Sigmund Freud: entre la ficción, la admiración y los malentendidos

Más allá de las frases apócrifas y los rumores, existen referencias documentadas que muestran cómo la obra de Wilde influyó en el pensamiento de Freud y en el psicoanálisis moderno

La curiosa relación entre Oscar
DEPORTES
“Fue una ejecución”: conmoción por

“Fue una ejecución”: conmoción por el asesinato de una promesa del boxeo de 24 años

Franco Colapinto se lamentó tras quedar 14° en el Gran Premio de Qatar de la F1: “No tengo confianza”

Distinguieron a Betty García, pionera del fútbol femenino: “Me olvidaba del mundo cuando entraba a la cancha, era algo mágico”

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Qatar de F1: sólida tarea que lo dejó por adelante de Pierre Gasly

El caos de las paradas en el Gran Premio de Qatar por una normativa de la F1: 18 autos entraron en la misma vuelta

TELESHOW
Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños

Rodrigo Lussich aprovechó su cumpleaños y recordó a su amiga Mercedes Portillo a tres días de su muerte

El gesto de Ian Lucas con una selfie que refuerza los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Somos algo”

El tierno momento del hijo menor de Nicole Neumann con su hermana Sienna al despertarla por la mañana

Grego Rossello compartió un video con Paloma Silbelberg en un boliche: diversión y tragos juntos

El efusivo beso que le dio Rodrigo De Paul a Tini Stoessel después de la victoria del Inter Miami: el video

INFOBAE AMÉRICA

Lituania cerró su principal aeropuerto

Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia

Referéndum en Suiza: la población rechazó el servicio militar obligatorio para mujeres y un nuevo impuesto sobre herencias

Trágicas inundaciones en Sri Lanka: al menos 330 muertos y más de un millón de afectados

Jara desafía a las encuestas que vaticinan una victoria de Kast en el balotaje de Chile: “Yo no creo en los imposibles”

La única refinería de Serbia cerrará por las sanciones estadounidenses a la empresa energética controlada por Rusia