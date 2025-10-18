Cultura

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

La escritora de 76 años recibe uno de los galardones más prestigiosos en lengua española, destacada por su influencia en la poesía y narrativa contemporánea de la literatura hispanoamericana

Guardar
Gioconda Belli recibe el Premio
Gioconda Belli recibe el Premio Internacional Carlos Fuentes 2025 por su aporte a la literatura hispanoamericana (Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La escritora nicaragüense Gioconda Belli fue condecorada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en su edición 2025 “por su capacidad de renovación” y “diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura”, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones que otorga el galardón.

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM manifestó en su cuenta de X que -por unanimidad el jurado- se entregará el premio dotado de 125 mil dólares a la autora de La mujer habitada (1988) “por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de su narrativa”.

El galardón, que porta el nombre de Carlos Fuentes (1928-2012), uno de los escritores más reconocidos de México, es uno de los más relevantes en el ámbito de la literatura en lengua española y se otorga anualmente por parte de la Secretaría de Cultura de México y la UNAM a escritores que enriquezcan el patrimonio literario de la lengua con su obra.

Belli se convierte en la
Belli se convierte en la décima persona en recibir el premio, que ha distinguido a figuras como Mario Vargas Llosa y Elena Poniatowska (Foto: EFE/ Zipi Aragon)

Con 76 años, y tras ser una de las narradoras de mayor trascendencia literaria en América Latina, Gioconda Belli coincidió en persona con Fuentes, creador de clásicos nacionales como La región más transparente, pues el autor reconoció en vida la lucha nicaragüense por la soberanía, la justicia y la paz.

Esta edición del premio convierte a Belli en la décima persona en ganar el galardón fundado tras la muerte del escritor mexicano en 2012. En las últimas tres ediciones, el reconocimiento fue otorgado al español Luis García Montero (2024), y las mexicanas Elena Poniatowska (2023) y Margo Glantz (2022). El primero en recibirlo fue el autor peruano Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.

Con su primera novela, La mujer habitada, la nicaragüense provocó admiración y ardua crítica en Europa y América Latina. Su carácter revolucionario también la ha llevado a escribir poesía incendiaria y cargada de las primeras olas del feminismo del siglo pasado. Crítica del gobierno nicaragüense que encabeza Daniel Ortega, es una de las autoras latinoamericanas más leídas en América y en el viejo continente, especialmente en España, vendiendo millones de ejemplares y habiendo sido galardonada con decenas de premios por su vocación literaria, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Gioconda BelliPremio Carlos FuentesLiteraturaMéxicoUltimas noticias América

Últimas Noticias

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

El galardón recibido en España por el mediático escritor Juan del Val y unos días antes, el reconocimiento de la academia sueca al más “prestigioso” autor húngaro László Krasznahorkai invita a reflexionar sobre el dilema

Literatura para todos o para

Cómo se construye un lector: Nathalie Jarast

Escritores, editores, mediadores de lectura y expertos reflexionan sobre un tema clave para la felicidad de grandes y chicos. En esta entrega, responde una periodista y escritora

Cómo se construye un lector:

César Aira entra al bar: encuentro con el Premio Nobel que (aún) no fue

Se sabe: casi no da entrevistas, publica muchos libros y es el eterno candidato argentino a la gran distinción de la Academia Sueca. Aquí, una mirada sobre el autor

César Aira entra al bar:

El autor de Asterix, “decididamente argentino”: reeditan la historieta que refleja la infancia de René Goscinny en Buenos Aires

Libros del Zorzal acaba de publicar una serie en quince títulos con las ilustraciones de Sempé, traducción de Leopoldo Kulesz y prólogo de su hija Anne. La historia del francés que solo en Argentina “tenía los ojos de un niño”

El autor de Asterix, “decididamente

Marina Abramovic desafía todos los tabúes en su obra más ambiciosa

La artista serbia regresa con “Balkan Erotic Epic”, una performance monumental que explora la sexualidad y la tradición en un viaje personal y colectivo, marcado por la ausencia materna

Marina Abramovic desafía todos los
ÚLTIMAS NOTICIAS
El acusado de tapar el

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

Si se excluye el crédito del FMI, las reservas netas del BCRA volvieron al nivel al que las recibió el gobierno de Milei

En Santiago del Estero, Milei volvió a apuntar contra kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto 0 km

Lázaro Báez regresará a la cárcel de Ezeiza: la Justicia Federal rechazó el habeas corpus de la defensa

INFOBAE AMÉRICA
Cómo es Spook-a-Rama, la atracción

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Así es el monasterio de Sümela, el templo que asoma desde el costado de un acantilado

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

El día que un “vacío legal” le permitió a las mujeres votar en pleno siglo XVIII

TELESHOW
El video de Úrsula Corberó

El video de Úrsula Corberó en Buenos Aires: charla relajada y look informal para pasear por la ciudad

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”