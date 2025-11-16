Egipto recuperó 36 piezas arqueológicas tras décadas en Estados Unidos

Egipto recupera 36 piezas arqueológicas tras décadas en Estados Unidos

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha confirmado la recuperación de treinta y seis piezas arqueológicas que habían salido ilegalmente del país hace décadas y que se encontraban en Estados Unidos. Este retorno, resultado de una serie de operaciones coordinadas entre autoridades egipcias y estadounidenses, marca un avance significativo en la protección del patrimonio cultural egipcio.

La mayor parte de los objetos repatriados proviene de tres fuentes distintas. Por un lado, la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Manhattan y la Fiscalía General del Estado de Nueva York localizaron once de las piezas. Por otro, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York entregó veinticuatro manuscritos, mientras que la Fiscalía General neoyorquina recuperó y devolvió una pieza adicional. Todas estas acciones se enmarcan en el Memorando de Entendimiento vigente entre Egipto y Estados Unidos sobre la lucha contra el tráfico ilícito de antigüedades, acuerdo que fue ampliado en 2021 y se mantendrá hasta 2026.

Entre los objetos más destacados hallados por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de Manhattan figura un vaso decorado con la imagen del dios protector Bes, fechado entre los años 650 y 550 a.C., así como una máscara funeraria de un joven datada entre los años 100 y 300 d.C. Según un comunicado de prensa de mayo de 2025, el comerciante de antigüedades británico Robin Symes, ya fallecido y desacreditado, vendió el vaso a un museo estadounidense a comienzos de la década de 1990.

Máscara de momia repatriada. Cortesía del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Por su parte, el comerciante Mathias Komor, radicado en Nueva York, vendió la máscara funeraria a un coleccionista privado a finales de los años setenta, quien posteriormente la donó a un museo. La Fiscalía de Manhattan no ha revelado los nombres de las instituciones que poseían estas piezas ni la cantidad exacta de investigaciones penales relacionadas con el grupo de once antigüedades. En total, la oficina del fiscal Alvin Bragg ha recuperado ciento treinta y cinco antigüedades vinculadas a Symes, con un valor superior a USD 58 millones.

El Museo Metropolitano de Arte devolvió, según el Ministerio egipcio, “veinticuatro manuscritos raros con inscripciones en copto y siríaco”. Aunque el museo no ha emitido comentarios para confirmar si estos manuscritos formaban parte de su colección ni cómo llegaron a sus manos, diversas fuentes han señalado que la institución entregó los objetos al Consulado egipcio en Nueva York “como un gesto de buena voluntad”. Entre los manuscritos devueltos se encuentran ejemplares con textos en tinta negra y roja, representativos de la tradición copta.

Uno de los manuscritos coptos que entregó el Met

La Fiscalía General del Estado de Nueva York, por su parte, confiscó y restituyó un panel de yeso pintado de aproximadamente tres mil años de antigüedad, perteneciente a la dinastía XVIII, tras comprobarse que había salido ilegalmente de Egipto. Aunque la oficina de la fiscal Letitia James no ha ofrecido detalles adicionales sobre el hallazgo, sí ha precisado que la devolución fue gestionada por la Fiscalía de Manhattan.

Una vez recibidas por un comité arqueológico egipcio, las treinta y seis piezas serán trasladadas al Museo Egipcio de la plaza Tahrir en El Cairo, fundado hace ciento veintitrés años, donde serán restauradas antes de su exhibición pública.

Sharif Fathi, ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, subrayó la relevancia de este proceso al afirmar en un comunicado: “La restauración de este grupo representa un nuevo paso en una serie de logros alcanzados gracias al trabajo científico y legal sistemático del Estado egipcio. Estas piezas no son solo bienes históricos, sino pruebas vivas de una civilización creada por los egipcios a lo largo de miles de años, y su regreso a la patria es la culminación de esfuerzos incansables y de una cooperación internacional efectiva”.