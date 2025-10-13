Cultura

Lucrecia Martel, homenajeada con la medalla más importante del cine mexicano

El homenaje a la cineasta argentina se produjo en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde proyectó su primer documental “Nuestra tierra”

La directora argentina proyectó su primer documental ‘Nuestra tierra’ en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México

La directora argentina Lucrecia Martel proyectó este domingo su primer documental Nuestra tierra en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México, en una función que dedicó a los “pueblos indígenas” tras recibir la Medalla de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Esta función está dedicada a Javier Chocobar y todos los pueblos indígenas del planeta”, exclamó Martel acompañada del equipo de la película.

La originaria de Salta, en el norte de Argentina, proyectó, después de hacerlo en el Festival de Venecia, Nuestra tierra, que aborda el caso del asesinato del líder de la comunidad indígena Chuschagasta, Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre de 2009 en la provincia de Tucumán.

Martel recibió la Medalla de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Con palabras de agradecimiento hacia el FICM y por ver una sala llena para la proyección, recordó la lamentable muerte de Chocobar y destacó que esta “aventura” fílmica empezó por él.

“No hay posibilidad de vida sin espacio y no es tan chico como para que andemos sacando gente, para quitarles la tierra”, resaltó tras develar la ya tradicional butaca con su nombre tejido y que será dispuesta en un cine en la ciudad de Morelia (occidente de México).

La medalla fue entregada a la cineasta por el director de la Filmoteca, Hugo Villa, quien subrayó que la labor de Martel en la industria es como “una vitrina” que enseña y es una especie de memoria colectiva.

Escena de "Nuestra tierra" (Crédito: MUBI)

Con este documental, Martel debuta en el género documental luego de filmar clásicos de cine de ficción argentino como La ciénaga (2001) o Zama (2017).

Además de a Martel, en la edición 23 del certamen este reconocimiento también fue otorgado al director brasileño Kleber Mendonça Filho, quien presentó El agente secreto como la película inaugural del festival.

La Medalla de la Filmoteca de la UNAM ha sido otorgada a grandes figuras del cine internacional como Willem Dafoe, Francis Ford Coppola o Juliette Binoche

La Medalla de la Filmoteca de la UNAM ha sido otorgada a grandes figuras del cine internacional como Willem Dafoe, Francis Ford Coppola o Juliette Binoche -quien fue una de las invitadas de honor este año- desde 1987 y se otorga a aquellos que han dejado huella en el séptimo arte.

Esta distinción hecha de plata tiene su origen en el corazón del cine mexicano, ya que este material se extrae como residuo de los químicos que se usan en el proceso de revelado de las más de 45.000 títulos audiovisuales nacionales que conserva el archivo de la filmoteca, el más grande de Latinoamérica.

Fuente: EFE. Foto: Iván Villanueva

