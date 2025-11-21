Galerías, brunchs y performances: así se vive la Feria Arte Salta, el gran evento de la escena del NOA

Hoy comienza la Feria Arte Salta (FAS) con una propuesta que busca transformar la ciudad en un circuito vibrante de arte contemporáneo, a partir de una red de galerías y espacios culturales que abrirán sus puertas para ofrecer al público una experiencia inmersiva, con exposiciones, visitas guiadas, actividades participativas y encuentros con artistas de diversas trayectorias.

Del 21 al 23 de noviembre, FAS vive su segunda edición con la participación de 33 galerías, de las cuales 15 participarán por primera vez, y más de 200 artistas de distintos puntos del país. El evento, que reunirá obra de más de doscientos artistas, se realizará en el Condominio La Trinidad de San Lorenzo Chico, con entrada gratuita y en el horario de 17 a 22 horas. Además, durante el sábado, el evento se extiende a lo largo de múltiples sedes, del que participarán figuras consolidadas junto a talentos emergentes.

En La Arte (Catamarca 481), la muestra aniversario “Trayectorias Compartidas. 10 años de La Arte” reúne a Ana Benedetti, Ángeles Rodríguez, Carla Abilés, Florencia Blanco, Franco Menacho, Ivana Salfity y Cecilia Lutufyan, Javier Soria Vázquez, Karla Buzo, Matías De La Guerra, Rosario Mitre, Soledad Dahbar y Soledad Sánchez Goldar. El espacio estará disponible para visitas el sábado de 11 a 14, con cita previa. La organización invita a celebrar una década de trabajo colectivo, subrayando que “la muestra es un recorrido por los caminos compartidos y las huellas que cada artista ha dejado en la historia del espacio”.

De la muestra aniversario “Trayectorias Compartidas. 10 años de La Arte”

En Espacio de Arte Rayuela (Alvarado 570), la programación incluye una exposición de fotografías de Marcelo Abud en planta baja y una muestra permanente de artistas contemporáneos en el primer piso. El viernes 21, de 12 a 14, se ofrecerá un cóctel de bienvenida y la posibilidad de recorrer el espacio junto a los artistas. El horario habitual de visita abarca de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9:30 a 13:30.

LuCo Arte, ubicado en el Pasaje Castro 215 dentro del Design Suites Hotel, propone un recorrido con los artistas Roly Arias, Caroline de Chanauc, Jorge Cornejo Albrecht, Fernando Belton y Juan Martín Roldán. El espacio estará abierto jueves, viernes y sábado de 9:30 a 14, con desayuno y, al mediodía, un brindis de empanadas y vinos.

En BAC (12 de octubre 658), la sala 1 alberga la muestra “Cerca de la tierra” de la ceramista Pilar Mari, mientras que la trastienda exhibe obras de Carmelo Arden Quin, Gabriela Aberastury, Lucrecia Orloff, Tulio de Sagastizabal, Irene Banchero, Andrés Muller, María Marta Pichel y otros. Durante los días de la feria, el horario de atención será de 9 a 22.

El nuevo espacio Ronda Colectiva (20 de Febrero 377) se suma con una programación que incluye la inauguración el jueves a las 21:30 con DJ, una activación el viernes a las 15 con Llullaillaco, y el sábado una performance de Castillo junto a actividades textiles y de dibujo de 10 a 16. Entre los artistas expuestos figuran Barzola, Castillo, Villa, Puca, D’Aiello, Pirola, Lilian, Elías, Llullaillaco, Qüerio, Gerónimo, Mencacci y Nieto.

Caroline de Chanauc en LaCo

Mamore (Anzoátegui 441) presenta dibujos de Esteban Quiroga en modalidad open gallery, con visitas jueves, viernes y sábado de 9 a 13. En Remota (Toribio Tedin 83), el público podrá recorrer la muestra individual de Itamar Hartavi y la trastienda, con visitas guiadas junto al artista de 11 a 13, viernes, sábado y domingo de 11 a 16.

El espacio Nativa (Los Tarcos 68) exhibe esculturas de Fabián Nanni, Miro Barraza, Martín Zambrano Echenique, Abel Cruz y Maca Matorras. Las visitas guiadas con los artistas y una degustación de vinos y chocolates están programadas para el sábado de 14 a 16, mientras que el horario general de apertura será viernes, sábado y domingo de 10 a 13.

En la CasaGalería (Avenida Ricardo Sola 475, zona monumento Güemes), la exposición “El legado de los hacedores, arqueología del presente” reúne textiles de Jesús Casimiro y cerámicas de Colo Cassina y Nadalino. El domingo 23, a las 11, se realizará un brunch para invitados de la feria, seguido de una visita guiada y la presentación de Colo Cassina.

En la CasaGalería, la exposición “El legado de los hacedores, arqueología del presente” reúne textiles de Jesús Casimiro y cerámicas de Colo Cassina y Nadalino

Kiosko Galería (Mitre 37, primer piso) ofrece una muestra permanente de maestros salteños y artistas contemporáneos, con obras de Francisco Ruiz el sábado 22 de 10 a 13:30. Por su parte, la Galería Rosario Cornejo Arte Contemporáneo (República de Siria 60) convoca a un cóctel para coleccionistas y galeristas el sábado a las 13, con obras de Jorge H. Román, Osvaldo Aurelio Juane, Ramiro Dávalos, Neri Cambronero, Ernesto M. Scotti, Mariano Cornejo, Adriana Margalef, Alberto Klix, M. Saravia, Leonor Asar, Pilar Garzón, Karina El Azem, Gaby Grobo, Marcelo Catarinolo y Pini Day.

El estudio Deriva (20 de Febrero 330, portero 8) abre sus puertas jueves de 13 a 18 y domingo de 10 a 14, con la artista Fernanda Ríos recibiendo al público en su espacio de trabajo. El Consulado General de Chile (Santiago del Estero 965), aliado institucional de la feria, inaugura el sábado 22 a las 12 una muestra con obras de Federico Kirschbaum y María Victoria Michel, en un evento exclusivo para invitados.

Espacio 25 Arte y Eventos (25 de Mayo 465) presenta la muestra “Vínculos” de Panchi Coll el sábado de 13 a 16. En Artelier (Juan Bautista Alberdi 575), cinco artistas emergentes protagonizan la exposición “Emergencia!!”, con charlas y brindis al mediodía viernes, sábado y domingo a las 12.

El Taller de la Cruz exhibe esculturas de Alejandro de la Cruz

El Taller de la Cruz (Calle Los Gauchos, Municipio de Vaqueros) exhibe esculturas de Alejandro de la Cruz y ofrece visitas guiadas el domingo a las 10. Céline Frers Open House (Club de Campo La Aguada, lote 148) invita el sábado de 12 a 17 a conocer la obra fotográfica de gran formato y los últimos libros de Céline Frers, quien abrirá su casa y estudio al público.

En Central Fine (Jardines de San Lorenzo, Manzana 1, Lote 2, frente a San Lorenzo Chico), la muestra “Ready to Burst”, curada por Diego Singh y Tomm El-Saieh, presenta obras de Frankétienne. Las visitas requieren reserva previa, y la organización ha dispuesto el contacto de Esteban Singh Caro para coordinar el acceso.