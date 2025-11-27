Cultura

Comienza el Festival de Jazz Argentino con más de 50 músicos, 12 conciertos y 4 clínicas

Hasta el lunes 1 de diciembre con entrada gratuita, FEJA 2025 presenta shows de Pipi Piazzolla, el quinteto Argentum, Luis Nacht, Barbie Martínez, Diego Schissi y Juan Pablo Urquiza entre otros

Guardar
Argentum, Barbie Martínez, Luis Nacht
Argentum, Barbie Martínez, Luis Nacht y Pipi Piazzolla estarán presentes en el FEJA 2025

Para los que están extrañando el Festival de Jazz de Buenos Aires, que este año no se hará e interrumpirá una tradición que comenzó en 2002, no está todo perdido. Desde este jueves 27 y hasta el lunes 1° tendrá lugar la tercera edición del Festival de Jazz Argentino (FEJA), organizada a pulmón por músicos, que incluirá conciertos y clínicas en 6 sedes de la ciudad de Buenos Aires.

Participarán talentos jazzeros consagrados y artistas en ascenso: desde Pipi Piazzolla, el quinteto Argentum, Luis Nacht, Barbie Martínez, Juan Pablo Arredondo. Diego Schissi y Juan Pablo Urquiza al frente de la Big Band de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) hasta Ornella Contreras, Valentina Rubio, Flopa Suksdorf, Silabarium, Graciano 4 Cuarteto, Teo Pérez Cuarteto, Makón Perrone Noneto y Ciro Gamallo Trío.

Con toda la programación será con entrada gratuita (sólo hay que reservar las ubicaciones en Passline), el director del FEJA, Matías Jarsun, quien, además, toca el piano en Silabarium, destacó a Infobae Cultura que esta edición del festival marca un crecimiento en comparación con años anteriores: “Se pegó un salto en cuanto a la magnitud. En 2024 fue muy reducida porque no teníamos presupuesto y por eso hicimos lo que pudimos, pero ahora habrá 12 conciertos y 4 clínicas, con más de 50 músicos en sedes como el Centro Cultural Nueva Uriarte, la Legislatura porteña, la Facultad de Derecho de la UBA, el Centro Cultural Borges, Swing City y la Sala Caras y Caretas de la UMET”.

El quinteto Argentum
El quinteto Argentum

La decisión de abrir la convocatoria a diferentes músicos, no sólo a los más conocidos, apuntó también a dar cuenta de “la heterogeneidad en la programación para que se puedan ver todas las aristas del jazz”, dijo Jarsun, quien detalló: “Esta vez abrimos una convocatoria con cuatro categorías y seleccionamos dos grupos de cada una, más algunos que convocamos nosotros, pero además tendremos dos jam sessions y una big band como la del EMPA”.

La apuesta a la diversidad también tiene un claro objetivo, según el director del FEJA: “La idea siempre también es buscar mostrar esa diversidad que hay en la escena, el cruce generacional. Habrá grandes maestros presentes en el festival y también jóvenes muy talentosos”.

¿Cómo caracteriza Jarsun este momento del jazz en la Argentina, con muchos escenarios y jóvenes iniciándose en el género, como músicos y como espectadores? “El momento económico es complicado, pero, más allá de eso, el jazz está en una buena etapa en nuestro país -sostuvo-, con más lugares para tocar y más gente que estudia. Y Lo que hacemos con la Asociación de Músicos de Jazz, que es una entidad civil con la cual organizamos el festival, es parte de esta oleada de crecimiento del jazz”.

En esta oportunidad, los organizadores del festival (además de Jarsun, Dalila Galeano, Luciano Perotti e Ignacio Mozetic) no pudieron sumar artistas de distintas provincias por falta de presupuesto, pese a que es uno de sus objetivos, aunque el director del FEJA señaló que “en un futuro la idea es traer músicos del interior, a través de alianzas con gobernaciones y municipios, e incluso planeamos cruces latinoamericanos”.

El baterista Pipi Piazzolla
El baterista Pipi Piazzolla

Tras hacer hincapié en que el FEJA se podrá realizar gracias al financiamiento del programa Mecenazgo del gobierno de CABA y el aporte de Balanz Capital, Jarsun lamentó que este año no se haya hecho una nueva edición del Festival de Jazz de Buenos Aires: “Es una lástima que, a pesar de que crece tanto el género, no tengamos un festival con mucho prestigio como ese. Por eso de alguna forma sentimos la responsabilidad de tomar la posta y hacer nuestro aporte a este gran momento del jazz local”.

Para finalizar, el director del FEJA contestó una clásica pregunta que se le hace a todos los músicos de jazz en nuestro país: ¿existe el jazz argentino o es una simple adaptación criolla a lo que nació en otro lugar del mundo?. Jarsun, reconoció, es “partidario de hablar del jazz argentino como algo propio de lo que sucede en nuestra cultura” ya que se trata de un género importado “pero después acá toma su propia impronta y se fusiona con otros elementos que le dan una identidad local, como también se pondrá en evidencia en este FEJA 2025”.

Juan Cruz de Urquiza dirige
Juan Cruz de Urquiza dirige la Big Band de la EMPA

Programación del FEJA 2025

Jueves 27 de noviembre

21.30 hs: Singers in Jam, apertura del FEJA 2025, con la cantante Flopa Suksdorf, en el CCNU (Uriarte 1289).

Viernes 28 de noviembre

17 hs: Graciano 4 Cuarteto (categoría: Música Original de Jazz / Jazz Fusión), en la Legislatura porteña.

19 hs: Teo Pérez Cuarteto (categoría: Jazz Standards / Straight Ahead), en la Facultad de Derecho de la UBA.

19.45 hs: Makón Perrone Noneto (categoría: Talentos Jóvenes), en la Facultad de Derecho de la UBA.

20 hs: Ornella Contreras Trío (categoría: Lanzamientos de Jazz 2025), en el CCNU (Uriarte 1289).

22.30 hs: Ciro Gamallo Trío + Jam Session (categoría: Talentos Jóvenes), en el CCNU (Uriarte 1289).

Las cantantes Barbie Martínez, Valentina
Las cantantes Barbie Martínez, Valentina Rubio y Flopa Suksdorf

Sábado 29 de noviembre

20 hs: Argentum Jazz Quinteto, con Juan Cruz de Urquiza, Ricardo Cavalli, Guillermo Romero, Jerónimo Carmona y Oscar Giunta, en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525).

23 hs: Valentina Rubio Cuarteto (categoría: Jazz Standards / Straight Ahead), en Swing City (Av. Raúl Scalabrini Ortiz 103).

Domingo 30 de noviembre

20 hs: Luis Nacht Cuarteto (categoría: Música Original de Jazz / Jazz Fusión), en en el CCNU (Uriarte 1289).

22.30 hs: Barbie Martínez Trío (categoría: Lanzamientos de Jazz 2025), en el CCNU (Uriarte 1289).

Lunes 1° de diciembre

20 hs: Big Band de la EMPA, dirigida por Juan Cruz de Urquiza, en la Sala Caras y Caretas de la UMET (Sarmiento 2037)

21 hs: Cierre del festival con Silabarium, liderado por Matías Jarsun y Valentín Roitman (jazz moderno y groove).

Clínicas gratuitas

Taller de armonía tonal y modal, a cargo de Diego Schissi, en el Conservatorio Manuel de Falla (Gallo 238).

De los Spirituals al Jazz, por la cantante Flopa Suksdorf, en el CCNU (Uriarte 1289).

Conceptos para la improvisación, a cargo del guitarrista Juan Pablo Arredondo, en Nempla (Av. Jorge Newbery 3907).

Improvisación en la batería, por Pipi Piazzolla, auspiciado por Yamaha, en el club de jazz Prez (Anchorena 1347).

Temas Relacionados

Festival de Jazz ArgentinoJazzPipi PiazzollaArgentumBarbie MartínezMúsica

Últimas Noticias

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

La pieza central ubicada en el Instituto Cervantes es una escultura interactiva que actúa como un aerogenerador capaz de transformar la energía del aire en palabras

La exposición que reimagina El

“Querido librero”: la novela que une generaciones a través de cartas y recuerdos

La obra de José Luis Romero entrelaza historias familiares, homenajes literarios y la búsqueda de sentido en la lectura

“Querido librero”: la novela que

Retiro Abierto: el barrio porteño se transforma con galerías, música en vivo y recorridos únicos

Más de cincuenta espacios culturales y gastronómicos abrirán sus puertas en una noche especial, con actividades para residentes y turistas

Retiro Abierto: el barrio porteño

Cómo se escribe: Guinea-Bisáu, topónimo asentado en español

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: Guinea-Bisáu, topónimo

¿Dónde nos habíamos quedado en “Stranger Things”? El motivo por el que tenemos “memoria de pez” para las series

La incompatibilidad entre el consumo maratónico y la buena memoria, y el “efecto túnel” de decidir menos de lo que creemos, entre las inquietantes ideas que se destacan en esta nota

¿Dónde nos habíamos quedado en
DEPORTES
Escándalo en Brasil por la

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

TELESHOW
Maxi López explicó por qué

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

INFOBAE AMÉRICA

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia la Estación Espacial Internacional

Johnny Depp muestra su arte en Tokio: “Crear es una necesidad; si no lo hago, mi cerebro explota”

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años