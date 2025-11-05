Antes de la Noche de los Museos, San Telmo y La Boca viven su propia fiesta del arte con Gallery

San Telmo y La Boca viven su propia fiesta del arte con Gallery

El próximo sábado 8 de noviembre, el mismo día que La Noche de los Museos, los barrios de La Boca y San Telmo se transformarán en epicentro de la creación contemporánea con una nueva edición de Gallery, el evento que desde hace más de veinte años invita a descubrir la vitalidad artística de la Ciudad de Buenos Aires a través de recorridos gratuitos por galerías, museos, talleres y fundaciones.

A lo largo de la jornada, entre las 14 y las 18 horas, los asistentes podrán sumergirse en circuitos especialmente diseñados para explorar los espacios creativos más destacados de la ciudad. Gallery se estructura en tres recorridos principales —Recoleta/Retiro, Palermo/Villa Crespo y La Boca/San Telmo—, aunque en esta edición la atención se centra en los barrios del sur porteño.

La experiencia está pensada tanto para quienes se inician en el mundo del arte como para quienes ya forman parte activa del ecosistema cultural, proponiendo visitas a galerías, talleres de artistas, exhibiciones especiales, bares notables y activaciones en el espacio público, todo con acceso libre y gratuito.

El evento ofrece una agenda de actividades que incluye recorridos guiados con inscripción previa y cupos limitados. Cada circuito cuenta con un punto de encuentro y un itinerario que abarca espacios emblemáticos. El primer recorrido parte de Moria Galería (Bolívar 430, piso 2) y continúa por Pólvora (Venezuela 720), COTT (Perú 973) y Piedras (Perú 1065). El segundo inicia en MACBA (Avenida San Juan 328), sigue por el Museo de Arte Moderno (Avenida San Juan 350), W Galería (Defensa 1369) y la Fundación El Mirador (Brasil 301).

El tercer recorrido comienza en COTT y recorre Piedras, Nora Fisch (Avenida San Juan 701) y Calvaresi (Defensa 1136). El cuarto circuito parte de la Fundación Andreani (Avenida Pedro de Mendoza 1981), pasa por la Fundación PROA (Avenida Don Pedro de Mendoza 1929) y CONSTITUCIÓN (Del Valle Iberlucea 1140).

Una de las propuestas más singulares es el Recorrido Street Art, que invita a descubrir los murales urbanos de La Boca bajo la guía de Evelyn Sol Márquez. Esta actividad, con punto de partida en la Fundación PROA, se extiende de 15 a 17 horas y concluye en la Fundación Larivière, ofreciendo dos horas de caminata por el arte público del barrio.

A las 15 horas, la arquitecta Adriana Bianchedi liderará un recorrido urbano-arquitectónico por La Boca y San Telmo, con inicio en la Fundación Santander (Avenida Paseo Colón 1380) y una duración aproximada de dos horas. Esta actividad, también gratuita y con cupo máximo de sesenta personas, requiere inscripción previa.

Entre las actividades destacadas, sobresale la inauguración de la muestra de Marcos López en la Fundación Larivière (Caboto 564), programada para las 16 horas. El acceso es libre, aunque la capacidad es limitada.

El cierre de la jornada estará marcado por el After Gallery en el Museo MARCO de La Boca (Avenida Almirante Brown 1031), desde las 18 hasta las 21 horas. Allí, los asistentes podrán disfrutar de performances a cargo de @DJ_PALAPA, bebidas y un ambiente festivo, con el acompañamiento de marcas como Grolsch y Carpano. La entrada es gratuita y la capacidad, limitada.

Gallery también propone una modalidad de recorrido libre en bicicleta, incentivando el uso del sistema público ECOBICI del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con estaciones automáticas disponibles las veinticuatro horas. Los interesados pueden planificar su itinerario y consultar información sobre estaciones y bicisendas en La Boca y San Telmo.

La experiencia se completa con la invitación a recorrer los bares notables de ambos barrios, espacios emblemáticos que forman parte del patrimonio porteño. En San Telmo, se destacan Bar El Federal, Café La Poesía, Bar Británico, El Hipopótamo y Bar Seddon. En La Boca, la propuesta incluye Café Bar Roma, Bar Portuario y La Perla de Caminito.

Gallery es impulsado por Arte al Día Internacional y Pinta, plataforma líder en la promoción del arte latinoamericano que reúne a artistas, galerías, curadores, coleccionistas y público general a través de ferias como Pinta Miami, Pinta BAphoto y Pinta Lima, además de programas como Pinta Asunción Art Week y, este año, Pinta Panamá Art Week. La edición 2025 de Gallery se realizará sin importar las condiciones climáticas, garantizando que las galerías permanezcan abiertas durante toda la jornada.