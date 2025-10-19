Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta récord con más USD 63 millones

Un retrato de Francis Bacon lidera una subasta réctod con más USD 63,3 millones

El ambiente de Frieze Week en Londres se reflejó en la reciente subasta de arte contemporáneo organizada por Sotheby’s, que alcanzó un resultado final de £47,6 millones ($63,3 millones), superando en aproximadamente £10 millones ($13,3 millones) la cifra obtenida en la edición equivalente del año anterior.

Este incremento, logrado en un contexto de estimaciones más realistas y una dinámica de pujas mesurada, evidencia la solidez del mercado en la temporada de otoño, según explicó Tom Eddison, codirector de arte contemporáneo de la casa, en declaraciones telefónicas a Artnet News.

La subasta presentó 27 lotes, de los cuales 24 encontraron comprador, lo que representa una tasa de venta del 89 %. Tres lotes quedaron sin adjudicar y ninguno fue retirado antes del evento. Aproximadamente tres cuartas partes de las obras eran inéditas en el circuito de subastas, y poco más de la mitad contaban con garantía, lo que aseguraba a Sotheby’s una velada favorable desde el inicio. El valor conjunto de las estimaciones bajas de los lotes garantizados ascendía a £27,1 millones ($36,2 millones), equivalente al 80 % del total de las estimaciones previas a la venta.

"Four Pink Marilyns (Reversal Series)" de Andy Warhol se vendió por más de 5 millones de dólares

El lote más destacado de la noche fue Portrait of a Dwarf (1975) de Francis Bacon, que alcanzó un precio final de £13 millones ($17,5 millones), superando ampliamente su estimación máxima de £9 millones ($12 millones). La obra, que contaba con una oferta irrevocable, atrajo una intensa competencia.

Dos especialistas de Sotheby’s, uno francés y otro británico, pujaron en nombre de clientes telefónicos desde £4,5 millones hasta superar los £7 millones, momento en el que se sumaron dos postores adicionales. Finalmente, Johan Nauckhoff, responsable de bellas artes de la casa en Suiza, se adjudicó la pieza por un precio de martillo de £11 millones ($14,7 millones). Durante la puja, Eddison comentó que se trataba de una “competencia transcanal”, y al anunciar la entrada del ganador, exclamó: “Suiza ha entrado en la batalla”, una referencia llamativa dada la tradicional neutralidad del país.

El resultado total de la subasta, incluyendo las comisiones, fue de £47,6 millones ($63,3 millones), mientras que el total de martillo alcanzó £39,3 millones ($52,5 millones). El año anterior, la venta equivalente había sumado £37,6 millones ($49,2 millones). La estimación baja previa a la subasta se situaba en £33,5 millones ($44,7 millones), por lo que el resultado de martillo superó esa cifra en £5,8 millones ($7,75 millones).

De los 27 lotes ofrecidos, 14 estaban garantizados, uno por la propia casa y 13 por terceros. El valor estimado bajo de los lotes con garantía de terceros fue de £26,6 millones ($35,5 millones), lo que representa el 79 % del total de las estimaciones bajas previas.

"Study for Self-Portrait", de Franis Bacon, obtuvo una cifra US$7,4 millones

La subasta marcó el debut de Eddison como subastador principal en una velada de este calibre en Sotheby’s. A pesar de sus responsabilidades en el podio, relató a Artnet News que pudo disfrutar de la feria y notó una presencia estadounidense mayor de la esperada: “Esta mañana tomé una bicicleta y fui a la feria durante una hora. El ambiente era muy positivo”, afirmó. Al inicio de la subasta, preguntó al público: “¿Buen día en Frieze, todos?”, recordando la intensidad de una semana repleta de actividades en la capital británica. Tras el evento, expresó su satisfacción por la pujanza mostrada en la venta de la obra de Bacon y destacó “el fantástico impulso que hemos construido en Londres en los últimos meses”.

Durante la puja por el lote principal, Eddison comparó la tensión vivida con un torneo deportivo: “Esto es como Wimbledon”, dijo mientras gestionaba ofertas de siete cifras de tres especialistas y otro postor en la sala. Cuando la competencia se intensificó con la entrada de más participantes, repitió: “Ahora sí que es como Wimbledon”.

El éxito de la subasta se suma a los resultados obtenidos el mes anterior, cuando Sotheby’s vendió una selección de obras de la colección de Pauline Karpidas en Londres, alcanzando un total de $136 millones.