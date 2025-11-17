Cultura

Entre sarcófagos, papiros y estatuillas, el Bellas Artes inaugura una muestra inédita del Antiguo Egipto

La exposición “Ciencia y fantasía” reúne más de 180 piezas originales y documentos que exploran la influencia egipcia en la cultura nacional y el interés de artistas, científicos y académicos argentinos desde hace dos siglos

“El Tutankhamon criollo”, Revista Caras
“El Tutankhamon criollo”, Revista Caras y Caretas (1927), ataúd egipcio de la momia Herwodj y relieve de Sekhmet (Biblioteca Nacional MM, Museo de Ciencias Naturales de La Plata y MNBA)

El interés por el Antiguo Egipto, que ha cautivado a intelectuales, artistas y científicos argentinos durante más de dos siglos, se materializa en una propuesta inédita: el Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el martes 18 de noviembre, la muestra antológica Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, bajo la curaduría de Sergio Baur y José Emilio Burucúa, que reúne, por primera vez en el país, más de 180 piezas que exploran la huella egipcia en la cultura nacional.

El recorrido, instalado en el Pabellón de exposiciones temporarias, despliega una selección de sarcófagos auténticos, papiros, estatuillas, máscaras funerarias, figuras, calcos de esfinges y bustos, vasijas, amuletos y piedras talladas con jeroglíficos, junto a un extenso conjunto documental compuesto por libros, revistas, afiches y fotografías.

Esfinge (calco), ca. 1880-1918 (Museo
Esfinge (calco), ca. 1880-1918 (Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova)

El impacto del Antiguo Egipto en la cultura argentina se refleja en la obra de figuras como Dardo Rocha, Lucio V. Mansilla, Oliverio Girondo, Xul Solar, Manuel Mujica Láinez y Jorge Luis Borges, quienes incorporaron símbolos e imágenes egipcias en sus creaciones. En la actualidad, artistas contemporáneos como Eduardo Costa y Karina El Azem reinterpretan ese legado desde lenguajes artísticos actuales.

Para los curadores Baur y Burucúa, la muestra propone “un diálogo entre pasado y presente, entre el legado milenario del Nilo, y la mirada curiosa y creadora de nuestra propia historia”.

Y agregaron: “El desarrollo de esa sensibilidad egiptofílica contribuyó también a la consolidación de una egiptología científica en el país. La Argentina se destacó en el estudio del Cercano Oriente antiguo mediante la formación de una escuela historiográfica de alcance internacional, especialmente en las universidades de Buenos Aires y La Plata. A estas instituciones están vinculados el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti y el Museo de La Plata, que conservan las colecciones públicas más importantes de objetos faraónicos en nuestro territorio”.

La muestra reúne, por primera
La muestra reúne, por primera vez en el país, más de 180 piezas que exploran la huella egipcia en la cultura nacional.

La egiptofilia local también impulsó el desarrollo de una escuela argentina de egiptología, liderada por el historiador Abraham Rosenvasser, cuyas investigaciones sentaron las bases para una línea académica sostenida en las universidades de Buenos Aires y La Plata.

Como parte de la exposición, se presentan piezas audiovisuales, imágenes, croquis y dibujos de expediciones arqueológicas históricas y contemporáneas. Además, se proyecta el documental “De la Nubia a La Plata”, escrito y dirigido por Ricardo Preve, que narra la misión encabezada por Rosenvasser entre 1961 y 1963 en el complejo Aksha.

La muestra, que cuenta con el asesoramiento académico de Diego M. Santos y Marcelo Campagno, toma como punto de partida el archivo documental y fotográfico reunido por Alfredo González Garaño y Marieta Ayerza. Este acervo, hoy parte de la Academia Nacional de Bellas Artes, documenta el viaje que el matrimonio argentino realizó por Egipto en 1926, en pleno auge del interés mundial tras el hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922.

Figura egipcia de la diosa
Figura egipcia de la diosa Wadjet, Dinastía XXI-XXX, 1075-342 a.C. (Colección Fundación Amalia Lacroze de Fortabat)

El recorrido incluye también representaciones artísticas que evidencian la influencia egipcia en la cultura local, como el ensayo fotográfico de Facundo de Zuviría dedicado a la arquitectura porteña inspirada en pirámides, obeliscos y otras construcciones emblemáticas.

El director del Bellas Artes, Andrés Duprat, destaca la relevancia internacional de la muestra al señalar: “La inauguración de esta extraordinaria muestra coincide con un interés global por el legado cultural de esta antigua civilización, que se evidencia en la reciente apertura del impactante Gran Museo Egipcio en El Cairo o en la exposición ‘Egipto divino’ del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York”.

Xul Solar, "Esfinge con admirues",
Xul Solar, "Esfinge con admirues", 1927 (Colección Fundación Pan Klub - Museo Xul Solar)

Duprat subraya además el carácter pionero de la exhibición en el país: “En la Argentina, es la primera vez que se reúnen piezas tan significativas del Antiguo Egipto, provenientes de más de veinte instituciones públicas y privadas, una selección que da cuenta de la riqueza de las colecciones egipcias de nuestro país e ilustra el interés que la antigua civilización ha generado en intelectuales, científicos, artistas y aficionados argentinos desde hace más de dos siglos”.

Todas estas piezas, nunca antes exhibidas en conjunto en la Argentina, provienen de más de veinte instituciones públicas y privadas, entre ellas el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, el Museo Xul Solar, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, la Academia Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Oriental, el Palais de Glace, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova.

*Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, en el Pabellón de exposiciones temporarias del MNBA, Av. del Libertador 1473, desde el 18 de noviembre hasta el 1.° de marzo de 2026. De martes a viernes, de 11 a 19.30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19.30.

