Cultura

Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta récord con más USD 63 millones

La obra “Portrait of a Dwarf” de Francis Bacon se robó el show en la subasta de Sotheby’s, superando todas las expectativas

Guardar
Un retrato de Francis Bacon
Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta réctod con más USD 63,3 millones

El ambiente de Frieze Week en Londres se reflejó en la reciente subasta de arte contemporáneo organizada por Sotheby’s, que alcanzó un resultado final de £47,6 millones ($63,3 millones), superando en aproximadamente £10 millones ($13,3 millones) la cifra obtenida en la edición equivalente del año anterior.

Este incremento, logrado en un contexto de estimaciones más realistas y una dinámica de pujas mesurada, evidencia la solidez del mercado en la temporada de otoño, según explicó Tom Eddison, codirector de arte contemporáneo de la casa, en declaraciones telefónicas a Artnet News.

La subasta presentó 27 lotes, de los cuales 24 encontraron comprador, lo que representa una tasa de venta del 89 %. Tres lotes quedaron sin adjudicar y ninguno fue retirado antes del evento. Aproximadamente tres cuartas partes de las obras eran inéditas en el circuito de subastas, y poco más de la mitad contaban con garantía, lo que aseguraba a Sotheby’s una velada favorable desde el inicio. El valor conjunto de las estimaciones bajas de los lotes garantizados ascendía a £27,1 millones ($36,2 millones), equivalente al 80 % del total de las estimaciones previas a la venta.

"Four Pink Marilyns (Reversal Series)"
"Four Pink Marilyns (Reversal Series)" de Andy Warhol se vendió por más de 5 millones de dólares

El lote más destacado de la noche fue Portrait of a Dwarf (1975) de Francis Bacon, que alcanzó un precio final de £13 millones ($17,5 millones), superando ampliamente su estimación máxima de £9 millones ($12 millones). La obra, que contaba con una oferta irrevocable, atrajo una intensa competencia.

Dos especialistas de Sotheby’s, uno francés y otro británico, pujaron en nombre de clientes telefónicos desde £4,5 millones hasta superar los £7 millones, momento en el que se sumaron dos postores adicionales. Finalmente, Johan Nauckhoff, responsable de bellas artes de la casa en Suiza, se adjudicó la pieza por un precio de martillo de £11 millones ($14,7 millones). Durante la puja, Eddison comentó que se trataba de una “competencia transcanal”, y al anunciar la entrada del ganador, exclamó: “Suiza ha entrado en la batalla”, una referencia llamativa dada la tradicional neutralidad del país.

El resultado total de la subasta, incluyendo las comisiones, fue de £47,6 millones ($63,3 millones), mientras que el total de martillo alcanzó £39,3 millones ($52,5 millones). El año anterior, la venta equivalente había sumado £37,6 millones ($49,2 millones). La estimación baja previa a la subasta se situaba en £33,5 millones ($44,7 millones), por lo que el resultado de martillo superó esa cifra en £5,8 millones ($7,75 millones).

De los 27 lotes ofrecidos, 14 estaban garantizados, uno por la propia casa y 13 por terceros. El valor estimado bajo de los lotes con garantía de terceros fue de £26,6 millones ($35,5 millones), lo que representa el 79 % del total de las estimaciones bajas previas.

"Study for Self-Portrait", de Franis
"Study for Self-Portrait", de Franis Bacon, obtuvo una cifra US$7,4 millones

La subasta marcó el debut de Eddison como subastador principal en una velada de este calibre en Sotheby’s. A pesar de sus responsabilidades en el podio, relató a Artnet News que pudo disfrutar de la feria y notó una presencia estadounidense mayor de la esperada: “Esta mañana tomé una bicicleta y fui a la feria durante una hora. El ambiente era muy positivo”, afirmó. Al inicio de la subasta, preguntó al público: “¿Buen día en Frieze, todos?”, recordando la intensidad de una semana repleta de actividades en la capital británica. Tras el evento, expresó su satisfacción por la pujanza mostrada en la venta de la obra de Bacon y destacó “el fantástico impulso que hemos construido en Londres en los últimos meses”.

Durante la puja por el lote principal, Eddison comparó la tensión vivida con un torneo deportivo: “Esto es como Wimbledon”, dijo mientras gestionaba ofertas de siete cifras de tres especialistas y otro postor en la sala. Cuando la competencia se intensificó con la entrada de más participantes, repitió: “Ahora sí que es como Wimbledon”.

El éxito de la subasta se suma a los resultados obtenidos el mes anterior, cuando Sotheby’s vendió una selección de obras de la colección de Pauline Karpidas en Londres, alcanzando un total de $136 millones.

Temas Relacionados

Subasta de arte Sotheby’s Francis Bacon Arte contemporáneoarteEntretenimiento

Últimas Noticias

Revelan secretos de una misteriosa estructura en Mongolia que desafía a la Gran Muralla China

Un reciente estudio internacional revela datos fascinantes sobre la Muralla de Gobi, una impresionante fortificación de 320 kms que no solo protegía, sino que también impulsaba el comercio en el desierto

Revelan secretos de una misteriosa

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

Los turistas podrán explorar el corredor reservado a emperadores romanos, restaurado recientemente y famoso por su historia de intrigas, arte y episodios vinculados a la figura de Cómodo

El Coliseo abre el Pasaje

La mujer que amaba a los niños: Laura Ramos y un libro sobre María Luisa, la falsa modista que la cuidaba en su infancia mientras espiaba para los soviéticos

Charla con la escritora argentina sobre “Mi niñera de la KGB”, el libro en el que reconstruye la vida de África Las Heras, la espía española que participó del asesinato de Trotsky y pasó 20 años en Uruguay preparando a los agentes de la ex URSS

La mujer que amaba a

Julia Roberts y Luca Guadagnino hablan de ‘Cacería de brujas’: “Es tan ambigua que permite una opinión distinta por cada espectador”

La estrella estadounidense y el director italiano reflexionan sobre las tensiones entre lealtad, verdad y poder en un entorno universitario de elite, expuestas en una película polémica

Julia Roberts y Luca Guadagnino

Simone Weil y el arte de prestar atención ‘suspendiendo el pensamiento’

Hace casi un siglo, la filósofa francesa propuso dejar de lado la tensión y abrir la mente para descubrir el mundo de otra manera. Hoy, sus ideas cobran nueva vida

Simone Weil y el arte
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Competencia desigual de monedas”: desde

“Competencia desigual de monedas”: desde la apertura del cepo, los ahorros se dolarizaron cada vez más rápidamente

Enfrentamiento de los Hells Angels en La Plata: el momento en el que uno de los heridos se desploma en una estación de servicio

Misterio en Rocas Coloradas: la hipótesis sobre la desaparición de los jubilados en Chubut y la desolada zona donde los buscan

Superávit fiscal: para cumplir con el FMI, en el último trimestre el gobierno deberá profundizar el recorte del gasto

Elecciones 2025, en vivo: inicia el tramo final de la campaña y el oficialismo define su estrategia para sumar votos

INFOBAE AMÉRICA
Revelan secretos de una misteriosa

Revelan secretos de una misteriosa estructura en Mongolia que desafía a la Gran Muralla China

Netanyahu acusó a Hamas de violar el alto el fuego y ordenó atacar “objetivos terroristas” en Gaza

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

La alianza ¿semita? entre Israel y los países árabes sunitas es el futuro de la paz

Anatomía de un golpe relámpago: cómo robaron joyas invaluables del Louvre de París en apenas siete minutos

TELESHOW
Jimena Barón mostró una foto

Jimena Barón mostró una foto suya de hace 28 años y sorprendió por su parecido con su hijo Momo

La reacción viral de Nico Occhiato por la arriesgada hazaña de Flor Jazmín en Fuerza Bruta

Carolina Amoroso presentó a Vicente en la mesa de Mirtha Legrand: “El bebé más pequeño en mi programa”

Tras el final de MTV, Ale Lacroix reveló los hitos del canal: del unplagged de Charly García a la primera entrevista de Shakira

Eduardo Blanco analizó los vínculos actuales y reivindicó el contacto cara a cara: “El amor se encuentra, no se busca”