Cultura

La sensibilidad como brújula en relatos donde la consagración no es el único desenlace posible

La autora de “Sensibles. 35 historias inspiradoras” comparte cómo la lectura nocturna con sus hijos inspiró una obra que promueve la aceptación de la incertidumbre y la multiplicidad de identidades

Por Debbie Maniowicz

Guardar
Debbie Maniowicz reflexiona sobre los
Debbie Maniowicz reflexiona sobre los relatos de éxito y la importancia de mostrar historias con finales alternativos

Es de noche y la casa está en calma. Mis tres hijos en pijama se disputan un lugar en la cama grande. Agarro un libro y leo en voz alta la historia de una mujer brillante —una de esas que llenan las colecciones para chicas— contada en páginas cortas, con retratos impecables y un final pulido: medalla, foto, ovación. Cierro el libro y pregunto qué les pareció. El de siete suelta: “¿Y si no ganaba la final?”. Respondo rápido, con lo obvio: que seguro lo iba a volver a intentar hasta quizás algún día ganar. Pero la pregunta me queda dando vueltas.

No era solo ese libro. Era la lección escondida detrás de tantos relatos que consumimos sin pensarlo. La mayoría de películas, libros, obras de teatro terminan con la misma postal: el podio, el aplauso, el estadio lleno. Como si el único final aceptable fuera la consagración. ¿Cuántas películas terminan con una protagonista que se retira dos minutos antes de la hazaña porque entiende que no quiere pagar ese precio? ¿Con un personaje que puede vender una patente millonaria y decide, a último momento, no llevarse un peso y donarlo a la ciencia?

Como escribió Juan Sasturain en Manual de perdedores, nos educan para ganar como si fuera la norma, pero la vida suele parecerse más a una cadena de tropiezos y derrotas. Tal vez lo importante no sea coronar la cima, sino aprender a vivir también en la intemperie de lo que no sale como esperamos.

El libro destaca figuras como
El libro destaca figuras como Delfina Pignatiello, que eligió retirarse del podio para priorizar su bienestar personal (Foto: AFP)

Pasaron dos meses. En la mesita de luz hay un cuaderno lleno de tachaduras. Nombres que entran y salen como si jugaran a las escondidas conmigo. Anoto a Charly García. Lo borro. Vuelve a aparecer más abajo. Pongo a la científica Raquel Chan. La tacho. La escribo otra vez. Una deportista se cuela, me convenzo de que sí, al rato ya no estoy tan segura. El cuaderno se volvió un mapa de indecisiones: quería mostrar referentes distintos, pero ¿a quiénes? ¿Con qué criterio? Había días en que me parecía imposible elegir.

El proceso del libro fue caótico y vivo. Mis hijos probaban cada texto en tiempo real: yo se los leía antes de dormir, y sus reacciones eran mi termómetro más honesto. Si preguntaban demasiado, había que reescribir. Si se quedaban en silencio, sabía que algo había funcionado. Y cuando pedían más —como aquella vez que quisieron ver videos de Martín Kremenchuzky, triatleta ciego, entrenando con sus guías—, para mí era un gol. Una noche, después de leer la historia de Delfina Pignatiello —la nadadora que se animó a correrse del podio cuando entendió que no era feliz—, mi hija de diez me miró seria y dijo: “No puedo creer que se haya retirado cuando todos le decían que era buenísima”. Esa frase valía más que cualquier crítica literaria. Esa noche entendí que no alcanzaba con que yo lo supiera. Ellos tenían que crecer sabiendo que también es válido bajarse de un proyecto, correrse del centro, tomar otro camino.

También me acompañaban mis propios fantasmas. Durante años sentí que tenía que elegir una sola dirección: periodista, doula, escritora, emprendedora. Como si ser muchas cosas a la vez estuviera mal. Sensibles me confirmó lo contrario: que la identidad también puede ser múltiple, que la riqueza está en la mezcla. Quizás por eso me identifiqué tanto con Agustín “Rada” Aristarán, que hace humor, música y magia, y durante mucho tiempo escuchó que tenía que definirse. Su historia me recordó algo que yo misma había olvidado: que está bien moverse, cambiar, probar, ir y volver. Que no hay un único rumbo posible.

Algunos días me entusiasmaba como si estuviera armando un rompecabezas nuevo. Otros me dejaban frente a la hoja en blanco convencida de que no iba a lograrlo. Treinta y cinco historias al principio me parecían un universo. Con el tiempo entendí que cada elección arrastraba la sombra de otras posibles.

La inclusión de Franco Colapinto
La inclusión de Franco Colapinto subraya la importancia de mostrar trayectorias reales, con incertidumbres y desafíos (Foto: REUTERS/Edgar Su)

Lo que importaba no era contar toda la historia, sino elegir desde dónde mirarla. Encontrar el gesto que revelara lo más humano de cada personaje. Podía ser el pelo blanco de Marta Argerich, que se volvió un símbolo de rebeldía. O Duki, que fue la oveja negra de la familia y terminó revirtiéndolo, logrando que su mamá, su papá y su hermano quieran trabajar con él. El desafío era ese: decidir qué resaltar para que en cada retrato aparezca la sensibilidad convertida en fuerza.

La última historia en entrar fue la de Olga y Leticia Cossettini, dos hermanas que en los años treinta crearon en Rosario una escuela tan revolucionaria que todavía hoy incomoda. Cuando terminé ese capítulo entendí que el libro estaba completo: necesitaba una invitación a cuestionar cómo aprendemos.

El libro termina con Franco Colapinto. Un chico de apenas veintidós años que corre en la Fórmula 1, con días buenos y días malos, con victorias y tropiezos a la vista de todos. Muchos me preguntan por qué lo incluí si su presente es incierto, si todavía no sabemos hasta dónde llegará. Justamente por eso: porque Sensibles no busca mostrar carreras perfectas sino vidas reales, con contradicciones, dudas y la incertidumbre que forma parte de cualquier búsqueda.

Quizás todo empezó aquella noche en la cama grande, cuando mi hijo preguntó qué pasaba si una tenista no ganaba una final, si así y todo nos acordaríamos de ella. Desde entonces entendí que lo que necesitaba contar eran historias donde la sensibilidad fuera una brújula posible. Y que lo que necesitábamos no eran héroes perfectos, sino finales distintos.

Temas Relacionados

Debbie ManiowiczHistorias de vidaLiteratura

Últimas Noticias

El curioso caso de la popular actriz de series que debutó en la Ópera de Nueva York

Sandra Oh, reconocida por sus personajes en “Grey’s Anatomy” y “Killing Eve”, integra el elenco de una obra de Donizetti que se presenta en la MET. “Es divino, pero también es una locura”, dice

El curioso caso de la

La Orquesta Nacional “Juan de Dios Filiberto” homenajea a Osvaldo Piro en el Palacio Libertad

El miércoles 22, el tributo al notable bandoneonista, arreglador y compositor contará con la participación de su hijo Alfredo Piro Rinaldi, además de los cantores Hugo Marcel y Patricia Barone

La Orquesta Nacional “Juan de

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

La escritora de 76 años recibe uno de los galardones más prestigiosos en lengua española, destacada por su influencia en la poesía y narrativa contemporánea de la literatura hispanoamericana

Gioconda Belli, la voz poética

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

El galardón recibido en España por el mediático escritor Juan del Val y unos días antes, el reconocimiento de la academia sueca al más “prestigioso” autor húngaro László Krasznahorkai invita a reflexionar sobre el dilema

Literatura para todos o para

Cómo se construye un lector: Nathalie Jarast

Escritores, editores, mediadores de lectura y expertos reflexionan sobre un tema clave para la felicidad de grandes y chicos. En esta entrega, responde una periodista y escritora

Cómo se construye un lector:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo sería el primer paso

Cómo sería el primer paso de la “coalición para el futuro” que piensa el Gobierno para conseguir aliados

Pidieron que vaya a juicio el hombre que dejó embarazada a su hija tras abusarla durante años

El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre

Misterio en Chubut: una pareja desapareció hace una semana y hallaron su camioneta abandonada

Un comisario retirado de la Policía Federal mató a dos adolescentes que intentaron robarle en El Palomar

INFOBAE AMÉRICA
El curioso caso de la

El curioso caso de la popular actriz de series que debutó en la Ópera de Nueva York

Crece la interna en Gaza por el desarme: Fatah acusó a Hamas de darle la espalda “a la trágica realidad” del pueblo palestino

RCP, el procedimiento que multiplica por tres las posibilidades de sobrevivir a un paro cardíaco

Desde Fosca a Los Andes: el joven que logró puntaje perfecto en el ICFES y obtuvo beca total

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

TELESHOW
El hijo de un famoso

El hijo de un famoso actor participó en Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi: “Es un capo tu viejo”

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”