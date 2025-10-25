Cultura

París es una fiesta para el mercado del arte: obras de Picasso y Modigliani fueron vendidas por cifras récord

El retrato de Dora Maar pintado por Pablo Picasso superó los 37 millones de dólares y el “Busto de Elvira” de Modigliani obtuvo más de 31 millones, en una jornada resplandeciente para las casas de subastas

"Busto de mujer con sombrero
"Busto de mujer con sombrero floreado", de Picasso, fue subastado por más de 37 millones de dólares (Foto: AP/Emma Da Silva)

Un retrato de Dora Maar pintado por Pablo Picasso en 1943 alcanzó 37,2 millones de dólares en una subasta celebrada en la casa Drouot de París. La obra pintada por Picasso en plena ocupación alemana de Francia representa a la fotógrafa Henriette Théodora Markovic (1907-1997), musa de los surrealistas y pareja del pintor español durante 10 años.

El precio final superó ampliamente la estimación inicial de 9,3 millones de dólares, considerada baja por el subastador, tras una intensa puja retransmitida en directo en la web de la casa de apuestas. El cuadro, titulado Busto de mujer con sombrero de flores, fue adquirido por un comprador extranjero presente en la sala, detalló Christophe Lucien, responsable de la venta.

El experto detalló que fue la puja más alta registrada este año en Francia para una obra de Picasso, superando el récord anterior de Christie’s en Hong Kong, donde se vendió otro retrato de Dora Maar por 27,4 millones de dolares el 26 de septiembre. “Picasso y Dora Maar son dos estrellas en las subastas. Es un gran momento, muy emotivo, que recordaré durante mucho tiempo. El mundo entero estaba presente, ya fuera en la sala o por teléfono, en un ambiente electrizante”, añadió.

"Busto de Elvira" de Modigliani
"Busto de Elvira" de Modigliani fue subastado en 31 millones de dólares, récord para una obra del artista italiano vendida en Francia (Foto: Sotheby's)

La obra, firmada y fechada el 11 de julio de 1943, permaneció inédita en exposiciones y solo era conocida por especialistas a través del catálogo de Picasso. El lienzo, de inspiración naturalista y cubista, muestra a Maar con una expresión de tristeza y dulzura, en contraste con otros retratos donde predominan emociones más intensas. El cuadro fue adquirido originalmente en agosto de 1944 por un coleccionista francés, abuelo de los actuales herederos.

Modigliani, también récord

En la misma jornada y ciudad, un retrato de Amedeo Modigliani titulado Busto de Elvira fue subastado en 31 millones de dólares, estableciendo un récord para una obra del artista italiano vendida en Francia, según Sotheby’s. La pintura, realizada entre 1918 y 1919, representa a una joven de Cagnes-sur-Mer y había sido estimada entre 6,4 y 8,6 millones de dólares.

La primera obra de la
La primera obra de la serie "La magia negra" de René Magritte, alcanzó 12,4 millones de dólares, marcando un récord para el artista (Foto: Christie's)

La obra está considerada un reflejo de la vida parisina de Modigliani, quien se instaló en el barrio parisino de Montmartre en 1906. Responde al arquetipo de retrato del artista y es una mezcla, inmediatamente reconocible, de partes familiares: una larga cara ovalada, levemente inclinada hacia un lado y salpicada por vacíos ojos almendrados, una nariz atenuada y una pequeña boca fruncida, todo montado sobre un cuello curvo y alargado.

Además, Sotheby’s informó que el retrato de Raymond Radiguet realizado por Modigliani se vendió por 12,3 millones de dólares, y el cuadro La magia negra de René Magritte alcanzó 12,4 millones de dólares, marcando un récord para una obra de esta serie. Esta pieza, pintada en 1934 y adquirida directamente al artista en 1935, es la primera versión de la serie y su valor se estimaba entre 5,8 y 8,1 millones de dólares. El récord anterior para un Magia negra se había fijado en 2015 en Christie’s de Nueva York con 6,7 millones de dólares.

Fuente: AFP

