“Luminosa por fuera, oscura por dentro”: Stephen King reversiona ‘Hansel y Gretel’ a su manera

El maestro del terror se atreve con un clásico infantil, complementado por las ilustraciones de Maurice Sendak. “He pasado gran parte de mi vida escribiendo sobre niños ellos”, escribió en el prólogo

Stephen King reinterpreta "Hansel y
Stephen King reinterpreta "Hansel y Gretel" inspirado en los dibujos de Maurice Sendak para una ópera infantil (Foto: HarperCollins Publishers via AP)

Stephen King ha reescrito el clásico Hansel y Gretel tomando como punto de partida los dibujos de Maurice Sendak para una ópera sobre el cuento. De ahí surge una narración en la que el escritor estadounidense reconoce haberse tomado ciertas libertades por las que no se disculpa.

El libro, editado en español por Lumen, supone un resultado muy interesante, dice Verónica Fajardo, editora de la novela ilustrada y dirigida a niños a partir de 5 años, y es que “las palabras de King son originales y llenan de vida los decorados”. dice.

Interior del libro de 'Hansel
Interior del libro de 'Hansel y Gretel' de Stephen King y Maurice Sendak. (Lumen Ilustrados)

En la introducción de la obra, King admite que le interesó mucho escribir una reinterpretación cuando vio las imágenes de Sendak: “Dos de ellas me impactaron, una era la de la malvada bruja montada en su escoba con una bolsa de niños raptados al hombro; la otra era la famosa casita de caramelo transformándose en un rostro horrible”. Y es que, según la editora, “la casita, que parece golosa y huele a dulce, de repente empieza a oler a frutas y verduras podridas”.

“¿Suena terrible?, quizás” dice Fajardo, pero es una lectura adecuada para niños a partir de los 5 años. “Disfrutarán viendo las ilustraciones, a veces tremendas, a veces luminosas, y disfrutarán con las palabras y aprenderán que los chicos pueden arreglárselas solos para salir victoriosos de situaciones complicadas, como la vida misma”, afirma.

El ilustrador Maurice Sendak y
El ilustrador Maurice Sendak y el Stephen King firman esta nueva versión del clásico infantil "Hansel y Gretel" (Foto: archivo AP)

Dice King en el prólogo del libro que la esencia del relato es la de todos los cuentos de hadas: “un exterior luminoso, un centro oscuro y terrible, y unos niños valientes e ingeniosos”. En cierto modo, reconoce el afamado escritor, “he pasado gran parte de mi vida escribiendo sobre niños como Hansel y Gretel”. Y es que, dice, al final el resultado de su reinterpretación es como la obra de Sendak: “luminosa por fuera y oscura por dentro”.

Stephen King es autor de más de setenta libros, todos ellos best sellers,, entre ellos, El resplandor, Cementerio de animales o Misery, obras de enorme éxito, adaptadas a películas y series. Maurice Sendak fue un autor e ilustrador de libros infantiles, de los cuáles se han vendido más de 50 millones de ejemplares y se han traducido a 40 idiomas. Fue galardonado, entre otros, con el premio Hans Christian Andersen de Ilustración, el premio Laura Ingalls Wilder de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos y el primer premio de literatura infantil Astrid Lindgren, otorgado por el gobierno sueco.

Fuente: EFE

