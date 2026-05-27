Las cárceles de Guatemala operan con un hacinamiento del 340% confirman las autoridades

El sistema penitenciario de Guatemala enfrenta una severa sobrepoblación del 340% con 23,837 reclusos, mientras el gobierno implementa estrategias tecnológicas y requisas para combatir el crimen organizado y mejorar las instalaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala administra 25 centros penitenciarios y mantiene bajo custodia a 23.837 personas privadas de libertad, en un sistema con 340% de sobrecapacidad que el Gobierno intenta reordenar con requisas, traslados y digitalización de expedientes, según información oficial entregada por la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala en respuesta a una consulta de Infobae Centroamérica.

En ese total de población reclusa, según datos oficiales compartidos al concluir el censo de la población reclusa en febrero recién pasado registra a 2,545 pandilleros terroristas activos del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

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El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda reconoció, además, durante un conversatorio previo a la edición 2026 del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo organizado por Fundesa el 22 de abril, que la red penitenciaria arrastra décadas de abandono en infraestructura.

La distribución oficial del sistema contempla 16 centros de detención preventiva, seis de cumplimiento de condena y tres instalaciones mixtas, según la respuesta oficial citada por Infobae Centroamérica.

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Ese mismo documento advierte que, por una “deficiencia histórica en infraestructura”, en la práctica todos los recintos alojan tanto a personas en prisión preventiva como a condenados.

Guatemala enfrenta una sobrepoblación carcelaria del 340% con 23,837 presos en 25 centros penitenciarios, según datos oficiales. (PNCdeGuatemala)

El Sistema Penitenciario no divulga, por razones de seguridad, la sectorización interna, la cantidad de módulos ni el número de requisas ejecutadas en cada recinto, según la respuesta oficial. Esa reserva convive con una estrategia de intervenciones focalizadas que las autoridades presentan como parte de un proceso de control gradual.

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El departamento de Guatemala concentra la mayor parte de los recintos

La mayor concentración de cárceles se ubica en el departamento de Guatemala, según la información oficial remitida.

Allí funcionan cuatro de los 16 centros preventivos: el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Zona 18, el centro de delitos menores y faltas para hombres de la misma zona conocido como Anexo “B”, el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional” de Pavoncito en Fraijanes y el Centro de Detención Preventiva para Mujeres “Santa Teresa”, también en Zona 18.

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A esos recintos se suma Mariscal Zavala, en Zona 17, de acuerdo con la misma fuente. Los demás centros preventivos están distribuidos en Chimaltenango, Mazatenango en Suchitepéquez, Cobán en Alta Verapaz, Santa Elena en Petén, Los Jocotes en Zacapa, El Boquerón en Santa Rosa, Santa Cruz del Quiché, Cantel en Quetzaltenango, Malacatán en San Marcos, Salamá en Baja Verapaz y Coatepeque.

Los seis centros de cumplimiento de condena son Fraijanes I para mujeres, la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón en Fraijanes, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá en Escuintla, la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango, el Centro de Orientación Femenino en Fraijanes y el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios en Izabal, según la respuesta oficial.

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Las tres instalaciones mixtas son el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II y el Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la Zona 1, conocido como Matamoros, de acuerdo con la misma información.

El Gobierno digitaliza expedientes y refuerza el control interno

El sistema GP360 integra el perfil médico, legal y de seguridad de cada recluso, con expedientes digitalizados y registro biométrico completo, validación que se realiza mediante lectura de huellas dactilares y cotejo con el Registro Nacional de Personas.

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De acuerdo con información publicada en medios de comunicación locales, la plataforma prevé vincular ese censo digital con los registros de visitas para reforzar los controles de ingreso.

También permitirá registrar traslados con fecha y hora de salida y entrada, identificar a los guardias responsables, detectar suplantaciones y facilitar la coordinación interinstitucional, según explicó el funcionario.

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La puesta en marcha del sistema responde a instrucciones de Marco Antonio Villeda y forma parte del proceso de modernización institucional del Ministerio de Gobernación. En paralelo, el Sistema Penitenciario destina 56 millones de quetzales para modernizar y reforzar ocho prisiones: Pavoncito, el Preventivo de Zona 18, Santa Teresa, Renovación I, Boquerón, Chimaltenango, Fraijanes 2 y El Cobo, en cumplimiento del Decreto 11-2025 sobre combate a grupos criminales.

Las requisas en Pavón y Renovación I revelaron estructuras internas de poder

Villeda dijo durante el conversatorio de Enade 2026 organizado por Fundesa que en la Granja de Rehabilitación Pavón ya fueron intervenidos 18 de los 25 módulos. El ministro sostuvo que el tamaño del recinto impide realizar operativos totales en una sola jornada.

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Ante ese auditorio, Villeda describió el patrón que encuentran las fuerzas de seguridad dentro de los sectores allanados: “Cada vez que ingresamos a un módulo encontramos múltiples ilícitos. No es que se permita el ingreso constante, sino que el tamaño de las cárceles y su composición dificultan un control absoluto inmediato”.