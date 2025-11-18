Cultura

Un Rothko por USD 62 millones, en una noche que acarició los 700 millones en ventas

Picasso, Matisse y Calder fueron otras de las estrellas de la primera jornada de subastas de Christie’s en Nueva York

El cuadro 'No. 31 (Yellow Stripe)' de Rothko, se vendió este lunes por más de 62 millones de dólares en la sede de Christie's en Nueva York

Un cuadro del pintor figurativo estadounidense Mark Rothko se vendió este lunes por más de 62 millones de dólares en la sede de Christie’s en Nueva York, en una primera jornada de subastas que terminó con una recaudación total de unos 689 millones de dólares.

El cuadro ‘No. 31 (Yellow Stripe)’ de Rothko, en tonos naranja y rojo sobre fondo amarillo, y que pertenecía a la colección del empresario de supermercados Robert Weis y su esposa Patricia, se convirtió en la estrella de la tarde por su precio y por ser objeto de una batalla de pujas de 5 minutos.

De la colección Weis, que abría la temporada de subastas que se alargará una semana, también destacó un cuadro de Pablo Picasso que retrataba a su musa Marie-Thérèse Walter leyendo, y que recaudó casi 45,5 millones, seguido por ‘Figure et bouquet’ de Henri Matisse (32,3 millones).

Christie’s acogió después una venta de arte del siglo XX en la que se vendió por casi 45,5 millones un cuadro de la serie de nenúfares del impresionista Claude Monet, y por 44,3 millones un cuadro de David Hockney que retrata al escritor Christopher Isherwood y su pareja Don Bachardy.

Otras piezas que sobresalieron fueron ‘Le songe du roi David’, que duplicó su estimación mas alta y se vendió por 26,5 millones; el móvil con figuras de colores ‘Pinted Wood’ de Alexander Calder (20,4 millones); y el colorido cuadro ‘Composition (Nature morte)’ de Fernand Leger (19,6 millones).

Las cifras se mantuvieron dentro de las expectativas, pero se registraron algunos récords: una obra de František Kupka sin titular se convirtió el trabajo más caro sobre papel (533.400 dólares), y la escultura de alambre más cara corresponde ahora a un acróbata de Calder (8 millones).

La institución vendió unas 80 obras este lunes, una veintena de ellas pertenecientes a la colección Weis, que recaudó 218 millones, y el resto a la venta general del siglo XX, que recaudó 471 millones, según la página web; sumando un total de 689 millones de dólares.

