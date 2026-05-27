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China ejecutó al acusado de envenenar a un magnate de los videojuegos vinculado al “Problema de los 3 cuerpos” de Netflix

Xu Yao fue declarado culpable de matar a Lin Qi, el fundador de Yoozoo Games, con sede en Shanghai, que posee los derechos de adaptación cinematográfica de la exitosa trilogía de ciencia ficción

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Lin Qi
Lin Qi, el fundador de Yoozoo Games (AP)

Las autoridades chinas ejecutaron a un hombre condenado por usar veneno para matar a un magnate multimillonario de los juegos vinculado a la adaptación de Netflix de “El problema de los tres cuerpos” por una disputa profesional, informaron el martes medios locales.

Xu Yao fue declarado culpable de matar a Lin Qi, el fundador de Yoozoo Games, con sede en Shanghai, que posee los derechos de adaptación cinematográfica de la exitosa trilogía de ciencia ficción conocida por el título de su primer libro, “El problema de los tres cuerpos”.

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La trilogía de ciencia ficción, del autor chino Liu Cixin, ha sido traducida a más de 40 idiomas y adaptada a producciones televisivas y de juegos, incluida la popular serie “3 Body Problem” de Netflix estrenada en 2024.

Xu, ex director de una subsidiaria de Yoozoo Games, envenenó a Lin en 2020 por haber sido marginado por el fundador poco después de que Xu ayudara a su superior a conseguir el acuerdo con Netflix.

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Xu fue condenado en 2024, y la revista de negocios de Shanghai Yicai Global y otros medios informaron que fue ejecutado el 21 de mayo.

La compañía de Lin confirmó la ejecución en un comunicado el martes en la plataforma de redes sociales Weibo.

Xu Yao, un hombre con gafas y chaqueta gris sobre negra, de pie detrás de un podio con un letrero chino, flanqueado por dos oficiales uniformados
Xu Yao, el ex presidente de Shanghai Yishi Investment, aparece en el tribunal rodeado de oficiales durante su juicio en China. (Shanghai First Intermediate People's Court)

“Recientemente, el caso relacionado con el Sr. Lin Qi, el fundador de Three-Body Universe, finalmente llegó a su conclusión y finalmente se hizo justicia”, se lee en el comunicado.

“Todos nosotros en la empresa estamos profundamente agradecidos por el respeto de la justicia”, continuó.

Yoozoo Games no respondió de inmediato el miércoles a una solicitud de comentarios adicionales.

El Tribunal Popular Superior de Shanghai no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Según informes de los medios locales, Xu gastó cientos de miles de yuanes (decenas de miles de dólares) para comprar en línea sustancias altamente tóxicas, incluida la alfa-amanitina, un compuesto letal que se encuentra en algunos hongos venenosos.

Disfrazó los venenos como píldoras probióticas y los puso dentro de cápsulas de café, recipientes de agua y botellas de whisky, que luego compartió con Lin y otros empleados de la empresa.

Lin fue llevado al hospital en diciembre de 2020 y murió unos días después. Tenía 39 años.

Varios otros enfermaron pero se recuperaron.

La serie “El problema de los tres cuerpos” ha sido muy popular tanto en China como en el extranjero. Liu, su autor, se convirtió en el primer escritor chino en ganar el prestigioso Premio Hugo, el premio más importante del género.

A nivel nacional, las obras impulsaron el crecimiento de una industria de ciencia ficción que abarca películas, videojuegos, libros, revistas y exposiciones.

(Con información de AP)

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