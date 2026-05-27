Panamá

En los cementerios de ciudad de Panamá habitan el abandono, el vandalismo y la profanación

Los camposantos, especialmente los del área metropolitana, son percibidos como lugares peligrosos, sucios y carentes de valor

Guardar
Google icon
En abandono se encuentran los camposantos municipales en Panamá, según un estudio. (Tomada de Internet)
En abandono se encuentran los camposantos municipales en Panamá, según un estudio. (Tomada de Internet)

Sucios, descoloridos, llenos de maleza, sitios furtivos para las relaciones sexuales, con sus estructuras abandonadas por la falta de gestión institucional, los cementerios de la ciudad de Panamá facilitan el vandalismo y la profanación de las tumbas.

Los ocho camposantos municipales del área metropolitana son percibidos como lugares peligrosos, carentes de valor, lo que favorece su deterioro, afirma una tesis de maestría del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.

PUBLICIDAD

El robo de materiales, como lápidas, cruces, figuras religiosas de cerámica, entre otros, así como la utilización de restos óseos para prácticas de rituales de santería, se combinan con la ausencia del control institucional, demuestra el estudio al analizar los factores criminológicos.

Esto, apunta el análisis, evidencia la existencia de una necro cultura, que no es más que un sistema de creencias, valores y prácticas sociales que celebran la muerte, la violencia y el sufrimiento en lugar de la vida y el bienestar humano.

PUBLICIDAD

“Profanaciones, vandalismo y violencia post mortem: un análisis crimino-antropológico de la percepción y manejo de cementerios en estado de abandono de la región metropolitana de Panamá”, se titula el trabajo realizado por José Prieto Núñez.

En Panamá hay ocho cementerios municipales y más de 630 que están colapsados. (Tomada del Municipio de Panamá)
En Panamá hay ocho cementerios municipales y más de 630 que están colapsados. (Tomada del Municipio de Panamá)

Núñez sostiene que en el país los cementerios no solo son escenarios de la disposición final de los cuerpos, sino también espacios sociales donde convergen dinámicas culturales, simbólicas y delictivas.

En todo el país más de 630 cementerios están saturados o colapsados, comentó en su momento Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, apuntando que necesitan acciones urgentes y de políticas públicas tendientes a mejorar esta situación.

El objetivo del estudio de Núñez fue analizar desde una perspectiva crimino-antropológico, la profanación, el vandalismo y la violencia post morten en los cementerios abandonados.

Adujo que esto es para comprender la percepción social y el manejo de estos espacios y sus implicaciones.

Al abordar el tema del manejo institucional y comunitario, la tesis de maestría demuestra una falta de coordinación, recursos y políticas públicas efectivas para la protección de los cementerios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En los cementerios convergen convergen dinámicas culturales, simbólicas y delictivas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cementerios en el país ofrecen servicios funerarios completos, incluyendo inhumación, cremación, osarios, bóvedas de concreto y espacios personalizados para familias.

En Panamá hay un cementerio de la etnia china que data de1882, conocido como el Wah On Kon Ce, ubicado entre los barrios de Santa Ana y El Chorrillo, en la ciudad capital, que tampoco escapa a la grave situación que presentan.

También está el Cementerio de Beneficencia Israelita, el camposanto de los franceses y uno de propiedad de los estadounidenses.

Los cementerios en Panamá son más que lugares de descanso, de acuerdo con la Funeraria Cremaciones La Gloria Divina.

Agrega que cuentan historias del país, como es el caso del parque de El Caño, en la provincia de Coclé, donde se encuentran tumbas desde el año 750 d.C.

Los camposantos también cuentan historias, como es el caso del parque de El Caño, donde se encuentran tumbas desde el año 750 d.C.
Los camposantos también cuentan historias, como es el caso del parque de El Caño, donde se encuentran tumbas desde el año 750 d.C.

Las excavaciones arqueológicas en ese lugar ayudan a comprender cómo vivían los antepasados de los panameños.

La publicación de la funeraria señala que especial atención merece la tumba Nº 9, que revela la importancia social de su ocupante, que estaba rodeado por objetos valiosos.

Detalla la funeraria que la tumba contenía ofrendas como pectorales y cinturones de cuentas de oro, muestra de la riqueza y el estatus del enterrado.

En el país el día en que los cementerios brillan de limpieza, dentro y fuera, es el 2 de noviembre, cuando los panameños honran a sus difuntos, y acuden en masa a visitar las tumbas, a llevarles flores, a derramar unas lágrimas por su recuerdo.

El resto del año, “¡Dios mío, que solos se quedan los muertos!”, como dijera el poeta Gustavo Adolfo Bécquer en su Rima LXXIII.

Temas Relacionados

CementeriosAbandonoProfanaciónVandalismoCiudad de PanamáHistoriaEstudio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador elevó el Presupuesto Modificado a USD 10.652 millones tras ajustes hasta abril de 2026

Las reformas presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo salvadoreño aumentaron los recursos destinados a inversión pública y modernización, con énfasis en nuevos fondos provenientes de préstamos externos y aportes sectoriales, según datos oficiales

El Salvador elevó el Presupuesto Modificado a USD 10.652 millones tras ajustes hasta abril de 2026

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas registró un incremento mensual impulsado principalmente por el encarecimiento de herramientas y materiales básicos en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El gobierno señaló a un individuo identificado como Edwin Alejandro C. tras su arribo en un vuelo, asociándolo a una estructura criminal en Ilopango conforme a la ofensiva estatal bajo el régimen de excepción

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El arresto de un hombre identificado como miembro activo de una clica vinculada al programa La Paz fue resultado de una operación en la colonia Santa Julia 3, impulsada por labores de inteligencia y patrullaje policial

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

La proyección especial de “Las aventuras del Cipitío” reunió a familias y amantes del cine en el corazón de Marruecos, celebrando la riqueza cultural y lingüística de El Salvador en un ambiente festivo y educativo

El Cipitío cruza fronteras: la serie salvadoreña infantil brilla en el festival de cine en Marruecos

TECNO

Por qué un celular se demora en abrir apps: significa que debes reiniciarlo

Por qué un celular se demora en abrir apps: significa que debes reiniciarlo

Hasta 62 mil dólares podría costar acompañar a tu selección en todos los partidos del Mundial 2026

Pokémon GO presenta su temporada Siempre Adelante con importantes cambios y novedades

Todos los códigos de Free Fire para ganar recompensas en Free Fire este 27 de mayo de 2026

Jeff Bezos, creador de Amazon, es ahora el encargado de construir una base lunar: del ecommerce al universo

ENTRETENIMIENTO

J. K. Simmons y Spider-Man protagonizan inesperado momento viral en juego de béisbol

J. K. Simmons y Spider-Man protagonizan inesperado momento viral en juego de béisbol

Bianca Censori desafía los límites en Instagram con el bikini más pequeño de su colección

¿Accidente o asesinato? El nuevo documental de Netflix sobre la adolescente condenada por matar a su novio en un choque

“Rey y conquistador” sorprende con una reconstrucción fiel e impactante de la Inglaterra del siglo XI

El método Scaloni: testimonios exclusivos, liderazgo detrás del éxito y una estrategia inédita en el documental argentino de Flow

MUNDO

China ejecutó al acusado de envenenar a un magnate de los videojuegos vinculado al “Problema de los 3 cuerpos” de Netflix

China ejecutó al acusado de envenenar a un magnate de los videojuegos vinculado al “Problema de los 3 cuerpos” de Netflix

Taiwán detuvo a tres personas sospechosas de contrabandear chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China

Una ola de calor histórica sacude a Europa y ya dejó al menos doce muertos

Putin permitirá que los bancos armen a sus empleados para defenderse de los ataques con drones

Un incendio afectó a un supermercado kosher en el mismo barrio de Londres donde hubo ataques antisemitas