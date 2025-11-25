Cultura

Tras una década, el FNA reabrió la sede Alsina

El Fondo Nacional de las Artes celebró la recuperación de su emblemático espacio, al que rebautizó Sala Clorindo Testa, con una instalación de Pablo Curutchet

El regreso de un espacio emblemático para el arte contemporáneo argentino se concretó con la reapertura de la sala de exhibiciones de la sede Alsina del Fondo Nacional de las Artes, que permaneció cerrada durante más de una década.

El recinto, diseñado en 1995 por Clorindo Testa, volvió a abrir sus puertas y pasó a llevar el nombre del célebre arquitecto. La ocasión fue celebrada con la inauguración de la muestra Flores: un jardín suspendido, una instalación inflable creada por Pablo Curutchet y curada por Pedro Bedmar Rodríguez.

La transformación de la vereda impar de la calle Alsina se hizo evidente para los transeúntes: una vidriera amplia y luminosa, dominada por el color amarillo, captó la atención de quienes pasaban. En el interior, grandes formas orgánicas y flores artificiales colgaban del techo, sin pretender imitar la naturaleza, sino exhibiendo su carácter sintético.

El impacto visual de la instalación motivó a muchos a detenerse y observar, algunos desde la calle y otros ingresando al renovado espacio. Esta reacción espontánea del público evocó la visión original de Clorindo Testa, quien proyectó la sala con la intención de atraer la mirada de la ciudad hacia el arte.

La instalación invitó al espectador a detenerse en medio del vértigo visual cotidiano y a reflexionar sobre el vínculo actual con la naturaleza. El doble sentido de la palabra “suspendido” —como colgante y como detenido— se materializó en un jardín artificial donde convivieron flores de nylon amarillo fosforescente y delicadas piezas cerámicas. Lejos de ser un homenaje decorativo, la propuesta planteó una crítica al predominio de lo artificial sobre lo orgánico en la vida contemporánea.

El plano original de la sala, dibujado por Clorindo Testa, fue exhibido en uno de los muros, recordando el propósito fundacional del espacio: promover la creación artística y facilitar el acceso del público al arte contemporáneo.

A lo largo de su historia, la sala albergó cerca de cien muestras individuales y colectivas, convirtiéndose en un punto de encuentro y experimentación para artistas de diversas generaciones y lenguajes de todo el país. Con el tiempo, el espacio fue transformado en biblioteca, mesa de entradas y hall de acceso, lo que implicó el oscurecimiento de su interior y la pérdida de visibilidad desde el exterior.

La reapertura de la sala se enmarcó en una convocatoria lanzada por el Fondo Nacional de las Artes para premiar dos propuestas curatoriales que marcaran la reactivación de este sitio clave para el arte contemporáneo argentino. Se recibieron cincuenta proyectos, evaluados por un jurado integrado por Ana Inciarte, Wustavo Quiroga y Emanuel Diaz Ruiz.

El acto contó con la presencia de Tulio Andreussi Guzmán, director del FNA, Joaquina Testa y autoridades de la Fundación Clorindo Testa, la Directora Nacional de Museos María Paula Zingoni, miembros del Directorio del Fondo Nacional de las Artes y un numeroso público que celebró la iniciativa.

La instalación puede visitarse hasta el viernes 20 de febrero de 2026, de lunes a viernes de 10 a 16 h, en Adolfo Alsina 673, con entrada gratuita,

