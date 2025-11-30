Subastan objetos personales y arte de Marianne Faithfull

Mick Jagger, cantante del grupo Rolling Stones y actriz Marianne Faithfull el 29 de mayo de 1969, después de que la policía los arrestara en una casa en Chelsea, Londres (AP Photo/Peter Kemp, File)

El legado de Marianne Faithfull se reaviva este mes con la subasta de una selección de objetos personales y obras de arte que formaron parte de su vida, organizada por Bonhams en Londres. La artista, fallecida en enero a los setenta y ocho años, dejó una huella indeleble en la música y la cultura popular, y ahora, parte de su colección privada se ofrece al público, permitiendo un acercamiento íntimo a su universo creativo y personal.

Entre los lotes más destacados figura un retrato realizado por la reconocida pintora sudafricana Marlene Dumas, que encabeza la selección de ocho obras de arte que Faithfull atesoró. Esta pieza, un grabado numerado cien de cien, lleva la inscripción “Say it in—Broken English”, en alusión al emblemático álbum en solitario que la cantante publicó en 1979.

Retrato sin título de Marianne Faithfull realizado por Marlene Dumas (2014)

El retrato, con un valor estimado entre USD 3.300 y USD 3.900, fue un obsequio personal de Dumas a Faithfull durante una muestra privada en el Stedelijk Museum de Ámsterdam en 2014, tras haber sido expuesto en la retrospectiva “Marlene Dumas: The Image As Burden”, que posteriormente viajó a la Tate Modern en 2015. Faithfull colgó la obra en su apartamento de París, consolidando así el vínculo entre ambas artistas.

La subasta, titulada “Sound & Cinema”, es una edición recurrente de Bonhams dedicada a la cultura pop y, en esta ocasión, presenta ciento cincuenta y nueve lotes, de los cuales veintinueve provienen de la colección de Faithfull. El consignador de estos objetos es presumiblemente Nicholas Dunbar, hijo de la artista y del galerista londinense John Dunbar, con quien Faithfull contrajo matrimonio antes de sus célebres relaciones con miembros de los Rolling Stones.

El retrato sin título ni atribución de Marianne Faithfull (ca. 1962)

Dunbar expresó a Bonhams: “Cada pieza cuenta una historia y refleja su espíritu y su gusto inimitable. Ahora es el momento de que estos objetos encuentren nuevos hogares y espero que aporten tanta alegría a sus nuevos dueños como lo hicieron a Marianne”.

El conjunto de obras de arte incluye, además del retrato de Dumas, otras siete piezas cargadas de significado personal. Entre ellas destaca una pintura al óleo sin atribución que retrata a Faithfull antes de alcanzar la fama, reconocible por su peinado característico de la época. Esta obra se ofrece junto a un dibujo que muestra a una Faithfull aún más joven, y ambas tienen un valor estimado entre USD 2.000 y USD 2.600.

Martin Sharp, Abductee

Otra pieza relevante es un collage colorido de técnica mixta realizado en la década de 2000 por el caricaturista australiano Martin Sharp, amigo cercano de Faithfull. Esta obra, titulada Abductee, se aleja notablemente de los carteles musicales de los años sesenta que hicieron célebre a Sharp y podría alcanzar entre USD 1.300 y USD 2.000.

La amistad y colaboración artística también se reflejan en un dibujo de Anita Pallenberg, figura icónica de los años setenta y considerada una de las confidentes más cercanas de Faithfull.

Ambas se conocieron en los años sesenta, cuando Pallenberg mantenía relaciones con miembros de los Rolling Stones, y su vínculo perduró hasta la muerte de Pallenberg en 2017. El dibujo, titulado Babylon (1994), fue realizado mientras Pallenberg estudiaba moda en Central St. Martins y se estima que podría venderse por entre USD 1.000 y USD 1.300.

Marianne Faithfull en la Berlinale de 2001

La colección incluye también una obra del artista francés Thierry Bisch, Butterflies (2003), que se subasta junto a una abstracción sin título ni atribución, con un valor conjunto estimado entre USD 520 y USD 790.

Además, Faithfull adquirió el díptico de monotipo Falsehood I y Falsehood II (1995–96) del artista de Melbourne Giuseppe Romeo a través del marchante australiano William Mora, hijo de la artista franco-australiana Mirka Morka. Este conjunto podría alcanzar entre USD 790 y USD 1.100.

Baúl personal de Carrie Fisher, donado a Faithfull

Más allá de las obras de arte, la subasta abarca una variedad de objetos personales que ilustran la vida multifacética de Faithfull. Entre ellos se encuentran bolsos de diseñador valorados entre USD 520 y USD 790, un baúl que perteneció a la actriz Carrie Fisher y que fue un regalo para Faithfull, estimado entre USD 1.300 y USD 2.000, y los diarios personales de la artista, cuyo precio podría situarse entre USD 2.000 y USD 2.600.

Todos estos objetos estarán expuestos al público en Bonhams Knightsbridge durante la subasta, que se celebrará del veinticinco de noviembre al tres de diciembre, ofreciendo una oportunidad única para explorar la dimensión más íntima y artística de Marianne Faithfull.

Fotos: Bonham´s