El arte de Laura Subise llega a La Noche de los Museos con una muestra que desafía lo visual y abraza la diversidad

La Noche de los Museos en Buenos Aires presenta la muestra de arte inclusivo de Laura Subise en el Palacio Barolo (Foto: Adrián Escandar)

Esta edición 2025 de La Noche de los Museos en Buenos Aires contará con una propuesta singular: la exhibición de arte inclusivo e integral de Laura Subise en el emblemático Palacio Barolo. La muestra, que podrá visitarse el sábado 8 de noviembre entre las 19 y la 1, se presenta como una invitación a experimentar el arte desde una perspectiva sensorial y participativa, con accesos diferenciados para el público general por Hipólito Yrigoyen 1363 y para personas con movilidad reducida por Av. de Mayo 1370.

Con una trayectoria de veinticinco años dedicada a la investigación y desarrollo de proyectos culturales, inclusivos e integrales, Laura Subise —licenciada en Publicidad, profesora, consultora y artista plástica— ha orientado su carrera hacia la gestión de iniciativas de responsabilidad social empresarial. Su obra se ha transformado en un canal que busca despertar emociones y sentidos, siempre desde una mirada inclusiva y abarcadora.

La exhibición de Laura Subise invita a experimentar el arte desde una perspectiva sensorial

Su enfoque se distingue por la interacción entre la obra y el espectador. Cada pieza, dotada de una identidad propia, se completa a partir de la observación y la experiencia de quien la contempla. Así, sus creaciones no solo trascienden lo visual, sino que también interpelan y generan un diálogo abierto. Un aspecto central de su propuesta es la materialidad: las texturas de sus originales, tanto visuales como táctiles, crean espacios que pueden ser vacíos o desbordados, transportando al público a una pausa y una lectura especial que permite el disfrute universal.

La producción artística de Subise se presenta como un llamado de atención, una serie de ofrendas abiertas a la libre interpretación, que reflejan necesidades urgentes y, en ocasiones, agotadas. En los últimos años, la artista ha decidido modificar su estilo. Tras su paso por distintos ámbitos de la educación, la salud y la cultura, sus obras han evolucionado para ser aptas al tacto y adaptarse a las necesidades del público, ubicándose en la pared, el piso o sobre un taburete.