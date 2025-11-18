Comienza Buenos Aires Rojo Sangre, el festival de cine fantástico y de terror más antiguo de la región

BARS (Buenos Aires Rojo Sangre) 2025

El Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) inaugurará este jueves su vigésima sexta edición, que se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre de 2025 en el Multiplex Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Este certamen es considerado el encuentro más longevo dedicado al cine fantástico y de terror en Latinoamérica, con una programación que abarca estrenos internacionales y producciones nacionales.

La cartelera del BARS 2025 reunirá títulos destacados en la Competencia Internacional, incluyendo The Other People, dirigida por Chad McClarnon; No dejes a los niños solos, realizada en México por Emilio Portes; Sword of Vengeance, del serbio Nemanja Ceranic; la comedia de ciencia ficción de Kazajistán Sasyq, dirigida por Yerden Telemissov; y Haunted Mountains: The Yellow Taboo, de Chi-ying Tsai. El cine argentino estará representado por La Frecuencia Kirlian, de Cristian Ponce; Los ojos del abismo, de Daniel de la Vega; Un susurro invocó mi nombre, de Emilia Cotella y John Mathis; y la coproducción El susurro, de Gustavo Hernández, protagonizada por Luciano Cáceres.

Entre las novedades del BARS 2023 figuran "Queens of the Dead", The Toxic Avenger" (foto) y la sangrienta "Noche de paz, noche de horror"

Entre los estrenos que forman parte de la programación se encuentran Queens of the Dead, una comedia con temática zombi dirigida por Tina Romero; la nueva versión de The Toxic Avenger, de Macon Blair; Abraham’s Boy, con dirección de Natasha Kermani y basada en un cuento de Joe Hill; y la película de clausura, Noche de paz, noche de horror, de Mike P. Nelson, que reinterpreta el clásico navideño Silent Night, Deadly Night. El festival incluye además títulos como Alpha, de Julia Ducournau; Mother of Flies, dirigida por Zelda Adams, John Adams y Toby Poser; Frewaka, de Aislinn Clarke; y Flush, de Grégory Morin. El apartado dedicado al cine gore y de aventuras destaca con producciones como Deathstalker, de Steven Kostanski; The Creeps, de Marko Mäkilaakso; y Deathgasm II: Goremageddon, de Jason Lei Howden.

La Competencia Iberoamericana incorporará películas como Disforia, dirigida por Christopher Cartagena; La cosa en la niebla, de Chedey Reyes; La lágrima del diablo, de Gonzalo Otero; Prédio Vazio, de Rodrigo Aragão; No lo escuches, de Alexmir Dordelly; Abracadaver, de Pancho Rodríguez; No entres, de Hugo Cardozo; y títulos argentinos como Un trago de infierno, HotLine y El llanto del perro. La sección dedicada a producciones argentinas ofrecerá estrenos como Fin de semana de la dulzura, Qonoq, Júpiter, Ojos verdes rojos malditos, 1C, Hiperrealidad, Alterna, Campamento Sol Naciente y Godzilla en Santa Fe.

La Competencia Iberoamericana incluye películas de España, Perú, Brasil, Venezuela, México, Paraguay y Argentina, mostrando la diversidad del género

La programación también contará con funciones especiales para recordar dos obras emblemáticas del género: El día de la bestia, de Álex de la Iglesia, que llega a su trigésimo aniversario, y The Return of the Living Dead, de Dan O’Bannon, que cumple cuarenta años de su estreno.

El festival mantendrá secciones tradicionales como Invasión Japón, con el cine nipón reciente; las proyecciones en 16 mm del Cineclub La Cripta, enfocadas en películas clásicas de Hammer Films; y el Panorama Bizarro, selección dedicada a títulos excéntricos y experimentales. Además, el concurso Fin de Semana Sangriento funcionará como plataforma para cortometrajes argentinos.

El festival proyecta clásicos como "El día de la bestia" (foto) y "The Return of the Living Dead" en funciones aniversario para los fanáticos del cine de culto

La oferta de BARS 26° se amplía con la propuesta online a través de la plataforma FLIXXO, donde se podrán ver cortometrajes de la competencia y parte de la selección oficial de manera gratuita. Las producciones resultantes del concurso Fin de Semana Sangriento serán accesibles para votación del público a partir del 25 de noviembre.

Durante el certamen tendrán lugar actividades gratuitas y abiertas al público, entre ellas la presentación de los libros No abras nunca esa puerta, de Pablo Sapere, y La pantalla ensangrentada: Historia del cine gore. Además, figuran charlas, un show de NIKKÖ y la actividad coordinada por el colectivo La Monstrua Cinéfaga, titulada Ser una chica en el terror argentino.

El festival concluirá con una fiesta de clausura de acceso libre en Quetren (Avenida Olazábal 1784) el 28 de noviembre, pasadas las 24. La entrada general para las funciones es de $4000 por película, con venta anticipada online o en la boletería del Multiplex Belgrano. Participan en la organización y patrocinio entidades como Fundación Santander Argentina, MUBI, SENDFILES, FLIXXO, la Escuela Eliseo Subiela, UADE, y asociaciones de cine nacionales y regionales.

Los detalles completos del evento y la programación están disponibles en www.festivalrojosangre.com.ar.

Sede: Multiplex Belgrano — Vuelta de Obligado 2199, C. A. B. A.

