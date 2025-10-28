La uruguaya Fernanda Trías ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, por segunda vez

Fernanda Trías recibe el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025 por su novela "El monte de las furias"

La escritora uruguaya Fernanda Trías fue galardonada con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela más reciente, El monte de las furias, una obra que “reconfigura la tradición narrativa latinoamericana desde un excepcional punto de vista femenino”.

El jurado, conformado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, otorgó el premio de manera unánime a la novela de Trías.

“Un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, señaló el acta.

Se trata de la segunda vez que la escritora uruguaya, de 48 años, gana este galardón, tras lograrlo en 2021 con su novela Mugre rosa.

El jurado destaca la visión femenina y la reconfiguración de la narrativa latinoamericana en la obra de Trías

Asimismo, el jurado decidió otorgar una mención honorífica a la escritora argentina Adriana Riva por su novela Ruth, al destacar que “aborda con agudeza y sensibilidad los márgenes de la representación literaria de la vejez femenina”.

La ceremonia de entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025 se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, durante la 39.ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el mayor certamen editorial en español.

El galardón, creado en 1993, destaca a la autora de una novela publicada originalmente en español, y en la lista de premiadas figuran la mexicana Cristina Rivera Garza (2009), la española Clara Usón (2018) y la colombiana María Ospina Pizano (2023).

La FIL de Guadalajara, que tiene este año a la ciudad española de Barcelona como invitada especial, se celebrará en esa ciudad del occidente de México del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez y Helena Margarit Cortadellas.