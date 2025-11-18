Hilda Lizarazu, Andy Cherniavsky, Mariela Ivanier y Nora Lezano

“Este encuentro fue muy significativo. Al convocarnos, el arte y la música se entrelazaron para recordar al genio creativo de Charly junto a sus amigos, colegas y afectos. Una noche para celebrar entre obras de arte, conversaciones y copas compartidas, que nunca faltan. El Té de Colección de Mariela Ivanier potencia el legado, le da una identidad e impronta argentina, de lo más sofisticado que Argentina tiene para ofrecer. Visibiliza, dispara y abre caminos, no solo a íconos como Charly sino a toda la música argentina. Es una forma de celebrar que la esquina de Charly sigue viva, que el ícono virtuoso trasciende el tiempo y el espacio y que todos somos custodios de su inmortal legado”, dijo Santiago Villalba, ex Cónsul argentino en Nueva York entre 2020 y 2024 y responsable de inaugurar -junto con el ex embajador Jorge Arguello- la esquina de Charly García en Nueva York, Estados Unidos.

El llamado fue de Mariela Ivanier, directora de la agencia Verbo y anfitriona de los emblemáticos Tés de Colección, coorganizado junto a Mariano Cabrera, Santiago Villalba, ex cónsul y Jorge Argüello, ex embajador argentino ante Estados Unidos, Portugal y la ONU. Juntos, rindieron tributo al ídolo eterno y a Clics Modernos, ese disco que sigue sonando como si fuera nuevo. Recodarlo celebró que la “Charly García Corner” sigue viva en el corazón de todos. “¡Un momento para atesorar, hermoso! Hubo música, risas y hasta cantamos algunos temas y todo. Una perfecta noche, al mejor estilo de Charly García con gente muy querida, colegas y amigos del rock y la cultura nacional”, habló emocionada Andy Cherniavsky, reconocida fotógrafa del rock argentino.

Charly García, una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

La cita tuvo un motivo especial: celebrar el cumpleaños del gran Charly García y rendir tributo a una obra que marcó la historia de la música y de varias generaciones. La ambientación, sutil y precisa, mezcló más de 300 piezas de arte contemporáneo con guiños al universo García.

Y aunque se llame “té”, la propuesta tuvo espíritu de cóctel: copas, conversaciones, melodías y una atmósfera cargada de afecto. Los invitados, entre los que estuvieron Renata Schussheim, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Andy Cherniavsky, Fernando Samalea, Josi García, Zorrito Von Quintiero, Nora Lezano, Fernanda Cohen, Julieta Ortega y Rosario Ortega, se juntaron para compartir un homenaje que combinó rock con un clima emotivo y cálido, gracias a la impronta curatorial que distingue a Ivanier.

Mariano Cabrera, Lito Viitale e Hilda Lizarazu

Y mientras Buenos Aires se prepara para bautizar con su nombre la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe —en espejo con la legendaria “Charly García Corner” de Nueva York, el espíritu del músico atravesó toda la velada. No hizo falta su presencia: estuvo en cada tema que sonó, en cada anécdota, así como en las conversaciones cómplices que recordaron algún recital o un momento de su obra que se volvió parte de sus vidas.

No hubo discursos formales, solo un brindis espontáneo: “Por Charly” -dijo alguien, levantando su copa-, que sigue estando en todas partes”. Fue el momento exacto en que la emoción se volvió colectiva. La música sonó un poco más fuerte, y el Pasaje Rivarola latió al ritmo de Nos siguen pegando abajo.

Julieta Ortega, Hilda Lizarazu y Zorrito Von Quintiero

Así, entre arte, amistad y recuerdos, el Té de Colección volvió a confirmar su espíritu: un espacio donde el pasado y el presente dialogan, donde la cultura vibra y donde Buenos Aires se mira en el espejo. “Lo pasé genial. Encontrarme con gente como Hilda Lizarazu, Nora Lezano, Gaby Epstein, fue un placer. Esa mezcla no sectaria de gente que se logra reunir en estos encuentros tiene un encanto particular. En lo de Mariela hay como una reparación del alma. Eso nada más y eso es todo que es muchísimo,” expresó la artista plástica y diseñadora Renata Schussheim.

Mariela Ivanier, Renata Schussheim y Jorge Argüello

¿Qué es la esquina de Charly?

El 6 de noviembre de 2023, en la esquina de Walker Street & Cortlandt Alley, al sur del Soho neoyorkino, se inauguró la “Charly García Córner”, con placa y cartel, en honor al lugar preciso donde en 1983 Charly se sacó la foto de tapa del clásico álbum Clics modernos. El impulsor del proyecto fue Mariano Cabrera, actor y director argentino y el acto, que tuvo toda la formalidad de una ceremonia oficial, fue organizado por el Consulado Argentino en Nueva York.

Lucas Angelillo, Felipe Pigna y Santiago Arce

Cientos de fans, varios músicos históricos, autoridades de la Embajada y Cancillería Argentina en Nueva York, funcionarios de la ciudad de New York, amigos de Charly y su hermana, Josi García Moreno, se juntaron para el importante homenaje. Por su parte Charly optó por no viajar y mirar todo desde su casa por Instagram Live. Para acompañar el tributo, hubo una actuación de un grupo conformado por el baterista Fernando Samalea, el bajista y tecladista Fabián “El Zorrito” Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos ellos integrantes de distintas bandas de Charly.

Además, la celebración incluyó una charla informal, en el Central Park, que dio Samalea y un “walking tour” por los lugares en donde el astro del rock filmó el video del tema "Fanky" (1989), a cargo del Zorrito y del tecladista Alfie Martins.