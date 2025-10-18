La Catedral de Canterbury sorprende con una exposición de grafitis que invita a dialogar con Dios (Foto: Ben Stansall / AFP)

Olvide el viejo adagio de que “la limpieza está al lado de la divinidad”. El grafiti —de cierto tipo— ahora es bienvenido en el hogar espiritual del anglicanismo mundial en el sureste de Inglaterra, para disgusto del vicepresidente estadounidense JD Vance.

Una nueva exposición de obras de arte al estilo grafiti que plantean preguntas de personas comunes a Dios adorna ahora las veneradas paredes de la Catedral de Canterbury y ha suscitado controversia desde el sureste de Inglaterra hasta Washington D.C.

Presentando eternas preguntas humanas como “¿por qué todo el sufrimiento?” y “¿estás ahí?”, marcan los pilares y muros de la cripta de la catedral del siglo VI en Kent, al sureste de Londres.

Los garabatos, algunos en blanco y negro y otros de colores brillantes, contrastan con los grandiosos edificios de piedra y las vidrieras.

La histórica catedral inglesa abre sus puertas al arte urbano con una muestra que pone en primer plano las preguntas existenciales de personas comunes, generando debate y atrayendo a nuevos visitantes curiosos (Foto: Ben Stansall / AFP)

La curadora de la exposición, Jacquiline Creswell, dijo que le encantaría que los visitantes “pasaran un tiempo mirando las preguntas, tratando de entenderlas”.

“Lo que más me gustaría es que se sintieran empoderados para plantear su propia pregunta a Dios”, añadió.

Creswell señaló que los grafitis evocan las inscripciones que feligreses y peregrinos han tallado en los muros del edificio durante siglos, como cruces y cristogramas, muchos de los cuales aún son visibles en la cripta.

“Pequeñas frases trilladas”

El poeta Alex Vellis pasó varios meses trabajando con comunidades locales a veces marginadas, incluidos miembros de la minoría punjabí, personas LGBTQ+ e individuos neurodivergentes, para llegar al conjunto de preguntas expuestas.

Algunas desafían la fe mientras que otras cuestionan el papel de la religión, así como si existe vida después de la muerte.

Algunas frases desafían la fe mientras que otras cuestionan el papel de la religión, así como si existe vida después de la muerte (Foto: Ben Stansall / AFP)

Dentro de la catedral, que pronto recibirá a su primera mujer arzobispo, Sarah Mullally, quien se convertirá en la clériga de mayor rango de la Iglesia de Inglaterra, las reacciones de los visitantes fueron mixtas el jueves.

“Lo devalúa”, dijo Paul Wilkinson, un londinense de 63 años.

“El grafiti es algo que está en el costado de los trenes... Simplemente no creo que pertenezca a un lugar como este”, añadió, calificando las preguntas de “pequeñas frases trilladas”.

“No es realmente de mi gusto”, lamentó Alan Wood, de la cercana Dover. “Yo soy más tradicional”.

Su amiga Gale Paeony, maestra, “puede ver por qué la gente podría objetar”, pero señaló que “marca la diferencia cuando te das cuenta de por qué y cómo se creó”.

Hillary Brian, residente en Canterbury y de unos setenta años, dijo que la catedral “necesita el dinero” que una instalación así puede aportar gracias al aumento de visitantes (Foto: Ben Stansall / AFP)

“A los jóvenes no les gusta ir a la iglesia. Es aburrido”, añadió, sugiriendo que esto podría ayudar a atraer a más jóvenes.

“Feo”

Hillary Brian, residente en Canterbury y de unos setenta años, dijo que la catedral “necesita el dinero” que una instalación así puede aportar gracias al aumento de visitantes.

“Las preguntas son realmente buenas. Te hacen pensar”, añadió.

“Hay una crudeza que se magnifica por el estilo grafiti, que es disruptivo”, escribió el deán de Canterbury, David Monteith, en el folleto disponible para los visitantes.

La exposición incluso ha causado revuelo al otro lado del Atlántico: en la esfera MAGA del presidente estadounidense Donald Trump.

“Hay una crudeza que se magnifica por el estilo grafiti, que es disruptivo”, escribió el deán de Canterbury, David Monteith, en el folleto disponible para los visitantes (Foto: Ben Stansall / AFP)

Vance la calificó de “realmente fea” en X, mientras que el multimillonario propietario de la plataforma, Elon Musk, argumentó que era sintomática de una tendencia de “propaganda antioccidental implacable” en la que la gente “suicida su propia cultura”.

No es la primera vez que la Catedral de Canterbury genera controversia.

El año pasado, el sitio religioso recibió duras críticas por organizar una noche de “discoteca silenciosa” que permitía a la gente bailar mientras escuchaba música a través de auriculares.

Eso no ha impedido que la experiencia vuelva a realizarse.

La exposición, titulada Escúchanos, estará abierta hasta el 18 de enero del próximo año.

Fuente: AFP