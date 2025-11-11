Cultura

Tute, César González y Pedro Saborido encabezan la cuarta edición de la Flich en Chivilcoy

El 23 de noviembre vuelve el evento literario en el interior bonaerense con una jornada repleta de charlas, lecturas y actividades para toda la familia

El reconocido humorista gráfico, participa
El reconocido humorista gráfico, participa de la Flich en Chivilcoy (Foto: Nicolás Stulberg)

La cuarta edición del Festival del Libro de Chivilcoy se celebrará el 23 de noviembre en el Club Gimnasia, Estadio Centro, en la intersección de Belgrano y Moreno, con acceso libre y gratuito durante toda la jornada. Este evento, que se ha consolidado como un punto de encuentro para la literatura y la poesía en la ciudad, nació en 2022 en la Librería Macondo con el propósito de reunir a la comunidad en torno a los libros, las editoriales, las lecturas, las charlas, las entrevistas y la música.

Habrá más de treinta stands de editoriales, distribuidoras y librerías, además de propuestas gastronómicas, cerveza y un programa artístico que incluye al reconocido humorista gráfico Tute, al escritor y cineasta César González, al guionista, productor y director con una extensa trayectoria en radio, teatro, cine y televisión Pedro Saborido, a la poeta y psicoanalista Claudia Masin y a la escritora, directora de teatro y docente Nina Ferrari.

César González (Foto: Gastón Taylor)
César González (Foto: Gastón Taylor)

El proyecto fue ideado y es coordinado por Samantha San Romé y Maximiliano Gesualdi. El año pasado el equipo organizador incorporó a Juan Fernández. A lo largo de sus ediciones anteriores, el festival ha contado con la presencia de figuras destacadas como Alejandro Dolina, Alejandra Kohan, Hernán Ronsino, Juan Solá, Dolores Reyes, Martín Kohan y Alejandra Kamiya, entre otros referentes culturales.

Los organizadores destacan el desafío de sostener en el tiempo un proyecto cultural de estas características: “Un objetivo común de los proyectos culturales, que muchas veces quedan en la organización de uno o dos eventos, es poder sostenerlo en el tiempo. Nosotros queríamos eso, un festival de Chivilcoy que se convierta en una de las propuestas culturales locales de todos los años. Este año no nos preguntan si se hace la FLICH, sino: ¿cuándo?”

Pedro Saborido
Pedro Saborido

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir nuevos libros y autores independientes, interactuar con editoriales, conversar con libreros, participar en charlas y entrevistas con referentes culturales y disfrutar de lecturas de poesía. El festival también ofrecerá actividades infantiles. La entrada es libre y gratuita.

