Cultura

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

La escritora y actriz, que está presentando en México la película basada en su novela “Tesis sobre una domesticación”, opina que en el país “la enseñanza en las escuelas y familias es sobrevivir con lo poco que hay”

Por David Álvarez

Tráiler de "Tesis sobre una domesticación"

Cada diez años Camila Sosa Villada cambia la pluma por la claqueta cuando vuelve a su faceta de actriz, una que aunque pueda parecer la más reconocida en el mundo del arte, no es la que más “libertad” le genera para crear, incluso cuando se trata de adaptar al cine su novela erótica Tesis sobre una domesticación(2019), que se estrena esta semana en México.

“El cine nunca puede competir con la literatura. La literatura es el territorio si se quiere más parecido a lo infinito, podés hacer lo que quieras. En un libro te puedes inventar un mundo directamente”, explica la escritora argentina. Aunque comenzó su camino hacia el éxito hace dos décadas, no fue hasta que publicó su novela Las malas, en la que cuenta su propia experiencia como trabajadora sexual trans, que despuntó y se convirtió en una de los referentes culturales “Queer” más reconocidas de Latinoamérica.

Tesis sobre una domesticación (2024) narra la historia de una actriz de teatro transexual (Sosa) quien, tras numerosos éxitos en su carrera, se encuentra con un abogado homosexual (Herrera) con quien inicia una relación y un proyecto de vida, aunque el deseo y la propia personalidad de la protagonista les impedirán construir la vida que planean.

Camila Sosa Villada reflexiona sobre la libertad creativa en la literatura frente al cine y su evolución temática (Foto: EFE/José Méndez)

Sin embargo, la autora argentina confiesa que desde que escribió Tesis... y la adaptó al cine guionizando numerosas escenas y produciendo la película e interpretando al personaje protagonista, cambiaron las necesidades sobre el tema central de su escritura. “No podía seguir hablando sobre la calle, sobre la prostitución. Tenía que hablar sobre lo que me estaba pasando en ese momento, y es que en mi país no te enseñan cómo tener dinero, te enseñan cómo ser pobre. Esa es la enseñanza que dan en las escuelas y familias, sobrevivir con lo poco que hay”, desarrolla.

A pesar de que el tema central ya no esté en la noche y las mujeres de su natal ciudad de Córdoba, el sexo y erotismo siguen estando muy presentes en la cinta dirigida por Javier Van de Couter y coprotagonizada por el actor mexicano Alfonso Herrera, una oda a las cintas para adultos con las que Sosa creció cuando era joven. “El libro es muy pornográfico, pero con la imagen no se necesita toda esa descripción, no necesitas ir con la cámara hasta el momento de una penetración. Me parece que en la película gana cierta poesía que en la literatura se pierde. Es una película como las de antes”, dice.

La película, dirigida por Javier Van de Couter y coprotagonizada por Alfonso Herrera, explora el deseo y la crítica a la familia tradicional

Cine “no Queer”

Conociendo la literatura de Camila Sosa Villada, cabría esperar que sus próximas obras continuaran narrando las crueldades y vejaciones a las que se enfrentan las mujeres transexuales todavía en este siglo, pero para la intérprete, de 43 años, Tesis sobre una domesticación se aleja de las narrativas características de este tipo de cine inclusivo.

“Está lejos de ser cine Queer, es, al contrario, una crítica a la heterosexualidad e incluso a las travestis y mujeres trans. Es una crítica a la familia heterosexual y a estos protagonistas que teniendo todo para ser distintos, eligen repetir otra vez la fotografía de esa familia tradicional”, comenta. Con estas narrativas diferentes, Sosa quiso descargar de responsabilidad a las nuevas generaciones “travesti”, sobre las que siente que aún siguen estancadas en el “sufrimiento” al que se enfrentaron en el pasado numerosas mujeres como ella por ser transexuales.

“Venía escuchando a las nuevas generaciones de travestis hablar de un sufrimiento que fue heredado. No hay nada peor que heredar un sufrimiento, es como heredar una deuda cuando se mueren tus padres y vos tenés que pagar”, compara.

Fuente: EFE

