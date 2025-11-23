“Homo Argentum” cierra el festival de cine de Miami

Trailer Homo Argentum

La película Homo Argentum, bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat y con la actuación de Guillermo Francella, clausura el 7º Ibero American Film Festival Miami.

El evento, que se desarrolla en el Koubek Center del Miami Dade College hasta el domingo 23, destaca como una de las principales vitrinas para el cine iberoamericano en el sur de Florida y presenta una programación especial con más de veinte filmes provenientes de catorce países.

El recorrido internacional de Homo Argentum se consolida tras su paso por el Festival de Roma, que marcó el inicio de su presencia en otros certámenes fuera de Argentina. La película fue rodada en escenarios de Argentina y en Montalbano, Sicilia, incorporando así una dimensión italiana que responde a la inspiración de sus realizadores. Los directores han reconocido la influencia del clásico italiano Los Monstruos (1963), de Dino Risi, en la concepción de la obra, lo que se refleja en la ambientación de parte de la historia en Italia.

Guillermo Francella (Foto/Cortesía Pampa films y Disney)

Desde su estreno en Argentina el 14 de agosto, Homo Argentum ha superado el umbral de 1.700.000 espectadores en salas, posicionándose como la película nacional más vista en la era pospandemia. El filme continúa en cartelera, con funciones en cines de todo el país, lo que evidencia su sostenida convocatoria.

Mariano Cohn detalló que la película fue pensada específicamente para su exhibición en cines y, por ese motivo, no estará disponible en plataformas digitales hasta fin de año. En ese sentido, el equipo optó por rechazar invitaciones de dos festivales internacionales, priorizando el estreno en salas y la experiencia colectiva del público en la gran pantalla.

El recorrido de Homo Argentum por festivales comenzó en abril, cuando se presentó en competencia argentina en el BAFICI. Desde entonces, la película ha participado en certámenes como Tucumán Cine, Cine de las Alturas Jujuy, Bariloche Audiovisual, Cipoletti, Ushuaia, La Plata y Rosario, obteniendo varios premios. En el ámbito internacional, la obra se exhibió en el Festival de Cine de Quito, el Festival Latino de Filadelfia, el Festival Latino de Seattle y el Festival de Cine Nuevo de Montevideo.

El Ibero-American Film Festival Miami se presenta como una plataforma de exhibición, formación y encuentro dedicada a celebrar el talento cinematográfico de Iberoamérica. Este festival, organizado por la Ibero-American Film, Arts & Festival Foundation, promueve un cine con propósito, caracter