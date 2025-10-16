Cultura

El Festival Porteño de Fado y Tango celebra las identidades musicales de Portugal y Argentina

Del viernes 17 al domingo 19 de octubre, se realizará la séptima edición del encuentro que fusiona dos géneros declarados Patrimonio de la Humanidad con conciertos, clases y exhibiciones de baile

Guardar
La séptima edición del Festival
La séptima edición del Festival Porteño de Fado y Tango se realiza del viernes 17 al domingo 19 de octubre en Buenos Aires

El Festival Porteño de Fado y Tango se perfila como un punto de encuentro entre la tradición y la renovación musical, al reunir a artistas de Portugal y Argentina en una celebración que trasciende fronteras y generaciones. Del viernes 17 al domingo 19 de octubre de 2025, se realizará una programación de conciertos, clases magistrales y exhibiciones de baile en sedes emblemáticas como Galpón B, Sanata Bar, Rondeman Abasto y el Centro Cultural Recoleta.

El evento, que llega a su séptima edición, se distingue por su vocación de intercambio y pertenencia, al propiciar el diálogo entre dos géneros declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco: el fado y el tango. Ambos estilos, nacidos en ciudades portuarias y moldeados por las migraciones, comparten una historia de transmisión intergeneracional y una profunda raíz urbana. Desde su creación, el festival ha buscado no solo honrar estas tradiciones, sino también impulsar a los nuevos exponentes que renuevan su legado.

La cantante Karina Beorlegui, productora
La cantante Karina Beorlegui, productora general del Festival de Fado y Tango

En esta edición 2025, el festival contará con la presencia destacada de Helena Sarmento y Ricardo J. Martins, dos figuras portuguesas del fado contemporáneo. Reconocidos por sus interpretaciones de clásicos y por sus composiciones originales, ambos ofrecerán los conciertos de apertura y cierre. Además, Ricardo J. Martins impartirá una masterclass de guitarra portuguesa y estilos de fado, orientada a músicos y cantantes interesados en profundizar en las técnicas y formas propias de este género.

La cantante y productora general del festival, Karina Beorlegui, expresó su entusiasmo por la nueva edición, destacando el respaldo del Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Santander, la Embajada de Portugal, el Instituto Camões y el apoyo de Ibermúsicas a Helena Sarmento. “Este Festival intenta homenajear la raíz identitaria, rescatar su valor cultural y ser fuente de inspiración a estas nuevas generaciones musicales para seguir generando adeptos y difundir a sus exponentes.”

Helena Sarmiento, una de las
Helena Sarmiento, una de las figuras portuguesas del fado contemporáneo, cerrará el festival el domingo 19 en el Centro Cultural Recoleta

El cronograma artístico de 2025 incluye la participación de Fadeiros, el Karina Beorlegui Cuarteto y la pareja de baile Cecilia Capello y Diego Amorin en el concierto de apertura el viernes 17 en Galpón B. El sábado 18, Sanata Bar albergará la masterclass de guitarra portuguesa a cargo de Ricardo J. Martins (abierta y gratuita para músicos y cantantes, sin necesidad de inscripción previa).

Esa misma noche, Rondeman Abasto será sede de un concierto con Ariel Altieri y Graciela Viegas Ruivo, Fado Trio, Mariana Accinelli Trío, Almalusa y Alfredo Piro Rinaldi. El cierre del festival, el domingo 19 de octubre a las 18:00 en el Centro Cultural Recoleta, estará a cargo de Helena Sarmento, quien ofrecerá un recital de fado como artista invitada desde Portugal.

Temas Relacionados

Festival Porteño de Fado y Tango Fado TangoMúsica popularCultura en Buenos Aires

Últimas Noticias

Cristina Pérez sorprende con “Mujer samurái”, un homenaje literario a la legendaria guerrera japonesa Tomoe Gozen

La reconocida periodista y escritora argentina acaba de publicar una nueva novela que rescata la vida de la guerrera más célebre del Japón feudal, y explora el misterio detrás de su figura histórica

Cristina Pérez sorprende con “Mujer

El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Fans de la estrella pop invadieron el espacio de arte regional de Wiesbaden, tras viralizarse el parecido del video de la canción “The Fate of Ophelia” con una obra del artista Friedrich Heyser

El fenómeno Taylor Swift también

Elogio de Drew Struzan, el genio detrás de los afiches de “E.T.”, “Star Wars” e “Indiana Jones”

El legendario ilustrador que marcó la cultura pop con sus carteles de películas icónicas, pasó de la pobreza y el anonimato a convertirse en el artista favorito de Steven Spielberg y George Lucas

Elogio de Drew Struzan, el

“Mr. Scorsese”, el lado menos conocido de uno de los grandes directores de la historia del cine

El esperado documental explora desde sus inicios en Little Italy hasta sus batallas en Hollywood, con testimonios de colaboradores y amigos que revelan facetas poco conocidas del cineasta

“Mr. Scorsese”, el lado menos

Premio Fundación Medifé Filba: estas son las cinco novelas finalistas

Los libros fueron seleccionados por un jurado compuesto por María Moreno, Alejandra Kamiya y Alan Pauls. El ganador se dará a conocer en noviembre y recibirá cinco millones de pesos

Premio Fundación Medifé Filba: estas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los gobernadores de Provincias Unidas

Los gobernadores de Provincias Unidas se mostraron dispuestos a acompañar reformas, pero pidieron diálogo

Piden enviar a juicio a los militantes de Revolución Federal, vinculados a episodios de violencia política

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

Balearon el hospital de Rosario donde estaba internado al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Intensas lluvias y caída de granizo en el norte del Litoral: cayeron más de 100 mm de agua en pocas horas

INFOBAE AMÉRICA
El futuro CEO de Mercado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Cuál es el “interruptor” cerebral que regula la reacción al miedo, según un estudio

Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah probablemente reabrirá el domingo

Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

TELESHOW
Cazzu reveló el significado del

Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo

Marcelo Tinelli responde luego que Magaly Medina rechazara conocerlo: “Magaly es brava y nos tiene ahí en la mira”

La abogada de Mauro Icardi expresó la preocupación del futbolista por el nuevo novio de Wanda Nara: “A los chicos no hay que tocarlos”

La reacción de Daniela Christiansson ante el desempeño de Maxi López en Masterchef Celebrity: “Muy orgullosa”

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”