Cultura

Carmen M. Cáceres es la ganadora del Premio Fundación Medifé Filba 2025

La novela “La ficción del ahorro” fue elegida entre las cinco finalistas. El jurado, integrado por Alan Pauls, Alejandra Kamiya y María Moreno, la definió como “un tour de force de concisión, lucidez y elegancia narrativa”

Guardar
Carmen M. Cáceres es la
Carmen M. Cáceres es la ganadora del Premio Fundación Medifé Filba 2025 (Foto: Sofía Schiavoni)

La ficción del ahorro de Carmen M. Cáceres es la novela ganadora de la quinta edición del Premio Fundación Medifé Filba. El jurado, integrado por Alan Pauls, Alejandra Kamiya y María Moreno, seleccionó esta obra entre cinco finalistas, destacando su capacidad para retratar con agudeza la vida de la clase media en una provincia argentina durante el corralito.

book img

La ficción del ahorro

Por Carmen M. Cáceres

eBook

$8,99 USD

Comprar

El galardón, dotado con 5.000.000 pesos argentinos, fue otorgado a una novela publicada por Editorial Fiordo. El texto, que se desarrolla en la ciudad de Posadas, explora la transformación de los ahorros en papeles sin valor y la manera en que la sociedad local enfrenta, junto al resto del país, una crisis económica que redefine los vínculos familiares, la vida barrial y la proyección de futuro. La obra se adentra en las dinámicas cíclicas de un país donde las crisis retornan periódicamente, abordando temas como el dinero y las relaciones familiares.

El jurado subrayó la destreza narrativa de Cáceres. Alan Pauls afirmó que “La ficción del ahorro es un tour de force de concisión, lucidez y elegancia narrativa. En menos de 100 páginas, a toda velocidad pero tomándose todo el tiempo del mundo, Cáceres cuenta diez años cruciales del desvarío económico argentino (1995-2005) poniendo el foco en una familia de clase media de provincias que tiembla entre los números abstractos y el olor de los billetes, la hecatombe y la salvación, las supersticiones de la prosperidad y las necesidades cotidianas. Con 90 mil dólares, un revólver, una vecina suicida y un ahogado en el río, Cáceres dibuja el mapa de una forma de vida que no tiene paz, y lo dibuja con los ojos de una outsider llena de encanto y perspicacia, que vuelve radioactivo todo lo que mira”.

“La ficción del ahorro”, editada
“La ficción del ahorro”, editada por Fiordo

Por su parte, Alejandra Kamiya expresó: “Tengo una lista mental de obras literarias que prefiero a la hora de pensar ‘la argentinidad’. El Martín Fierro y Facundo a la cabeza, claro, pero también Los pichiciegos, por citar otro ejemplo. Sumo ahora a La ficción del ahorro a esa lista, y celebro que ubique el centro de lo que ocurre en Misiones y no en Buenos Aires. La ficción del ahorro no explica el ser argentino: lo muestra con maestría, humor, profundidad, y una inteligencia que envidio”.

El proceso de selección del Premio Fundación Medifé Filba comenzó en julio, cuando diez novelas fueron elegidas como finalistas entre un total de 170 publicaciones evaluadas. En octubre, el jurado redujo la lista a cinco títulos: Algo que nadie hizo de Matías Aldaz (El gran pez), Continuidad de Emma Z. de Ariel Magnus (Interzona Editora), Diario de una mudanza de Inés Garland (Alfaguara), En El Pensamiento de César Aira (Literatura Penguin Random House) y La ficción del ahorro de Carmen M. Cáceres (Editorial Fiordo). Tras meses de deliberación y lecturas, la obra de Cáceres fue anunciada como la ganadora de la edición 2025, sumándose a una lista de títulos distinguidos en años anteriores: El último Falcon sobre la tierra de Juan Ignacio Pisano (Baltasara), Los llanos de Federico Falco (Anagrama), Materiales para una pesadilla de Juan Mattio (Aquilina Ediciones), El ojo de Goliat de Diego Muzzio (Entropía) y Las niñas del naranjel de Gabriela Cabezón Cámara (Penguin Random House).

Según Alan Pauls, “La ficción
Según Alan Pauls, “La ficción del ahorro” es “un tour de force de concisión, lucidez y elegancia narrativa”

La sinopsis de La ficción del ahorro revela una trama centrada en la compleja relación de la clase media argentina con el dinero. Ambientada en el año 2001, la novela inicia con una escena en la que la narradora se adhiere fajos de dólares al cuerpo para protegerlos tras retirarlos de la caja de seguridad familiar.

Cáceres, nacida en Posadas en 1981, es escritora, traductora e ilustradora. Previamente publicó la novela Una verdad improvisada (Pre-Textos, 2016), así como los ensayos Un año con los ojos cerrados (en coautoría con Andrés Barba; Papeles Mínimos, 2021) y Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate (Fiordo, 2022). Su labor como traductora abarca autores como Joseph Conrad, Daniel Defoe, las hermanas Mitford y Barack Obama. En el ámbito de la ilustración, se formó en Madrid y Nueva York, especializándose en técnicas mixtas de collage en lienzo y fotografía analógica, y ha realizado portadas para editoriales, pódcast y revistas literarias.

Temas Relacionados

CulturaLibrosLiteraturaCarmen M. CáceresPremio Fundación Medifé FilbaBajalibros

Últimas Noticias

Juan Gómez-Jurado cierra el ciclo del universo Reina Roja con la trilogía Todo arde

El autor español concluye la exitosa saga que revolucionó el thriller contemporáneo, tras más de una década de trabajo y millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, abriendo paso a nuevos proyectos literarios

Juan Gómez-Jurado cierra el ciclo

Un viaje musical y emocional: Gardel, París y la conexión entre tango y chanson

“Gardel en París” explora la identidad del mítico cantor desde una perspectiva íntima y femenina. Aquí su protagonista, cuenta motivaciones y razones del espectáculo que se presenta en el Teatro Payró

Un viaje musical y emocional:

Qué recordar de “Stranger Things” antes del estreno de la temporada final

Han pasado más de tres años desde la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, y el enfrentamiento final por fin ha llegado. Aquí es donde los jóvenes héroes lo dejaron

Qué recordar de “Stranger Things” antes del

Un informe de 2018 advirtió del riesgo de acceso al balcón del Louvre por donde entraron los ladrones

Un análisis de seguridad encargado por Van Cleef & Arpels informó sobre los peligros de las fallas en la vigilancia en la galería de Apolo

Un informe de 2018 advirtió

La obra completa de Borges regresa a las librerías

Como antesala de la celebración del 40 aniversario de su fallecimiento, su legado literario completo volverá a las librerías de Iberoamérica

La obra completa de Borges
DEPORTES
El crudo relato de un

El crudo relato de un subcampeón con Argentina en 2014 sobre el dolor que vivió tras el retiro: “Estaba en un pozo”

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá al Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

Se dieron a conocer los días y horarios de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura

La inédita decisión que tomó FIFA para evitar un cruce entre Argentina y España hasta la final del Mundial

La nueva regla que impondrá River Plate en los contratos de los próximos refuerzos

TELESHOW
Flor Regidor respondió a las

Flor Regidor respondió a las críticas luego de hacerse a una cirugía estética: “Estoy dolida y cansada”

La China Suárez fue contundente sobre su vínculo con Wanda Nara: “Nunca fui amiga de ella”

Cris Morena habló a corazón abierto de la muerte de su nieta Mila: “El dolor no se puede explicar”

Las Trillizas de Oro lanzaron un divertido challenge de su nuevo tema: nostalgia y complicidad a orillas del mar

L-Gante habló de su vínculo actual con Wanda Nara y sorprendió al responder si volvería a salir con ella

INFOBAE AMÉRICA

El emotivo mensaje de Richard

El emotivo mensaje de Richard Branson tras la muerte de su esposa, Joan Templeman: “Me rompe el corazón”

La anulación del impuesto a las grandes fortunas genera polémica en Bolivia

El Vaticano terminó 2024 con un superávit de más de 1,8 millones de dólares y bajó su déficit estructural

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

Se profundiza la crisis energética en Cuba: casi el 60% de la isla quedará a oscuras este miércoles