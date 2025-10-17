Cultura

Boom artístico en Tokio: nuevas galerías, ferias y colecciones únicas apuestan por el mercado japonés

El crecimiento del interés internacional y un renovado dinamismo posicionan a la capital nipona como nuevo punto de encuentro cultural

Por Celeste Sawczuk

Guardar
Tokio se consolida como nuevo
Tokio se consolida como nuevo epicentro del mercado del arte en Asia, atrayendo inversión internacional y nuevas galerías - (EFE)

El reciente impulso de Tokio para consolidarse como epicentro del mercado del arte en Asia ganó fuerza con la llegada de la galería internacional Pace Gallery, la única mega-galería con sede en la ciudad, y el éxito sostenido de la feria Tokyo Gendai.

Mientras otros centros regionales mostraron retrocesos, el mercado japonés evidenció crecimiento y la capital nipona busca atraer a galerías y coleccionistas internacionales, según reportaron medios locales.

En primer lugar, Kyoko Hattori, vicepresidenta de Pace Japan, expresó a Japan Times su ambición de que “Tokio sea el centro del arte en Asia”.

Esta meta tomó visibilidad tras la apertura de la sede de Pace en el lujoso desarrollo Azabudai Hills, valorado en USD 4.000 millones.

La llegada de Pace Gallery
La llegada de Pace Gallery y el éxito de Tokyo Gendai impulsan el crecimiento del arte en la capital japonesa - (EFE)

Asimismo, el lanzamiento de Tokyo Gendai en 2023 incrementó la atención de la prensa y de coleccionistas internacionales, lo que señaló un punto de inflexión para la escena local.

Por su parte, Sundaram Tagore, galerista con presencia en Nueva York y participante relevante de la última edición de Tokyo Gendai, afirmó a Nikkei que la llegada de Pace funcionó como “una referencia para otras galerías” interesadas en expandirse hacia Japón.

Por otro lado, datos recientes del UBS Art Basel Art Market Report, citados por Japan Times, detallaron que el mercado global del arte cayó un 12% el año pasado, mientras Japón experimentó un crecimiento del 2%.

El mercado del arte japonés
El mercado del arte japonés crece un 2% mientras China y Corea del Sur registran caídas significativas - (EFE)

En el mismo periodo, China (incluido Hong Kong) y Corea del Sur sufrieron descensos del 31% y 15%. Sin embargo, a pesar de este comportamiento positivo, el volumen japonés permaneció modesto: Japón y Corea sólo aportaron el 1% de las ventas globales de arte por valor, frente al 15% de China.

En cuanto a la transformación del coleccionismo japonés, cabe destacar que en los años 80, compradores nipones adquirieron obras occidentales a precios extraordinarios, pero la tendencia actual mostró un enfoque más prudente y menos especulativo.

Marc Glimcher, presidente de Pace, explicó a Japan Times que Tokio evitó los excesos especulativos que dominaron el mercado tras la pandemia. Hattori sumó que los coleccionistas japoneses “se centran menos en el valor de inversión” y el proceso de compra resulta “menos transaccional”, lo que favorece colecciones diversas y personales.

De acuerdo con la directiva, “si les ofrecemos obras globales y de alta calidad, muestran mucho entusiasmo por adquirirlas”, aunque su interés se orienta más hacia el disfrute del arte que a la dinámica social de las ferias.

El coleccionismo japonés adopta un
El coleccionismo japonés adopta un enfoque menos especulativo y más personal en la adquisición de obras - (EFE)

Además, Tagore percibió una respuesta sólida del público japonés ante propuestas internacionales en Tokyo Gendai y consideró que la audiencia local conecta cada vez más con el circuito global del arte.

A pesar de este dinamismo, Tokio afronta obstáculos estructurales significativos. Uno de los principales retos es la fiscalidad: aunque galerías y ferias internacionales pueden acogerse actualmente a un régimen de puerto libre que difiere el pago del impuesto del 10% sobre obras importadas hasta su venta, la carga fiscal se mantiene como una preocupación, según Nikkei.

El gobierno japonés reconoció la necesidad de reformas para estimular la inversión y el consumo de arte. Un informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, citado por Japan Times, promueve el arte como un motor de reestructuración industrial.

El gobierno japonés promueve reformas
El gobierno japonés promueve reformas para estimular la inversión y el consumo de arte como motor industrial - (EFE

De igual forma, Glimcher consideró ante que, si Japón logra atraer a más galerías y el gobierno facilita tanto los trámites fiscales como los logísticos, Tokio podría consolidarse como una ciudad clave en el ámbito artístico internacional.

Finalmente, la competencia regional se intensificó. Art Basel y Frieze anunciaron nuevas ferias en Qatar y Abu Dhabi, mientras que Pace y Perrotin cerraron sus sedes en Hong Kong, lo que apuntó a una reconfiguración del mapa artístico asiático.

En este contexto, Hattori reconoció la incertidumbre sobre la capacidad de las grandes galerías internacionales para mantener operaciones simultáneas en Hong Kong, Seúl y Tokio. Así, queda abierta la cuestión sobre el verdadero potencial de la capital japonesa para liderar el mercado del arte en Asia.

Temas Relacionados

Mercado del arteTokioPace GalleryTokyo GendaiColeccionismo japonésAsiaMinisterio de Economía, Comercio e Industria de JapónNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren un poema oculto en Montserrat que revela secretos inéditos sobre la figura de Colón

La recuperación, liderada por Claudia García-Minguillán, saca a la luz detalles desconocidos de la literatura barroca, conexiones con el poder y el contexto político de Barcelona en el siglo XVIII

Descubren un poema oculto en

Cristina Pérez sorprende con “Mujer samurái”, un homenaje literario a la legendaria guerrera japonesa Tomoe Gozen

La reconocida periodista y escritora argentina acaba de publicar una nueva novela que rescata la vida de la guerrera más célebre del Japón feudal, y explora el misterio detrás de su figura histórica

Cristina Pérez sorprende con “Mujer

El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Fans de la estrella pop invadieron el espacio de arte regional de Wiesbaden, tras viralizarse el parecido del video de la canción “The Fate of Ophelia” con una obra del artista Friedrich Heyser

El fenómeno Taylor Swift también

Elogio de Drew Struzan, el genio detrás de los afiches de “E.T.”, “Star Wars” e “Indiana Jones”

El legendario ilustrador que marcó la cultura pop con sus carteles de películas icónicas, pasó de la pobreza y el anonimato a convertirse en el artista favorito de Steven Spielberg y George Lucas

Elogio de Drew Struzan, el

El Festival Porteño de Fado y Tango celebra las identidades musicales de Portugal y Argentina

Del viernes 17 al domingo 19 de octubre, se realizará la séptima edición del encuentro que fusiona dos géneros declarados Patrimonio de la Humanidad con conciertos, clases y exhibiciones de baile

El Festival Porteño de Fado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei: ”En agosto del

Javier Milei: ”En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”

“El peor escenario era que se encerrara armado en la habitación”: el relato de los policías que capturaron a Pablo Laurta

“Necesitaba mucha contención”: qué pasó con el hijo de Luna Giardina tras el arresto de Pablo Laurta

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo en provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”

Lluvias durante el viernes y descenso de las temperaturas: cómo estará el tiempo para el fin de semana, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Nicaragua otorgó

El régimen de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china en la Costa Caribe Sur

Hamas admitió demoras en la devolución de los cuerpos de rehenes y crece la presión de Israel y Estados Unidos

“Un comienzo auspicioso”: Brasil y Estados Unidos iniciaron negociaciones para resolver la guerra arancelaria

Zelensky llegó a Washington con la idea de replicar el acuerdo de paz de Medio Oriente y frenar la guerra con Rusia

¿Quién es más valiente, el halcón o el flamenco? Un estudio científico tiene la respuesta

TELESHOW
El homenaje de los fans

El homenaje de los fans de Liam Payne a un año de su muerte: emotivos discursos, dolor y un grito de justicia

Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Siempre fueron muy amigos”

4 años del “Wandagate”: el explosivo culebrón de Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez que no encuentra paz ni fin

La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

El secreto de Dolores Fonzi para los famosos sobre cómo cuidar su vida privada: “Es muy fácil”