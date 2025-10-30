El renacimiento de VistaVision: grandes cineastas apuestan por la experiencia cinematográfica en la era digital

El director de fotografía de “Una batalla tras otra”, Michael Bauman, en el set con Leonardo DiCaprio, el director Paul Thomas Anderson y el operador de cámara Colin Anderson (Crédito: Merrick Morton / Warner Bros. Pictures / The Washongton Post)

Kerk. La cámara se había atascado, otra vez.

Michael Bauman no se sorprendió.

Como director de fotografía de One Battle After Another, la ambiciosa comedia de suspense de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, Bauman esperaba que algunas cosas salieran mal durante el rodaje en 2024. Al fin y al cabo, estaban utilizando el formato de película VistaVision, que había caído completamente en desuso a principios de la década de 1960.

«La cámara se atascaba aproximadamente el 20% de las veces», declaró Bauman al Washington Post. «Podías estar en medio de una toma genial y, de repente, ¡zas!, se paraba. Vale, genial. O enviábamos las cámaras en los coches y iban dando tumbos. A veces volvían y la grabación se había detenido».

Desarrollado en 1954 por Paramount Pictures, VistaVision se presentó como un formato panorámico que utilizaba película de 35 mm y producía imágenes nítidas y de alta resolución, gracias al uso de una mayor porción del negativo al desplazar la película horizontalmente por la cámara. «En otras palabras, era mejor», explicó Anderson en un vídeo promocional. Vértigo, Centauros del desierto y Los diez mandamientos se rodaron con VistaVision, pero este formato empezó a caer en desuso a finales de los años 50, a medida que otros formatos se volvían más fáciles de usar y ofrecían una calidad similar.

Robbie Ryan, director de fotografía de “Bugonia”, opera una cámara VistaVision junto al director Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone en el set de rodaje (Crédito: Atsushi Nishijima / Focus Features / The Washongton Post)

La última película de Hollywood rodada principalmente en VistaVision fue El rostro impenetrable (1961), dirigida por su protagonista, Marlon Brando. (El formato siguió utilizándose para las secuencias de efectos especiales en superproducciones como La guerra de las galaxias e Origen). Ahora, Bauman es uno de los varios directores de fotografía que contribuyen a su recuperación.

El año pasado, el trabajo de Lol Crawley en The Brutalist ganó el Óscar a la mejor fotografía tras utilizar en gran medida VistaVision para plasmar la historia del director Brady Corbet sobre un arquitecto que diseña estructuras imponentes y de gran envergadura. Tras rodar en VistaVision, ampliaron el metraje para proyectarlo en copias de 70 mm, además del formato de proyección digital que utilizan prácticamente todos los cines hoy en día.

“La idea de rodar en VistaVision me entusiasmó muchísimo”, dijo Crawley. “[Corbet es] un director muy audaz… Cualquiera que haya visto sus películas sabe que arriesga mucho. Es su sello distintivo. La audacia de su propuesta me intrigó profundamente”.

Para cuando la obra de Bauman, Una batalla tras otra, llegó a los cines en septiembre, mientras otros grandes directores, desde Greta Gerwig hasta Alejandro G. Iñárritu, ya estaban filmando gran parte de sus próximas películas en VistaVision (Gerwig trabaja en una adaptación de Las crónicas de Narnia; Iñárritu terminó de rodar una película sin título protagonizada por Tom Cruise en mayo), Yorgos Lanthimos acababa de estrenar Bugonia con gran éxito en el Festival de Cine de Venecia. Protagonizada por Emma Stone como una ejecutiva secuestrada por sus primos, quienes están convencidos de que es una extraterrestre, la última película de Lanthimos (que se estrena esta semana en Washington) fue filmada por su director de fotografía habitual, Robbie Ryan, en lo que él describe como «un 90 por ciento» de VistaVision.

Paul Thomas Anderson

Ryan y Lanthimos se entusiasmaron con el formato después de usarlo para una escena de Poor Things (2023). Aunque no hay muchas cámaras VistaVision utilizables (Ryan calcula que hay alrededor de 10), los colaboradores comenzaron a buscar el proyecto adecuado para filmar en este formato tan vibrante.

“Tiene un cierto atractivo estético, una exuberancia especial”, dijo Ryan en una entrevista reciente. “Simplemente realza la belleza del celuloide. La eleva a otro nivel, y es difícil de cuantificar, pero estéticamente, la ves y te enamoras de la imagen”.

La búsqueda de la belleza visual a menudo chocaba con las limitaciones de las cámaras VistaVision antiguas que se utilizaban en los sets de Bugonia, The Brutalist y One Battle After Another. Para Ryan, las escenas en el sótano donde el personaje de Stone está detenido presentaban problemas espaciales, comenzando por encontrar la manera de acomodar las colosales cámaras en ese espacio reducido.

Greta Gerwig en el Festival de Venecia (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

Incluso en entornos más grandes, Crawley tuvo problemas durante el rodaje de The Brutalist. “Sigue siendo una cámara complicada de manejar”, ​​dijo Crawley. “No es la más ergonómica. No es la más silenciosa. La variedad de objetivos es más limitada. No es una opción obvia”.

Con las extensas secuencias de persecución y el estilo crudo e inspirado en The French Connection de One Battle After Another, Bauman experimentó sus propios problemas con las voluminosas cámaras compatibles con VistaVision. Aun así, a pesar de esa dificultad, todos los directores de fotografía entrevistados para este artículo afirmaron que volverían a rodar con VistaVision sin dudarlo.

Pero Anderson quería llevar su compromiso con VistaVision un paso más allá. Durante el rodaje, empezó a hablar en voz baja sobre la posibilidad de proyectar Una batalla tras otra en cines con el formato VistaVision original, algo que no se había hecho en más de 60 años. En julio de 2024, el jefe del departamento de proyección de Warner Bros. llamó a Steve Levy, ingeniero de la compañía, y le explicó que querían hacer copias en VistaVision de Una batalla tras otra y encontrar proyectores compatibles con el formato.

Para Levy, la preparación de estas impresiones —que luego se exhibieron en Nueva York, Los Ángeles, Boston y Londres— fue un desafío profundamente singular que se sintió como un regalo y un examen final al mismo tiempo.

Alejandro G. Iñárritu posa en la sala de prensa con el premio a mejor director por "The Revenant" en los Oscar de 2016 (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Aunque al principio se mostró reticente, finalmente comprendió por qué el equipo de One Battle After Another quería presentar la película en VistaVision. “Cuanto más se acerque al negativo original de la cámara, mejor se verá la imagen, mejor será la calidad”, declaró Levy a The Post. “Todas las copias en VistaVision se realizaron a partir del negativo original cortado por la cámara, así que realmente vieron lo mismo que el director vio en sus visionados diarios: la mejor calidad posible. Las imágenes son absolutamente impresionantes”.

La historia se repite en lo que respecta a VistaVision. Desarrollado como un formato de pantalla ancha para persuadir al público de que se levantara del sofá, apagara el televisor y volviera a las salas de cine, su resurgimiento actual parece basarse en un dilema similar: encontrar la manera de atraer al público de los servicios de streaming a las salas de cine.

Para los cinéfilos, saber que su director favorito utilizó el formato VistaVision y las cámaras correspondientes transmite un mensaje similar al de Christopher Nolan o Jordan Peele cuando filman con cámaras IMAX de 65 mm. Si bien aún no está claro el grado de apoyo de Hollywood a esta tecnología, el uso de VistaVision indica que la película en cuestión es un evento que querrás ver en la gran pantalla.

“En la era del streaming y de ver películas en casa, es maravilloso ver que la gente regresa a los cines”, dijo Levy, añadiendo que los estudios cinematográficos necesitan invertir en formatos de cine. “Es como contar una historia alrededor de una fogata. Es como la luz tenue”.

Fuente: The Washington Post