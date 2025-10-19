Cultura

La subasta de 10 cuadros icónicos, con obras de Magritte, Miró y Dalí, promete robarse la atención mundial

Obras de grandes artistas del arte moderno, pertenecientes a la colección Bucksbaum, saldrán a la venta, prometiendo cifras millonarias y mucha expectación entre los amantes del arte y la cultura pop

René Magritte, Le Jockey perdu
René Magritte, Le Jockey perdu (1942)

Sotheby’s subastará en Nueva York una selección de diez obras procedentes de la colección de Matthew y Carolyn Bucksbaum, un matrimonio reconocido tanto por su filantropía como por su pasión por el arte moderno.

La colección de los Bucksbaum se caracteriza por su eclecticismo y por la calidad de las obras seleccionadas. Julian Dawes, vicepresidente y responsable de arte impresionista y moderno en Sotheby’s, describió el apartamento de los coleccionistas en la zona de Magnificent Mile, en Chicago, como un espacio singular, situado en una planta alta y repleto de ejemplos sobresalientes no solo de arte moderno, sino también de diseño y arte tribal.

Dawes afirmó a Artnet News que la disposición de la colección reflejaba elecciones “claramente investigadas y de gran conocimiento”, y que el ambiente resultaba “uno de los más interesantes” que había visitado.

El lote más destacado es Le Jockey perdu (1942), una pintura del belga René Magritte que podría alcanzar los USD 12 millones. Esta pieza, junto a lienzos de Salvador Dalí, Jean Dubuffet, Paul Klee y Joan Miró, conforma un conjunto que, según estimaciones de la casa de subastas, podría recaudar hasta USD 24 millones en total.

El interés por Magritte en
El interés por Magritte en el mercado ha crecido notablemente en los últimos años: su obra L’empire des lumières (1954) alcanzó USD 121,2 millones en una subasta de Christie’s en Nueva York el año pasado

El matrimonio, que se conoció en 1952 y residió en Chicago y Aspen, apoyó iniciativas como el Aspen Music Festival y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago. Además, donaron USD 25 millones y una colección de fotografías al Instituto de Arte de Chicago, lo que permitió la creación de un centro de fotografía que lleva su nombre.

El cuadro de Magritte representa a un jinete sobre un caballo negro en un paisaje enigmático, donde grandes balaustres blancos se elevan como si fueran árboles. Carolyn Bucksbaum relató a Artnet News que, tras visitar una exposición de Magritte en Chicago hacia 1960, pasaron una década buscando una obra que les convenciera hasta que encontraron esta pieza.

El lienzo perteneció anteriormente al artista William Copley, conocido por su mecenazgo del surrealismo. El interés por Magritte en el mercado ha crecido notablemente en los últimos años: su obra L’empire des lumières (1954) alcanzó USD 121,2 millones en una subasta de Christie’s en Nueva York el año pasado. Dawes subrayó que los Bucksbaum adquirieron el Magritte a principios de los años 90, en un momento en que el mercado del artista era mucho menos pujante.

Jean Dubuffet, Restaurant Rougeot II
Jean Dubuffet, Restaurant Rougeot II (1961)

Entre las obras más valiosas del conjunto figura también Restaurant Rougeot II (1961) de Jean Dubuffet, con una estimación de hasta USD 8 millones. Esta pintura, que muestra un restaurante parisino repleto de comensales, pertenece a la serie “Paris Circus” y es una de las tres piezas de Dubuffet incluidas en la subasta. El artista francés acuñó el término “art brut” para referirse al arte creado por personas sin formación académica, internos en instituciones o personas con trastornos mentales.

Solo cinco obras de Dubuffet han superado los USD 8 millones en subasta, y su récord actual es de USD 24,8 millones. Grégoire Billault, presidente de arte contemporáneo en Sotheby’s, explicó que los Bucksbaum adquirieron el Dubuffet en los años 80, cuando el mercado del artista aún no era fuerte, y que optaron por una de las piezas más relevantes de la serie, correspondiente a uno de los periodos más destacados de su producción.

El catálogo incluye dos obras de Joan Miró: Femmes, oiseau, étoiles (1942), valorada en hasta USD 1,8 millones, y Personnages et oiseau devant le soleil (1939), realizada sobre arpillera gruesa y estimada en USD600.000.

Joan Miró, Personnages et oiseau
Joan Miró, Personnages et oiseau devant le soleil (1939)

Por su parte, Personnage aux tiroirs (c. 1934–38) de Salvador Dalí, con una estimación de hasta USD 1 millón, representa una figura humana con cajones, inspirada en las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Esta obra formó parte de un biombo decorativo encargado para Cécile Éluard, hija de Gala y del poeta Paul Éluard, y es la única de las cuatro piezas originales que ha salido a subasta en los últimos treinta años.

La selección se completa con Kopf (Head) (1919) de Paul Klee, valorada en hasta USD 500.000. Nacido en Suiza en 1879, Klee fue uno de los artistas más innovadores del siglo XX, conocido por fusionar abstracción, teoría del color y simbolismo infantil en un lenguaje visual propio.

Tras su paso por la Bauhaus junto a Kandinsky y Albers, Klee desarrolló un vocabulario distintivo de signos y formas inspirado en la música, la naturaleza y los sueños. La obra de 1919 refleja su giro hacia el retrato psicológico y su interés creciente por la mente, un tema que marcaría su producción posterior.

La selección se completa con
La selección se completa con Kopf (Head) (1919) de Paul Klee, valorada en hasta USD 500.000

La colección de los Bucksbaum abarcaba también maestros antiguos, antigüedades y artes decorativas. Para albergar su acervo, encargaron a los arquitectos Stanley Tigerman y Margaret McCurry el diseño de una vivienda de 540 metros cuadrados en un rascacielos de Chicago, concebida como un espacio museístico. En 2004, la revista Architectural Digest presentó esta residencia, que exhibía obras de artistas como Anselm Kiefer y Henry Moore, además de piezas de artesanos contemporáneos como Jon Brooks y un piano decorado por Silas Kopf.

La familia Bucksbaum ha dejado una huella en el mundo del arte más allá de su colección personal. Matthew Bucksbaum era hermano de Martin Bucksbaum, esposo de Melva Bucksbaum, quien en 2000 instituyó el Bucksbaum Award, un galardón dotado con USD 100.000 que se concede a un artista participante en la bienal del Whitney Museum of American Art de Nueva York. Melva Bucksbaum falleció en 2015.

