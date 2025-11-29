El ecosistema sobrenatural “Stranger Things”, entre la nostalgia pop y la ambición de un cierre coherente

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

Las series de alto concepto descarrilan fácilmente. Westworld se hundió bajo el peso de sus propios giros. Juego de Tronos puede haber sido fantasía, pero concluyó con un golpe seco y decididamente pedestre. Incluso Severance, pese a los muchos placeres de su segunda temporada, tiene tantas subtramas que parece improbable que resuelva todo con claridad; se extraña el control constante de la primera entrega.

Stranger Things, que estrenó el Volumen 1 de su última temporada esta semana (cuatro capítulos), no se presentaba como una serie sofisticada en 2016. Matt y Ross Duffer la concibieron como una mezcla de Steven Spielberg y Stephen King: era aterradora, nostálgica, despreocupada y repleta de referencias. La originalidad nunca fue prioridad. La temporada inicial fue una lasaña de tropos de los 80: la pandilla de Los Goonies haciéndose adultos en aventuras peligrosas, adolescentes combinando terror y sexo al estilo Pesadilla en lo profundo de la noche, adultos evadiendo agentes de gobierno y descubriendo conspiraciones. Y, claro, monstruos. Había algo de Poltergeist, mucho de Wes Craven, y el eco de Alien (1979).

La serie nunca ocultó sus influencias. Ya en la segunda temporada, Lucas (Caleb McLaughlin) trataba de narrar la desaparición de Will (Noah Schnapp) a Max (Sadie Sink), y ella opinaba que “suena algo improvisado por momentos”. Max, recién llegada a los horrores de Hawkins, Indiana, no solo dudaba del relato, sino que lo consideraba una acumulación de clichés. El propio guion introducía el escepticismo respecto al exceso de referencias.

La serie ha logrado validar a sus críticos y, a la vez, debilitar ese tipo de críticas.

Joe Keery como Steve Harrington, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Noah Schnapp como Will Byers, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Maya Hawke como Robin Buckley, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, y Winona Ryder como Joyce Byers

Si podrá mantener esa despreocupación eficaz hasta el final es una incógnita. Después de ver cuatro de los nueve episodios de la temporada final, se puede anticipar que hay nuevo contenido gratificante, especialmente para seguidores de Madeleine L’Engle y Schnapp, y una subtrama muy inusual. Sin embargo, es en los flashbacks donde se percibe más ansiedad. Parecen impulsados por cierto rigor profesional y un deseo de explicarse, algo que contrasta con la misión y tono tradicional de la serie. Stranger Things solía abrazar su propia “tontería” y no siempre buscaba coherencia. Ahora lo hace, y parte de la tensión de esta entrega radica en saber si puede lograrlo con éxito.

La quinta temporada comienza de forma rápida e inusual, con Hawkins ya en crisis. Vecna (también llamado “Uno”, “Henry Creel”; todos interpretados por Jamie Campbell Bower), la villana y némesis de Once (Millie Bobby Brown), puede haberse replegado, pero la apertura de la cuarta puerta permitió que parte del Mundo del Revés, incluidas las partículas de polvo flotantes, ingresara al mundo real. El pueblo está en cuarentena y el gobierno estudia los efectos de esa exposición. Once evita al ejército y se entrena para un futuro enfrentamiento, mientras Hopper (David Harbour) y Joyce (Winona Ryder), ya juntos, la custodian.

Aunque hay trazos de vida cotidiana, como ver a los Byers y los Wheeler juntos, nadie está bien del todo. Joyce duda de permitirle a Will tomar riesgos. Lucas permanece junto a la cama de hospital de Max. Dustin, aún de luto por Eddie Munson (Joseph Quinn), se defiende de los deportistas y critica a Steve (Joe Keery).

El grupo, antes disperso, ahora está más profesionalizado, con facciones y objetivos definidos: rastrean el Mundo del Revés tras la pista de Vecna, evadiendo al gobierno. Robin (Maya Hawke), DJ de radio, transmite información codificada; Murray (Brett Gelman) provee suministros; Nancy define rutas de búsqueda; Hopper ejecuta. Sin embargo, tras 37 incursiones infructuosas, la moral decae. Si antes jugaban, ahora cumplen una misión.

Al inicio, Stranger Things era una pieza nostálgica competente, pero caótica. El Mundo del Revés se sentía difuso; la fusión del Demogorgon y su amenaza con los tubos y las conexiones eléctricas carecía de lógica y los experimentos científicos eran vagos. Agregar rusos, virus y el proyecto MKUltra de la CIA solo multiplicó las irregularidades.

Parecía que a los creadores no les preocupaba la coherencia. El terror era ambiental y el enfoque narrativo era expansivo y exuberante, igual que los juegos infantiles de los 80. La serie siempre apostó por la acumulación y el desborde: pensar en mezclar Cuenta conmigo, Karate Kid, Star Wars y ET con un sustrato de John Carpenter, John Hughes, El Señor de los Anillos y Calabozos y dragones era parte de su ADN.

Sorprende la gran estabilidad que ha logrado pese a tantas piezas en movimiento. Igual que el Azotamentes, que absorbía personajes en una colmena, la serie ha asimilado géneros y fórmulas, volviéndose más potente. El personaje de Billy Hargrove (Dacre Montgomery) es un ejemplo del cruce entre el erotismo de Patrick Swayze en Dirty Dancing, el viaje de Michael Emerson en Que no se entere mamá, la posesión de El Exorcista y la locura de Jack Nicholson en El Resplandor. La serie navegó por pánico satánico, cultura de centros comerciales ochenteros, La historia sin fin, videoclubes, Gremlins, rusofobia de la Guerra Fría, Escuela de jóvenes asesinos y una enorme cantidad de música. Supo manejar el sentimentalismo spielbergiano y, por momentos, mejorar las fórmulas de John Hughes. Mezcla incluso El gran escape con Jurassic Park y Gladiator.

La mayoría de series colapsarían por esa carga cultural, pero Stranger Things no lo hace. El mundo, personajes e identidad del programa se mantienen estables, incluso con el cambio de sus protagonistas durante una década. Algunos personajes quedaron relegados, pero el equilibrio no se perdió.

Las referencias no solo rellenan, sino que atraviesan la serie. Winona Ryder, figura icónica de los 80, y Matthew Modine (Dr. Brenner) aportan capital simbólico. Sumaron otros nombres como Sean Astin, Paul Reiser, Cary Elwes y Robert Englund. En esta temporada se suma Linda Hamilton (Sarah Connor en Terminator) como la Dra. Kay.

El traspaso entre villanos ha sido coherente con el espíritu heterodoxo del show. Sin embargo, las teorías sobre que Vecna es un “general de cinco estrellas” del Azotamentes o que lo controla complican la armonía entre diferentes estilos de terror. Transitar del Demogorgon al Azotamentes y a Henry llevó el show hacia lo verbal y complejo. Para una serie que floreció en la hibridez y la ambigüedad, arriesgarse a un cierre demasiado pulido puede ser un riesgo. El programa podría pasar de su distintiva mezcla pop a una exigente ambición de concepto.

Tal vez, pese a esos riesgos, Stranger Things logre lo que ninguna otra: crear un ecosistema sobrenatural en el que todas esas formas de maldad convivan coherentemente. Han pasado cosas más extrañas.

Fuente: The Washington Post