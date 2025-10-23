Cultura

Nick Harkaway revive al famoso espía de su padre, John Le Carré, en “La decisión de Karla”

Sorpresa para los fans del espionaje literario. Un legado que se transmite de generación: la continuidad de una saga icónica, explorando nuevos secretos y dilemas morales en plena Guerra Fría

Por Magdalena Tsanis

Guardar
Vuelve el espía George Smiley:
Vuelve el espía George Smiley: Nick Harkaway revive al famoso personaje de su padre, John Le Carré, en “La decisión de Karla”

El escritor británico Nick Harkaway, hijo de John Le Carré, resucita al espía más famoso creado por su padre, George Smiley, en una nueva novela, La decisión de Karla, un proyecto con el que sus herederos responden a la “lista de deseos” que les dejó su padre al morir.

“La carta decía: haced dinero con mi legado, cuidad de mis nietos, pasadlo bien y, por cierto, conseguid que sea el escritor más famoso de la historia en lengua inglesa”, recuerda Harkaway.

Harkaway imagina a su padre —fallecido en diciembre de 2020— sentado con un vaso de whisky mientras escribía esa carta, pensando en lo “muy divertido” que era.

La familia decidió que la mejor manera de mantener vivo el legado de Le Carré era dar continuidad a su serie de espionaje más exitosa, ambientada en la Guerra Fría y a la que pertenecen las novelas El topo (1974), El honorable colegial (1977) y La gente de Smiley (1979).

Nick Harkaway, hijo de John
Nick Harkaway, hijo de John Le Carré, resucita al espía más famoso creado por su padre en "La decisión de Karla", editado por Planeta

Al abordar la cuestión, Harkaway, autor de novelas de ciencia ficción y misterio como Gnomon, Angelmaker o Titanium Noir, presentó una lista de candidatos, pero su hermano le convenció de que debía ser él mismo quien asumiera el reto.

“Mi primera reacción fue negarme, porque era el mundo de mi padre, porque se trata de un icono del siglo XX y porque ha definido el modo en que la gente ve la Guerra Fría, pero enseguida me di cuenta de que todo eso eran en realidad motivos para hacerlo, por el reto que suponían”, asegura.

Karla, el archienemigo de Smiley

Smiley, un personaje con mucho del propio Le Carré, quien fue espía antes que escritor, apareció como personaje secundario en la tercera novela del autor, El espía que surgió del frío (1963), antes de convertirse en protagonista en la trilogía mencionada.

Pero entre esa tercera novela —llevada al cine por Martin Ritt, y El topo, que tuvo una adaptación protagonizada por Gary Oldman— hubo casi “una década perdida”, y ahí sitúa la trama de La decisión de Karla.

Nick Harkaway (Crédito: Urszula Soltys
Nick Harkaway (Crédito: Urszula Soltys / web oficial de Nick Harkaway)

La historia comienza en la primavera de 1963, cuando Smiley deja su agencia secreta, Circus, pero su jefe, Control, lo convence para aceptar un último encargo relacionado con una emigrante húngara, un agente ruso que desertó y la desaparición del hombre al que debía asesinar.

La novela explora, así, cómo Karla pasa de ser un agente soviético más a convertirse en el archienemigo de Smiley.

Las lecciones de la Guerra Fría

Harkaway, que al igual que su padre usa un seudónimo —su apellido real es Cornwell—, está convencido de que aún hay mucho que aprender sobre la Guerra Fría, una época marcada por la deshumanización y el desprestigio de la verdad.

“No es que haya similitudes con la actualidad, es que es una continuidad. La Guerra Fría es producto de las decisiones tomadas en la primera mitad del siglo XX, es el puente entre el pasado y el presente”, afirma. “Ahora tenemos la invasión rusa en Ucrania: las líneas estratégicas son las mismas, hay un flujo continuo de violencia”.

En ese contexto, subraya, Smiley representa al hombre que lucha por preservar la moral, en una constante lucha interna sobre “qué y a quién es posible sacrificar y hasta dónde es posible llegar sin convertirte en lo mismo que el enemigo al que te enfrentas”.

John le Carré, novelista británico,
John le Carré, novelista británico, fallecido en 2020 (Crédito: Europa Press / Planeta)

Le Carré, espía antes que escritor

Con más de sesenta millones de ejemplares vendidos y traducido a 36 idiomas, Le Carré fue uno de los escritores más leídos de las últimas décadas. Trabajó como espía durante casi una década y estuvo en el MI5 y en el MI6, una faceta que, más allá de sus novelas, preservó con discreción.

Lejos de la imagen misteriosa y erudita que a menudo se proyectaba, su hijo menor lo describe como un hombre “divertido y lleno de una profunda alegría”.

“Existe esta idea en la literatura de que la tristeza es profunda y la alegría no, pero él era un hombre alegre en el sentido más profundo”, subraya. Y como escritor, comprometido: “La esencia del compromiso personal y político de mi padre era la compasión”.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Nick HarkawayJohn Le CarréCulturaLibrosLiteratura

Últimas Noticias

Cristina Pérez: “Todos los días escribo, yo pienso escribiendo”

La periodista habló sobre “Mujer samurái”, su nuevo libro. Allí rinde homenaje a Tomoe Gozen, la guerrera más célebre del Japón feudal

Cristina Pérez: “Todos los días

Acuerdo entre músicos y productores evita una huelga que amenazaba la temporada más exitosa de Broadway

El pacto alcanzado tras intensas negociaciones establece un aumento salarial y de los aportes en seguros de salud, y estabiliza a la industria del espectáculo neoyorquino

Acuerdo entre músicos y productores

Astérix y Obélix conquistan Portugal en su nueva aventura llena de ‘saudade’ y fado

El irreductible galo y su inseparable amigo viajan por primera vez a Lusitania, donde la melancolía portuguesa y la música tradicional se mezclan con el humor y las clásicas peleas contra los romanos

Astérix y Obélix conquistan Portugal

Mon Laferte: “Soy una femme fatale”

La cantante chilena presentó su nuevo disco en México, compuesto por 14 canciones y con colaboraciones de Naty Peluso, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada

Mon Laferte: “Soy una femme

Nueva York rinde homenaje a Jean-Michel Basquiat con una calle que lleva su nombre

En una pequeña y emotiva ceremonia realizada en una clásica esquina del East Village, familiares, artistas y admiradores se reunieron para recordar el legado del icónico artista

Nueva York rinde homenaje a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Prorrogan hasta enero la detención

Prorrogan hasta enero la detención domiciliaria del financista Fernando Whpei, vinculado al exjuez Marcelo Bailaque

La vacuna de ARNm contra el COVID-19 puede mejorar la supervivencia en pacientes con ciertos tipos de cáncer

De “el desafío más grande de nuestra generación” a “los kukas quieren instaurar el comunismo”: 10 frases del nuevo canciller

Enrique Piñeyro denunció a quienes apuntan con láser a los aviones: “Es un delito grave”

Los mayores de 60 años compran casi 1 de cada 3 autos 0 Km que se venden en la Argentina: qué modelos prefieren

INFOBAE AMÉRICA
El inesperado vínculo entre los

El inesperado vínculo entre los cangrejos araña y el congrio colorado en Chile asombra a la ciencia

El Arzobispo de la Iglesia Anglicana de Estados Unidos fue acusado de conducta sexual inapropiada y abuso de poder

La ONU denunció que en Haití se registraron más de 2.100 homicidios entre junio y agosto de este año

Acuerdo entre músicos y productores evita una huelga que amenazaba la temporada más exitosa de Broadway

La historia de Refaat Alathamna, el médico boliviano que fue rescatado de Gaza tras dos años de reclamos

TELESHOW
Las vacaciones de Sabrina Rojas

Las vacaciones de Sabrina Rojas y Brenda Gandini juntas con sus hijos: amistad y diversión en el Caribe

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

La romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita tras el nuevo paso que dieron en su relación

Guido Kaczka protagonizó un momento desopilante al aire que paralizó a todo el barrio

Lissa Vera habló de Lourdes Fernández y encendió la alarma en Bandana: “Nos dirigimos a denunciar los hechos”