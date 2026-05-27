La miasis por gusano barrenador aumenta y afecta ya a más de 271 personas en Nicaragua

Los departamentos de Managua, Masaya y Chinandega lideran las estadísticas en Nicaragua de casos de gusano barrenador en humanos./(Europa Press/Infobae México)

El inicio de la temporada de lluvias en Nicaragua ha desatado preocupación entre especialistas en salud pública por el incremento de enfermedades transmitidas por vectores y la aparición de casos de miasis por gusano barrenador en humanos.

El médico nicaragüense José Antonio Delgado, exiliado y entrevistado por el medio digital La Mesa Redonda, advirtió sobre la extrema vulnerabilidad de la población ante el avance de ambas amenazas sanitarias, en un contexto de escasa transparencia informativa por parte del Estado.

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Según Delgado, la miasis causada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) ha dado un salto preocupante hacia los seres humanos en Nicaragua.

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) reconoció, de acuerdo con información recogida por La Mesa Redonda, la existencia de más de 271 casos confirmados a nivel nacional. Managua encabeza la lista de departamentos afectados, seguida de Masaya y Chinandega.

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El mecanismo de contagio ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, rasguños o mucosas expuestas, tanto en personas como en mascotas.

Las larvas resultantes se alimentan de tejido vivo, lo que implica un riesgo mayor para adultos mayores, niños, y personas con movilidad reducida o con úlceras crónicas. Los síntomas incluyen dolor agudo, inflamación, secreciones malolientes y movimiento visible en la herida, señales que requieren atención médica inmediata.

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FOTO DE ARCHIVO-La temporada de lluvias en Nicaragua provoca aumento de enfermedades transmitidas por vectores y casos de miasis por gusano barrenador. /(REUTERS/Enea Lebrun)

La situación epidemiológica de Nicaragua se agrava por el repunte del dengue, que mantiene un comportamiento cíclico y agresivo. Los síntomas del dengue suelen confundirse con los de la influenza estacional y cuadros de COVID-19, lo que dificulta su identificación oportuna.

El doctor Delgado alertó sobre el peligro del subregistro debido a la falta de vigilancia oficial y exhortó a la población a evitar la automedicación, especialmente el uso de analgésicos y antiinflamatorios como la aspirina, ibuprofeno o el diclofenaco, que pueden agravar el cuadro clínico. Recomendó priorizar la hidratación con suero oral y buscar diagnóstico médico ante los primeros signos de fiebre.

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Falta de datos oficiales y contexto regional

Hasta la fecha, el gobierno nicaragüense no ha publicado cifras actualizadas sobre casos de dengue ni sobre la magnitud de la miasis humana.

La información oficial disponible a nivel regional, reportada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que a la semana epidemiológica seis de este año, se registraban 250,525 casos sospechosos de dengue en las Américas, pero sin desglose específico para Nicaragua.

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En cuanto al gusano barrenador, la Organización Mundial de Sanidad Animal ha confirmado la presencia de brotes en Nicaragua, junto a otros países de Centroamérica, con más de 20,000 nuevos brotes contabilizados en la región.

Sin embargo, se registra una escasez de cifras oficiales, lo cual limita la dimensión real del problema sanitario que enfrenta Nicaragua.

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Cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, rasguños o mucosas expuestas se generan casos de gusano barrenador que afectan tanto a los humanos como a los animales. /(Crédito Naturalist)

Prevención y respuesta ciudadana

Ante la ausencia de campañas estatales masivas y transparentes, se recomienda a la población mantener la erradicación de criaderos de zancudos en patios y jardines, lavar constantemente los recipientes de agua y cuidar cualquier herida cutánea, manteniéndola limpia, desinfectada y cubierta.

La Mesa Redonda subraya la necesidad de que cada hogar nicaragüense desarrolle su propio plan de contingencia para proteger la salud familiar en este inicio de invierno.

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