Lanzan “Centralidad Norte”, un programa internacional que busca profesionalizar a los artistas

Mónica Millán, Herminda Lahitte, Silvia Gurfein e Itamar Hartavi, algunos de los profesores

En los jardines de la salteña BAC Galería de Arte se realizó el lanzamiento de Centralidad Norte, un ambicioso programa de formación anual que busca reunir a 15 artistas de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil en torno a la exploración de las artes visuales desde una perspectiva regional y contemporánea.

La iniciativa, que se desarrollará de marzo a noviembre de 2026 en modalidad completamente virtual, propone un espacio de producción colectiva y reflexión crítica sobre la identidad, el territorio y el potencial transformador del arte en los contextos sociales del Gran Norte sudamericano.

“Centralidad Norte tiene esta idea del Gran Norte que convoca también a países limítrofes”, explicó Sebastián Miguel, director y coordinador del programa.

El programa, que se presentó en el marco de la Feria de Arte Salta, se destaca por un fuerte anclaje territorial y una estructura que busca romper con los modelos tradicionales de profesionalización.

El programa está dirigido a artistas en pintura, dibujo, textil, escultura, multimedia, fotografía, performance e instalación, entre otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, Miguel explicó que la selección se realizará a través de un proceso de postulación, que inicia el 1° dediciembre y cierra el 8 de febrero de 2026, a creadores que trabajen en disciplinas tan diversas como pintura, dibujo, textil, escultura, multimedia, fotografía, performance e instalación, entre otras.

Uno de los ejes centrales es la invitación a repensar la producción artística en sintonía con las comunidades que los artistas habitan y transitan. El programa subraya la importancia de las identidades, tradiciones, aspectos culturales, diversidades, el ambiente y los paisajes como vehículos de relatos, recuperación y expansión, entendidos como formas de acción política y poética.

Según la organización, “es un espacio de trabajo que indaga en los territorios fértiles desde donde se gestan las maneras de imaginar, narrar y habitar el mundo, no son bordes fijos sino espacios dinámicos del pensamiento y de activación comunitaria”.

La estructura del programa se divide en dos cuatrimestres, cada uno con objetivos diferenciados, con encuentros semanales los jueves de 18 a 21 horas, que combinan seminarios teórico-prácticos, clínicas de obra, análisis colectivo y ejercicios de exploración personal y grupal.

Mónica Millán

El primero está orientado a la “formación dura”, con seminarios y talleres a cargo de un equipo docente que incluye a Mónica Millán, quien aportará su experiencia en la territorialidad del mundo guaraní, y Antonio Morel, artista joven de la galería. Miguel destacó la relevancia de este enfoque: “Nos parece interesante que Mónica nos brinde como esa cercanía y esa relación con el territorio y con la producción”.

La profesionalización de los participantes se refuerza con talleres de gestión a cargo de Herminda Lahitte, directora de la galería Hache y cofundadora de Meridiano. “Mindy va a trabajar con los artistas justamente en esta situación vinculada a escribir sus documentos, los statements, las biografías, el archivo de obra”, explicó Miguel.

La propuesta incluye además talleres de investigación y escritura, como el que dictará Fernanda Aquere, curadora de Santa Fe, y el de Silvia Gurfein, reconocida por su trabajo en danza, performance y escritura. Sobre este último, Miguel señaló: “Estuvimos trabajando en cómo va a ser ese taller que le puso de título El corazón de la escritura del arte. Justamente esta idea de buscar desde el corazón y desde el cuerpo y desde los sentimientos”.

Silvia Gurfein

El segundo cuatrimestre contará con clases de Guad Creche y Cristian Oschilewski, así como también adquiere un carácter más reflexivo, orientado a la introspección y la espiritualidad, con la participación de Itamar Hartavi.

“Vamos a trabajar el tema de la espiritualidad, de lo interno. Esta idea como de buscar nuestros propios altares de donde producimos. O sea, qué son las creencias y en qué nos basamos para la producción y un poco el trabajo de introspección”, explicó Miguel.

La culminación del programa será una muestra colectiva en la galería BAC en diciembre, donde los artistas seleccionados exhibirán el resultado de su proceso formativo. “La idea es que Carlos Gutiérrez, como curador de esa muestra, ya esté dando como una especie de taller de cierre de la muestra con la selección de las obras, el montaje, la curaduría, la preparación de todo eso para que podamos volver y convocar a todos los artistas”, dijo.

El programa se caracteriza por su autogestión y autofinanciamiento, lo que implica una cuota para los participantes, pero también la posibilidad de acceder a “dos medias becas”, según informó el director.

El director concluyó invitando a los interesados a seguir las novedades y acceder a los formularios de postulación a través de la cuenta de Instagram @centralidadnortearte.