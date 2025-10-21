La obra teatral “Purple Rain” homenajea a Prince en su pueblo natal

El musical 'Purple Rain' se estrena en Minneapolis como homenaje a Prince

Lentejuelas moradas. Blazers morados. Boinas moradas. En Minnesota, semejante toque de morado solo puede significar una de dos cosas: un partido de fútbol americano de los Minnesota Vikings o una reunión de fans de uno de los hijos más queridos del estado: Prince.

“¿Qué más podría ponerme?”, dijo Marie Finley, de 27 años, cuyo vestido lila-violeta estaba adornado con formas doradas que, según bromeó, eran gotas de lluvia, “al menos por esta noche”.

Fue el atuendo perfecto para el primer preestreno del nuevo musical Purple Rain, una adaptación teatral de la película de culto de Prince de 1984 y del álbum homónimo, el jueves pasado por la noche. (El espectáculo, cuyo estreno está previsto para el 5 de noviembre, se extenderá hasta el 23 de noviembre.)

No había mejor lugar para estrenar Purple Rain que Minneapolis, la ciudad natal del músico, donde era un miembro destacado de la comunidad, y sigue siendo una figura venerada. Falleció inesperadamente en 2016 a los 57 años.

“Él es nuestro santo”, dijo Sonia Lovelace, de 39 años, residente de Minnesota de toda la vida y que vestía de morado de la cabeza a los pies.

“A diferencia de Bob Dylan, quien nos dejó en la ruina y se fue de Minnesota rápidamente después de alcanzar el éxito, Prince se quedó aquí”, dijo. “Vivió aquí. Creó un complejo aquí”.

Si bien no se ha anunciado oficialmente ninguna presentación en Broadway, ese es claramente el objetivo de este musical, que brinda a los fanáticos (o como los llamó Prince, fams) la oportunidad de conectarse con el artista que alguna vez conocieron o desearían haber conocido.

“Espero que haya magia, comunidad y ese destello de diversión, esperanza y alegría que Prince trajo a Minnesota”, dijo Lovelace, mientras ella y su madre esperaban en fila bajo la brillante marquesina del State Theater, que está a solo una cuadra de First Avenue, el club de música que Prince alguna vez tuvo y el lugar donde se filmó principalmente la película Purple Rain.

El musical busca llevar la magia y el legado de Prince a una nueva generación

Prince era conocido por su personalidad reservada, pero abría su casa y estudio, Paisley Park, para conciertos improvisados ​​y sesiones que duraban toda la noche y, a veces, terminaban con un desayuno de panqueques.

“¿Quién hace eso?”, dijo Esther Ojeda, con una chaqueta de cuero negra con el símbolo de Prince en la espalda. “Alguien con ese nivel de estrellato. ¿Quién hace eso? Y estaría tan cerca de ti”.

Para Ojeda, de 62 años, esa fue parte de la razón por la que se mudó a Minnesota hace 10 años desde Gary, Indiana, la ciudad natal de Michael Jackson, un hecho que probablemente habría hecho sonreír a Prince dada la larga rivalidad entre los músicos.

“Me frustraba perderme todo en Paisley Park”, dijo mientras veía fotos y carteles de la carrera de Prince instalados en las pasarelas que conducen al teatro. Fue el estreno de la película Purple Rain lo que la convenció a los 21 años.

La comunidad artística de Minnesota reconoce el impacto y generosidad de Prince

“Eso me dio una perspectiva completamente diferente de él”, dijo Ojeda, refiriéndose a su apreciación por su talento musical. En la película semibiográfica, un joven y ambicioso músico conocido como “el chico” intenta abrirse camino en su búsqueda del estrellato del rock. El álbum fue un éxito de taquilla y la banda sonora ganó un Oscar y dos Grammy.

El libreto del espectáculo es del dramaturgo ganador del premio Tony, Branden Jacobs-Jenkins, y la dirección corre a cargo de Lileana Blain-Cruz. (Albert Magnoli y William Blinn escribieron el guion original.)

Ojeda se mudó al norte justo un año antes de que Prince falleciera por una sobredosis accidental del analgésico fentanilo. Otros fans, como Finley, simplemente nacieron demasiado tarde.

“Recuerdo rogarle a mi mamá que fuera a verlo cuando iban a Paisley Park y me castigaron esa noche”, dijo Finley, quien estaba en el instituto cuando Prince murió. “Me dijo: ‘No, tienes que quedarte en casa y hacer la tarea’. Y luego falleció, creo, unos meses después, y yo pensé: ‘¡Mira!’”.

Al entrar al teatro, Finley dijo que estaba deseando divertirse, bailar y recordar a un hombre al que sentía gratitud. “Él recaudó muchos fondos para mi estudio de danza, así que siempre le he estado muy agradecida por lo que ha hecho por la comunidad artística de Minnesota”, dijo.

Fuente: The New York Times.