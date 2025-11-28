Los años 80 en Nueva York: el auge del sensacionalismo

El libro 'Los dioses de Nueva York' de Jonathan Mahler explora la transformación social y política de la ciudad en los años 80

Entre las muchas dotes de Jonathan Mahler se encuentra un extraordinario sentido del tiempo. Estaba a mitad de la investigación para Damas y caballeros, el Bronx arde, su libro de no ficción sobre Nueva York en 1977, cuando los atentados terroristas del 11 de septiembre hicieron mella en las ilusiones de orden de la era Giuliani. Lo que podría haber sido un simple viaje nostálgico, los malos tiempos de los años 70 vistos desde el final de la historia, se convirtió en un reflejo sugerente: una crisis que llama a otra crisis, y una posibilidad a otra posibilidad.

Su nuevo libro, The Gods of New York [Los dioses de Nueva York], intenta una especie de secuela. Busca contar la historia de la ciudad una década después, en medio de los excesos y excrecencias de los años ochenta: cocaína y hombreras, sida, crack y Odeon. El método preferido de Mahler sigue siendo el panorama. En una esquina de su abarrotado lienzo, “4.000 invitados que habían pagado 5.000 dólares por entrada” observan cómo el presidente Reagan dispara láseres rojos, blancos y azules contra la Estatua de la Libertad. (“Es la chica de todos”, dice, saludando su centenario). En otra, Al Sharpton, en chándal, lidera una marcha de protesta por Bensonhurst, en la que los vecinos agitan sandías con furia.

Por todas partes, las calles rebosan de arbitrajistas, activistas de ACT UP y las crecientes filas de personas sin hogar. Y en lo alto, en su torre de cristal de obsidiana, un intrigante de un barrio periférico llamado Donald J. Trump se esfuerza por reinventarse como el “id blanco de la ciudad”. Se puede trazar un paralelismo entre esta escena y la nuestra, y Mahler, redactor de The New York Times Magazine, se propone trazarlo.

Un par de líneas narrativas nos ayudan a llegar de allí a aquí. La primera es “una serie de incidentes con gran difusión y carga racial” que dominaron los titulares de la prensa sensacionalista de la época. El libro comienza en 1986, con el aparente apuñalamiento del político corrupto Donald Manes (“QUEENS BORO PREZ KNIFED”), y termina en 1989, en el auto de fe del caso del corredor de Central Park (“NINGUNO DE NOSOTROS ESTÁ A SALVO”). En el camino, revisitamos a Bernhard Goetz y el asesinato de Preppy, Howard Beach y Tawana Brawley. Es posible imaginar, o incluso anhelar, una reevaluación de estas controversias a través de informes de abajo hacia arriba; por ejemplo, una mirada íntima a la vida de Yusuf Hawkins, de 16 años, antes de que le disparara un miembro de una turba racista, o la de Yusef Salaam antes de ser condenado por un delito que no cometió.

La crisis de vivienda y el aumento de personas sin hogar en Nueva York se presentan como resultado de decisiones políticas y económicas

De hecho, la narrativa de Mahler es más poderosa precisamente donde profundiza. Su escritura sobre las personas sin hogar es particularmente contundente, revelando la crisis de la vivienda no como una realidad insuperable de la vida urbana, sino como el resultado de decisiones deliberadas: la falta de financiación de un sistema planificado de “centros de salud mental comunitarios” transitorios, el escandaloso desalojo de los hoteles SRO de la ciudad para dar paso a promotoras inmobiliarias de lujo. Los retratos de la defensora de las personas sin hogar Joyce Brown y del estudiante de quinto grado David Bright, uno de los numerosos “chicos de hotel” de la ciudad, rebosan de matices y compasión.

En general, sin embargo, en consonancia con el tono sensacionalista de la época, los protagonistas de Mahler son los “dioses” titulares: un panteón de figuras prominentes, en su mayoría blancos, en su mayoría hombres, que aparecen constantemente en el centro de cada historia. Encontramos biografías de bolsillo no solo de Trump y Sharpton, sino también de Ed Koch y Rudy Giuliani. “Una nueva generación de poderosos”, los llama el prólogo, “oportunistas de la crisis con agendas radicalmente diferentes, pero con un conjunto común de habilidades que los hacía perfectamente adecuados para este momento”.

Independientemente de sus méritos históricos, el enfoque del gran hombre triunfa admirablemente como crítica cultural. Es decir, recupera la centralidad de los tabloides, ahora disminuidos, en la configuración de las jerarquías de atención de la ciudad. A partir de finales de la década de 1970, cuando Rupert Murdoch transformó The New York Post de “un diario liberal obediente” (según Damas y caballeros) a un rival alegremente revanchista de The Daily News, ambos periódicos (junto con el “más digno” Newsday —un “tabloide con tutú”, bromeaban sus competidores) unieron a los neoyorquinos en torno a “las mismas narrativas e historias”, escribe Mahler, “aunque los dividieran con su cobertura”.

Desde entonces, las redes sociales han usurpado este poder de marcar la agenda. Pero mientras que un canal de noticias es fragmentario y privado, confinándonos en silos controlados algorítmicamente, los tabloides eran demóticos y públicos, un chyron de acción real que cubría el rostro de cada segundo desconocido en el autobús o el metro con un registro legible de la obra de ensueño de la ciudad. Tenían la virtud de nombrar en voz alta las obsesiones que esta ciudad, famosa por su franqueza, prefiere eufemizar: raza, sexo, muerte y dinero.

Figuras como Donald Trump, Ed Koch y Rudy Giuliani (foto ) encarnan el auge de una nueva generación de poder en la Nueva York de los ochenta

Por otra parte, como señaló Joan Didion hace 34 años en Viajes sentimentales —todavía lo mejor escrito sobre la Nueva York de los años 80—, el resultado de toda esa indignación descomunal fue un quietismo perverso: un triunfo de lo anecdótico sobre lo político, una reducción de los sistemas y las estructuras a mera vibra y “energía”, nada de lo cual realmente susceptible al control democrático. Y este efecto narcotizante se reproduce en Los dioses de Nueva York, sin que, creo, la autora se diera cuenta.

No es que Mahler minimice las disparidades de clase que se agudizaron tras los años 70. A veces, incluso las exagera, en busca de su propia “Hoguera de las Vanidades”. Se habla mucho del “renacimiento” de la ciudad, a menudo vinculado a Trump (su “personificación”, dice Mahler), o, más ampliamente, al crecimiento de las industrias FIRE (financiamiento, seguros y bienes raíces): finanzas, seguros y bienes raíces. “La banca de inversión de repente se volvió atractiva”, escribe Mahler, sin ironía evidente. “Una ciudad de inquilinos se convirtió en una ciudad de propietarios”.

Pero si profundizamos un poco más, el “renacimiento” de la década de 1980 —el telón de fondo de la historia de Mahler sobre la oportunidad perdida— resulta notablemente superficial y efímero, sobre todo considerando la escasez de vivienda, buenos empleos y solidaridad que persiste cuatro décadas después. Para 1986, la caída de la delincuencia que coincidió con el fin de una recesión nacional ya había remitido. Y en el otoño de 1987, la época de auge de Wall Street terminó en un desplome espectacular.

En la medida en que los 80 constituyeron algún tipo de “renacimiento”, esta década de éxitos duró aproximadamente el lapso transcurrido entre Los Muppets toman Manhattan y New Jack City. Otra forma de describirla es como una burbuja de activos. Esto no significa añorar el regreso a la despoblación, la violencia y la insolvencia de los 70; solo preguntar: ¿fue la banca atractiva alguna vez una solución a los problemas o solo una estrategia para redistribuirlos?

El auge de las industrias financieras, de seguros y bienes raíces marcó el llamado 'renacimiento' económico de la ciudad

Los dioses de Nueva York es, en su haber, un libro profundamente político. Registra, en sus dramáticos saltos y yuxtaposiciones, la coincidencia de la gran fortuna y la marginación masiva. Pero Mahler evita con demasiada frecuencia inferir cualquier vínculo causal.

Aun así, es posible vislumbrar a través de su narrativa sobre narrativas otra historia, menos atractiva. Se desarrolla así: al salir de la crisis de acumulación de capital que definió mediados de los años setenta, los verdaderos agentes de poder de la ciudad —“un grupo de funcionarios no electos, incluyendo varios líderes empresariales”— decidieron desvincularse de la clase trabajadora y los pobres, saneando el balance general de la ciudad (y el suyo propio) mediante una serie de bonanzas fiscales, privatizaciones y recortes regresivos a instituciones como el transporte público y la educación. Para comprar el consentimiento de las clases medias, que solo obtenían beneficios a cuentagotas, las principales víctimas fueron reconfiguradas como un otro racializado: un “ellos” que debía ser disciplinado para que cualquiera de “nosotros” estuviera “a salvo”.

El orden resultante, que ahora llamamos ‘neoliberalismo‘, condiciona no solo nuestra ciudad, sino nuestro mundo. Desde entonces, los intentos de desafiarlo localmente se han topado con el espectro de los años setenta: ¿De verdad quieres volver allí?

Pero el análisis que Mahler hace de las consecuencias del boom de los 80, o, si se prefiere, su demostración de que, desde un principio, fue una quimera, complica la cuestión de las alternativas. Y llega justo en el momento oportuno, mientras los neoyorquinos se preparan para votar, una vez más, sobre si los beneficios de una ciudad estratificada superan los costos; sobre si es hora de dejar atrás los fantasmas del pasado o de seguir combatiéndolos, como personajes de un sueño ajeno.

The Gods of New York: Egotists, Idealists, Opportunists, and the Birth of the Modern City: 1986-1990, de Jonathan Mahler, Random House, 452 pp.

Garth Risk Hallberg es el autor de las novelas Ciudad en llamas y La segunda venida.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Reuters/ David Dee Delgado/ File Photo.