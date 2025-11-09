Cultura

Subastan objetos de un pasajero de primera del Titanic y se espera que rompa récords

Entre los artículos destacados que pertenecieron al empresario Frederick Sutton figura un documento con información inédita para pasajeros, además de cartas y efectos personales, que permanecieron en manos privadas durante más de un siglo

Un documento histórico, recuperado de
Un documento histórico, recuperado de los efectos personales de Frederick Sutton, uno de los pasajeros de primera clase que perecieron en el naufragio del Titanic

Un documento histórico, recuperado de los efectos personales de Frederick Sutton, uno de los pasajeros de primera clase que perecieron en el naufragio del Titanic, será subastado en el Reino Unido el próximo 22 de noviembre. La casa de subastas Henry Aldridge and Son, reconocida por su especialización en objetos relacionados con el célebre transatlántico, espera que la pieza alcance entre £50.000 y £80.000 (USD 65.900–105.515).

El manuscrito, que se hundió en el Atlántico Norte en abril de 1912 junto con el buque británico y cerca de 1.500 viajeros, fue hallado entre las pertenencias de Sutton. El documento, de páginas manchadas y desgastadas, contiene información útil para los pasajeros, como tarifas del telégrafo inalámbrico, instrucciones para solicitar sillas y mantas de cubierta, y anotaciones sobre la ruta del barco.

Entre sus pasajes figura una sección titulada “LANDING ARRANGEMENTS AT NEW YORK”, que nunca llegó a concretarse debido al trágico desenlace del viaje. El estado deteriorado del papel y la dificultad para leer parte del texto reflejan la magnitud de la pérdida y el impacto que el desastre sigue ejerciendo en la memoria colectiva.

El Titanic
El Titanic

Antes de su venta, el documento ha sido estabilizado por un conservador profesional. La subasta incluirá también un conjunto más amplio de objetos personales de Sutton, como un anillo, un silbato, un cuchillo, tres cucharas y monedas sueltas, todos ellos guardados en una bolsa de lona. Este lote se estima en £35.000–£45.000 (USD 46.100–59.300).

Entre los artículos destacados figura además una carta de la compañía White Star Lines (estimada en £5.000–£8.000, USD 6.590–10.550), en la que se exigía a la familia Sutton la compra de un pasaje de primera clase para repatriar el cuerpo. La familia había recibido erróneamente la noticia de que el cadáver había sido hallado, aunque en realidad Sutton permanece desaparecido en el mar.

Frederick Sutton, de origen británico, emigró a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Fundó una próspera empresa importadora de café y, tras consolidar su fortuna, incursionó en la banca y el sector inmobiliario. Cuando abordó el Titanic, era un acaudalado padre de tres hijos de sesenta y un años. Había viajado a Inglaterra siguiendo el consejo de su médico y regresaba a su hogar en Nueva Jersey cuando el barco colisionó con el iceberg.

Las circunstancias de su muerte no están del todo claras. Un testimonio recogido tras el desastre sugería que, debido a su delicado estado de salud, Sutton falleció en un bote salvavidas y fue arrojado al mar, mientras que otras versiones apuntan a que pudo haber quedado atrapado en su camarote.

Las circunstancias de su muerte
Las circunstancias de su muerte no están del todo claras

Sus pertenencias fueron recuperadas y enviadas a Halifax, Nueva Escocia, junto con los cuerpos y otros objetos rescatados del naufragio. La familia Sutton recuperó estos efectos, que han permanecido en su poder de forma privada durante más de un siglo.

La próxima subasta se produce tras varias ventas de gran repercusión de objetos vinculados al Titanic. En abril pasado, una carta escrita a bordo por el estadounidense Archibald Gracie alcanzó £300.000 (USD 399.000). En noviembre, un reloj de bolsillo obsequiado a Arthur Rostron, el capitán que rescató a setecientas personas del naufragio, se vendió por £1,56 millones (USD 1,97 millones), estableciendo un récord para recuerdos del Titanic. En 2013, un violín tocado en el barco se adjudicó por £1,1 millones (USD 1,7 millones).

La colección de objetos de Sutton destaca por su carácter integral, lo que la diferencia de ventas anteriores. La casa de subastas la describió como “una de las colecciones más completas de su tipo” y anunció que ofrecerá un segundo lote de pertenencias de Sutton en abril de 2026.

