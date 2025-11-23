Cultura

“Homo Argentum” cierra el festival de cine de Miami

La exitosa producción de Gastón Duprat y Mariano Cohn clausura el 7º Ibero American Film Festival Miami

Guardar
Trailer Homo Argentum

La película Homo Argentum, bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat y con la actuación de Guillermo Francella, clausura el 7º Ibero American Film Festival Miami.

El evento, que se desarrolla en el Koubek Center del Miami Dade College hasta el domingo 23, destaca como una de las principales vitrinas para el cine iberoamericano en el sur de Florida y presenta una programación especial con más de veinte filmes provenientes de catorce países.

El recorrido internacional de Homo Argentum se consolida tras su paso por el Festival de Roma, que marcó el inicio de su presencia en otros certámenes fuera de Argentina. La película fue rodada en escenarios de Argentina y en Montalbano, Sicilia, incorporando así una dimensión italiana que responde a la inspiración de sus realizadores. Los directores han reconocido la influencia del clásico italiano Los Monstruos (1963), de Dino Risi, en la concepción de la obra, lo que se refleja en la ambientación de parte de la historia en Italia.

Guillermo Francella (Foto/Cortesía Pampa films
Guillermo Francella (Foto/Cortesía Pampa films y Disney)

Desde su estreno en Argentina el 14 de agosto, Homo Argentum ha superado el umbral de 1.700.000 espectadores en salas, posicionándose como la película nacional más vista en la era pospandemia. El filme continúa en cartelera, con funciones en cines de todo el país, lo que evidencia su sostenida convocatoria.

Mariano Cohn detalló que la película fue pensada específicamente para su exhibición en cines y, por ese motivo, no estará disponible en plataformas digitales hasta fin de año. En ese sentido, el equipo optó por rechazar invitaciones de dos festivales internacionales, priorizando el estreno en salas y la experiencia colectiva del público en la gran pantalla.

El recorrido de Homo Argentum por festivales comenzó en abril, cuando se presentó en competencia argentina en el BAFICI. Desde entonces, la película ha participado en certámenes como Tucumán Cine, Cine de las Alturas Jujuy, Bariloche Audiovisual, Cipoletti, Ushuaia, La Plata y Rosario, obteniendo varios premios. En el ámbito internacional, la obra se exhibió en el Festival de Cine de Quito, el Festival Latino de Filadelfia, el Festival Latino de Seattle y el Festival de Cine Nuevo de Montevideo.

El Ibero-American Film Festival Miami se presenta como una plataforma de exhibición, formación y encuentro dedicada a celebrar el talento cinematográfico de Iberoamérica. Este festival, organizado por la Ibero-American Film, Arts & Festival Foundation, promueve un cine con propósito, caracter

Temas Relacionados

Homo ArgentumcineIbero American Film Festival Miami

Últimas Noticias

Nostalgia y misterio se encuentran en las muestras de Daniel Basso y Víctor Florido en el Museo Moderno

Con “Terciopelo Club” e “Interiores”, el espacio de San Telmo invita a redescubrir la relación entre el arte, los recuerdos y la vida cotidiana

Nostalgia y misterio se encuentran

Revelan una posible entrada secreta en una de las pirámides de Giza

Un equipo internacional de científicos ha detectado dos misteriosos huecos bajo la fachada oriental de la pirámide de Menkaura, reavivando el misterio sobre los secretos que aún guarda esta joya del antiguo Egipto

Revelan una posible entrada secreta

Beatriz Sarlo en la Noche de las Librerías: un homenaje con actualidad, ironía y anécdotas desconocidas

Se presentó “Como dijo Sarlo”, el ebook que recopila sus entrevistas en Infobae y que se puede descargar gratis

Beatriz Sarlo en la Noche

Subastaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria

La recaudado por la venta, realizada en Viena, se destirnará a una organización caritativa personal del difunto soberano pontífice

Subastaron una cámara Leica del

George Orwell, Ian Fleming y la bomba atómica: cuando la literatura predijo la geopolítica moderna

El impacto de una obra como “1984″ y la influencia de la cultura pop en torno a la guerra fría siguen marcando la forma en que entendemos el poder, la desinformación y las amenazas globales en la era digital

George Orwell, Ian Fleming y
DEPORTES
Se definió el rival de

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

Arranca el Argentina Open WTA 125: dos tenistas nacionales y una baja sensible en el cuadro principal

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Rosario Central recibirá a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi irá en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
La desopilante discusión de Jimena

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

Julián Cerati interpreta a Pipo Cipolatti en La Dicha en Movimiento: “Necesité saber sus miedos, motivaciones y heridas”

Martín Fierro Latino 2025: todo lo que hay que saber sobre los premios que se entregan esta noche en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Acurrucarse y “secarse”: el sorprendente

Acurrucarse y “secarse”: el sorprendente comportamiento de las cucarachas silbadoras de Madagascar ante el cambio climático

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania mientras se negocia la paz en Ginebra

Revelan una posible entrada secreta en una de las pirámides de Giza

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra