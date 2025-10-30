“La revista del Cervantes” encabeza nominaciones en los Premios ACE

La Asociación Cronistas del Espectáculo (ACE) anunció a los nominados para los Premios ACE, destacando una temporada con una amplia variedad de propuestas teatrales en Buenos Aires. El período de elegibilidad abarca desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025, y la entrega de diplomas está prevista para noviembre, mientras que la ceremonia de premiación se realizará en marzo de 2026.
Entre los espectáculos con mayor reconocimiento, La revista del Cervantes lidera con 14 nominaciones, consolidándose como la producción más destacada según la ACE. Le siguen de cerca Cuando Frank conoció a Carlitos, con 13 nominaciones, y la versión internacional de La sirenita, que obtuvo 12 nominaciones tras agotar funciones durante las vacaciones de invierno. La reposición de Despertar de primavera, dirigida por Fernando Dente, sumó 10 nominaciones.
El fenómeno de Rocky, protagonizado por Nicolás Vázquez, recibió 9 nominaciones, la cifra más alta para un espectáculo no musical en el circuito comercial. Incidente en Vichy igualó ese número, consolidándose como un éxito inesperado del teatro alternativo. Entre las comedias, Una navidad de mierda y El secreto fueron las más reconocidas, con 5 nominaciones cada una.
La lista de nominados refleja el predominio de las grandes producciones musicales y una menor presencia de dramas, mientras que las comedias mantienen una participación significativa en la escena teatral porteña.
Nominados Premios ACE
AUTORA/AUTOR
Natalia Villamil (Clandestina)
Emiliano Dionisi (La Diabla o cómo destruir el mundo)
Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch (La revista del Cervantes)
Oscar Barney Finn/ Marcelo Zapata (El salón dorado)
Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Manuel Iñurrieta (El invierno del oso)
DRAMA Y/O COMEDIA DRAMÁTICA
Empieza con D, siete letras
Rocky
El salón dorado
El debate
El secreto
Druk
Al fin y al cabo es mi vida
ACTRIZ PROTAGÓNICA EN DRAMA Y O/COMEDIA DRAMÁTICA
Silvia Kutika (Al fin y al cabo es mi vida)
Fernanda Metilli (Empieza con D, siete letras)
Gabriela Toscano (Relatividad)
Cecilia Roth (La madre)
Mercedes Fraile (El salón dorado)
Ana María Picchio (El secreto)
ACTOR PROTAGÓNICO EN DRAMA Y O/COMEDIA DRAMÁTICA
Joaquín Furriel (Ricardo III)
Julio Chávez (La ballena)
Luis Machín (Relatividad)
Carlos Portaluppi (Druk)
Nicolás Vázquez (Rocky)
Fabián Vena (El debate)
Gerardo Romano (El secreto)
DIRECCIÓN DE DRAMA Y /O COMEDIA DRAMÁTICA
Carlos Rivas (Relatividad)
Javier Daulte (Druk)
Manuel González Gil (El debate y El secreto)
Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky)
Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras)
COMEDIA
Mi amiga y yo
Mi querido presidente
Una navidad de mierda
Cuestión de género
Parlamento
El jefe del jefe
ACTRIZ EN COMEDIA
Josefina Scaglione (Mi amiga y yo)
Verónica Llinás (una navidad de mierda)
Betiana Blum (Mamá)
Lucía Aduriz Bravo (Quiero decir Te amo)
Piel de lava (Parlamento)
Victoria Almeida (La función que sale mal)
ACTOR EN COMEDIA
Sebastián Presta (Mi amiga y yo)
Jorge Marrale (Cuestión de género)
Miguel Ángel Solá (Mi querido presidente)
Maxi De La Cruz (Mi querido presidente)
Alejo García Pintos (Una navidad de mierda)
Dan Breitman (La función que sale mal)
DIRECTOR DE COMEDIA
Javier Daulte (El jefe del Jefe)
Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda)
Max Otranto (Mi querido presidente)
Nelson Valente (Cuestión de género)
Diego Reinhold (Mi amiga y yo)
ACTRIZ O ACTOR DE REPARTO EN DRAMA Y/O COMEDIA
Laura Oliva (La ballena)
Claudia Cantero (James Brown no usaba ruleros)
Marcos Montes (James Brown no usaba ruleros)
Gastón Cocchiarale (Empieza con D, siete letras)
Anita Gutierrez (Una navidad de mierda)
Rodrigo Noya (El secreto)
David Masajnik (Rocky)
ACTUACIÓN MASCULINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE
Dennis Smith (Mi vida anterior)
Martín Rechimuzzi (Alejandra)
Agustín “Rada” Aristarán (Chanta)
Mariano Saborido (Viento blanco)
Joaquin Berthold (Vincent, el loco rojo)
Manuel Santos Iñurrieta (El invierno del oso)
ACTUACIÓN FEMENINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE
Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo)
Belén Blanco (Clandestina)
María Merlino (La viva voz)
Julieta Zylberberg (Prima Facie)
Ana Padilla (Solcito de otoño)
Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)
MUSICAL
Pretty Woman
La sirenita
Despertar de primavera
Alice by Heart
Cuando Frank conoció a Carlitos
ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL
Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa)
Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes)
Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
Iride Mockert (La revista del Cervantes)
Florencia Peña (Pretty Woman)
Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)
ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL
Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
Octavio Murillo (Despertar de primavera)
José María Listorti (La sirenita)
Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show)
Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSICAL/MUSIC HALL/CAFÉ CONCERT
Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
Fernando Dente (Despertar de primavera)
Ariel Del Mastro (La sirenita)
Ricky Pashkus (Pretty Woman)
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)
DIRECCIÓN MUSICAL
Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman)
José Luis Pagán (Sandro, el gran show)
Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera)
Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)
Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa)
Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)
MUSIC HALL/CAFÉ CONCERT
La revista del Cervantes
Sandro, el gran show
Las mujeres de Lorca
Coraza. Cáscara. Casa
Victor, vení a buscar los discos
ESPECTÁCULO DE HUMOR
Feliz día (Sutottos)
Cha cha cha (Alfredo Casero/Fabio Alberti)
¡Chau Macoco! (Los Macocos)
Un poyo rojo
OBRAS EN TEATRO ALTERNATIVO
Incidente en Vichy
Subacuática
El arte de esgrimir
El invierno del oso
Cuestiones con mi padre
Allá en el veintitangos
ACTUACION FEMENINA EN TEATRO ALTERNATIVO
Magela Zanotta (La curva del tiempo)
Mariel Rueda (El puente)
Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir)
Juana Viale (Subacuática)
Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre)
Ana María Cores (La monja judía)
ACTUACIÓN MASCULINA EN TEATRO ALTERNATIVO
Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir)
Patricio Coutoune (Incidente en Vichy)
Mario Petrosini (Incidente en Vichy)
Federico Buso (La curva del tiempo)
Joaquín Berthold (Subacuática)
Alfredo Castellani (Una de película)
DIRECCIÓN EN TEATRO ALTERNATIVO
Pablo Gorlero (Incidente en Vichy)
Emiliano Samar (El arte de esgrimir)
Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática)
Victoria Almeida (La fragilidad de las casas)
Anahi Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre)
Santiago Doria (Allá en el veintitangos)
COREOGRAFÍA
Verónica Pecollo (Sandro, el gran show y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Vanesa García Millán (Despertar de primavera)
Analía González (La sirenita)
Andrea Servera (La revista del Cervantes)
Eva Iglesias (Las mujeres de Lorca)
INFANTIL
El barbero de Sevilla
La ratoncita Pérez
El fado de Ulises
Amadeo
Cuentopos
MÚSICA ORIGINAL
Fernando Nazar (Incidente en Vichy)
Martín Bianchedi (El debate)
Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa).
Martín Rodriguez (La Diabla o cómo destruir el mundo)
Emilio Kauderer (Empieza con D, siete letras)
Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
ESCENOGRAFÍA
Andrea Mercado (La Revista del Cervantes)
Gonzalo Córdoba Estévez (Despertar de primavera y Cuando Frank conoció a Carlitos)
Jorge Ferrari (La sirenita)
Gabriela Gerdelics y Gastón Zambón (Incidente en Vichy)
Tato Fernández (Rocky)
ILUMINACIÓN
Ricardo Sica (Incidente en Vichy)
Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera)
Anteo del Mastro/Sebastian Viola (La sirenita)
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky)
Leo Muñoz y Julio Panno (Sandro, el gran show)
Ariel Gato Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos)
SONIDO
Ariel Gato/Camilo Zetner (La revista del Cervantes)
Gaston Brisky (Despertar de primavera)
Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos)
VESTUARIO
La Polilla (Despertar de primavera)
Romina Lanzillotta/Catalina Rodriguez Loredo (La Sirenita)
Caro Fernández y Mechi Saladino (Rocky)
María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
Jorge Lopez/Analía Morales (Cuando Frank conoció a Carlitos)
REVELACIÓN FEMENINA Y MASCULINA
Albana Fuentes (La sirenita)
Evelyn Botto (La sirenita)
Valentín Zaninelli (La sirenita)
Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes)
Malena Rossi (Sandro, el gran show)
Antonella Misenti (Cuando Frank conoció a Carlitos)
PRODUCCIÓN
CTBA (Ricardo III)
TNC (La revista del Cervantes)
MP, Ozono y Los Rottemberg (La sirenita)
Club Media, VE8 y Aleph Media (Despertar de primavera)
Torneos y Competencias, Sandro Producciones, 3C Films y JLP Music (Sandro, el gran show)
Pardo Producciones (Pretty Woman)
RGB Entertainment y Preludio (Rocky)
Corporación América, The Walt Disney Company Argentina, CTBA, Curioso Entertainment, Héctor Cavallero, Gustavo González y Raúl López Rossi (Cuando Frank conoció a Carlitos)