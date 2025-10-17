Broadway en estado de alerta por negociaciones laborales que hacen peligrar una exitosa temporada

Los sindicatos de actores y músicos de Broadway autorizaron una posible huelga en medio de negociaciones contractuales en el mayor centro de teatro mundial

Broadway es un territorio tenso estos días después de que dos importantes sindicatos autorizaran una acción de huelga, en medio de negociaciones contractuales en curso con los productores. El gremio de actores Actors’ Equity Association —que representa a más de 51.000 miembros, incluidos cantantes, actores, bailarines y directores de escena— y el de músicos American Federation of Musicians Local 802 —que representa a 1.200 músicos— han votado a favor de una autorización de huelga, un paso estratégico previo a cualquier paro laboral. Todavía no se ha convocado ninguna huelga en una fecha concreta.

Los miembros de ambos sindicatos están trabajando actualmente bajo contratos vencidos. El contrato de los músicos expiró el 31 de agosto, y el contrato de Equity expiró el 28 de septiembre.

Ambos sindicatos buscan aumentos salariales y mayores contribuciones de los productores a los costos de atención médica de los empleados, un punto clave de fricción. Actors’ Equity también quiere que los productores contraten a más suplentes y directores de escena, añadan protecciones para los artistas en caso de lesión y establezcan límites sobre la cantidad de funciones consecutivas que los actores pueden ser requeridos a realizar sin un día libre.

La temporada 2024-2025 de Broadway alcanzó una recaudación récord de 1.900 millones de dólares

La salud de Broadway —que alguna vez estuvo muy en duda debido a la pandemia de COVID-19— ahora es muy buena, al menos en términos de taquilla. La temporada 2024-2025 recaudó 1.900 millones de dólares, la temporada de mayor recaudación en la historia registrada, superando el máximo previo a la pandemia de 1.800 millones de dólares durante la temporada 2018-2019. Ha sido un largo camino de regreso desde los días en que los teatros estaban cerrados y el futuro parecía sombrío.

Los sindicatos señalan la salud financiera de Broadway para argumentar que los productores pueden permitirse aumentar los salarios y beneficios para músicos y actores. Los productores, representados por The Broadway League, responden que la salud de Broadway podría verse amenazada por el aumento de los precios de las entradas.

“Tras la temporada más exitosa de la historia, The Broadway League quiere que los músicos y artistas que impulsaron ese éxito acepten recortes salariales, amenazas a los beneficios de atención médica y posibles pérdidas de empleo”, dijo Bob Suttmann, presidente de Local 802, en un comunicado.

Los sindicatos argumentan que la buena salud financiera de Broadway permite mejoras laborales

Una huelga paralizaría la mayor parte de Broadway, pero algunos espectáculos podrían continuar. Beetlejuice y Mamma Mia! llegaron como parte de giras y, por lo tanto, no tienen un contrato tradicional de Broadway. Y los espectáculos que se presentan en teatros sin fines de lucro, como el musical Ragtime en el Lincoln Center Theater y la obra Punch del Manhattan Theatre Club, tienen acuerdos laborales separados.

La huelga más reciente de gran magnitud en Broadway fue a finales de 2007, cuando un paro de 19 días apagó las luces de más de dos docenas de espectáculos y costó a los productores y a la ciudad millones de dólares en ingresos perdidos.

Más de 30 miembros del Congreso, incluida toda la delegación de Nueva York, han firmado una carta instando a todas las partes a negociar de buena fe y evitar una huelga. “Una interrupción en Broadway resultará en una significativa disrupción económica no solo para el área metropolitana de Nueva York, sino que perjudicará a los trabajadores del teatro y a los espectadores en todo el país y en todo el mundo”, afirma la carta.

Fuente: AP