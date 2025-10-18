Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Gioconda Belli recibe el Premio Internacional Carlos Fuentes 2025 por su aporte a la literatura hispanoamericana (Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La escritora nicaragüense Gioconda Belli fue condecorada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en su edición 2025 “por su capacidad de renovación” y “diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura”, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones que otorga el galardón.

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM manifestó en su cuenta de X que -por unanimidad el jurado- se entregará el premio dotado de 125 mil dólares a la autora de La mujer habitada (1988) “por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y por la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura a través de su narrativa”.

El galardón, que porta el nombre de Carlos Fuentes (1928-2012), uno de los escritores más reconocidos de México, es uno de los más relevantes en el ámbito de la literatura en lengua española y se otorga anualmente por parte de la Secretaría de Cultura de México y la UNAM a escritores que enriquezcan el patrimonio literario de la lengua con su obra.

Belli se convierte en la décima persona en recibir el premio, que ha distinguido a figuras como Mario Vargas Llosa y Elena Poniatowska (Foto: EFE/ Zipi Aragon)

Con 76 años, y tras ser una de las narradoras de mayor trascendencia literaria en América Latina, Gioconda Belli coincidió en persona con Fuentes, creador de clásicos nacionales como La región más transparente, pues el autor reconoció en vida la lucha nicaragüense por la soberanía, la justicia y la paz.

Esta edición del premio convierte a Belli en la décima persona en ganar el galardón fundado tras la muerte del escritor mexicano en 2012. En las últimas tres ediciones, el reconocimiento fue otorgado al español Luis García Montero (2024), y las mexicanas Elena Poniatowska (2023) y Margo Glantz (2022). El primero en recibirlo fue el autor peruano Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.

Con su primera novela, La mujer habitada, la nicaragüense provocó admiración y ardua crítica en Europa y América Latina. Su carácter revolucionario también la ha llevado a escribir poesía incendiaria y cargada de las primeras olas del feminismo del siglo pasado. Crítica del gobierno nicaragüense que encabeza Daniel Ortega, es una de las autoras latinoamericanas más leídas en América y en el viejo continente, especialmente en España, vendiendo millones de ejemplares y habiendo sido galardonada con decenas de premios por su vocación literaria, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023.

Fuente: EFE