Cultura

Abdulrazak Gurnah explora en su nueva novela los dilemas de la juventud en la África poscolonial

El escrito tanzano, premio Nobel de Literatura en 2021, acaba de publicar “Un largo camino”, una historia que explora las huellas del pasado y sus consecuencias

Por Irene Dalmases

Guardar
Abdulrazak Gurnah publica "Un largo
Abdulrazak Gurnah publica "Un largo camino", una novela ambientada en la Zanzíbar poscolonial (Foto: El periódico mediterráneo)

Abdulrazak Gurnah ironiza con que está “encantado” de llevar desde 2021 el “peso” que supone la distinción del premio Nobel de Literatura en un momento, además, en el que tiene nueva novela, Un largo camino, una historia que transcurre en su Zanzíbar natal (Tanzania). La obra sitúa al lector a finales de los años noventa del siglo pasado, aunque alude a hechos y situaciones de los años cincuenta y anteriores, y en la misma cuenta la vida de tres jóvenes, dos hombres y una mujer, que alcanzan la edad adulta en el África oriental poscolonial.

“Lo que me interesaba en esta novela es ver cómo las personas gestionan la vida que les es dada, qué hacen con las cartas que les han tocado”, precisa el escritor africano. Y traza un friso de aquel momento, mostrando, además, quién es Raya, la madre de Karim, uno de los tres protagonistas, una mujer forzada a casarse de muy joven con un hombre mayor, que la maltrata, de manera que en un momento de su vida decide acabar con su matrimonio y ve que la “única solución que tiene para salir adelante es dejar atrás al hijo que tuvo”.

El lector conocerá, asimismo, la peripecia vital de Badar, el joven que acabará de sirviente en casa de Raya, alguien que no sabe quién son sus padres, que será acusado de robo, como un día lo fue su progenitor, aunque él no lo sepa, y quiénes son Karim, hijo de Raya, y su esposa Fauzia, el otro vértice de este triángulo. “Todos nosotros heredamos las consecuencias de las acciones que han realizado en el pasado otras personas y muchas veces, sobre todo, mientras crecemos, no siempre comprendemos lo que nos ha precedido”, afirma.

En ocasiones, hay gente que tiene “la suerte de que les acaban contando lo sucedido, pero la mayoría tiene que ir sonsacándole a padres y familiares y conocer historias fragmentarias”. Apunta que es de los que cree que “la vida se repite”, aunque las cosas “no ocurran de la misma manera”.

Muchas maneras de ser en África

Aunque residente en Gran Bretaña desde 1967, Gurnah sigue el devenir de los diferentes países del continente africano, con “muchas maneras de ser, muchas historias, muchas culturas distintas”, pero advierte de que no tiene “ni idea” sobre si alguno puede sobresalir y adquirir rango de gran potencia.

“Es cierto -dice- que existen centros de energía muy potentes que, quizá, puedan despegar y estar en auge en el futuro, pero también hay partes que experimentan todavía de una manera violenta las consecuencias de la colonización, como la República Centroafricana o Sudán, con problemas muy graves y que, en mi opinión, muy difíciles de resolver pronto”.

Cumbre 2024 del Foro de
Cumbre 2024 del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) en Pekín, China, el 5 de septiembre de 2024 (Foto: archivo REUTERS/Tingshu Wang)

Con todo, ve países con “muchas posibilidades” como Sudáfrica, Nigeria, algunos del norte, así como de África Oriental, que son zonas “más tranquilas y pacificadas y espero que ojalá sea así”. En cuanto a si está preocupado por una nueva colonización, piensa que no hay “diferencias esenciales” en cómo las grandes multinacionales o las grandes organizaciones capitalistas mundiales han intervenido o influido en los países africanos y lo que ocurre ahora y siente que hay que esperar para ver qué reparan las nuevas relaciones que se establecen con potencias como China o Rusia y “ver si tienen un peso menor en términos de coacción que lo que hemos tenido hasta ahora”.

Por otra parte, preguntado sobre el turismo, Abdulrazak Gurnah responde que, igual que ocurre con el colonialismo, no hay un “único turismo” y, en el caso que atañe a Zanzíbar, ha recordado que cuando era niño, los únicos turistas que había eran los que iban en transatlántico entre Ciudad del Cabo y Londres y paraban allí durante un día, “bajaban y compraban cuatro trastos, mientras los chiquillos les chillábamos”. Sin embargo, hoy allí hay muchos hoteles, turistas y eso “igual que en Barcelona tiene un impacto, transforma completamente el lugar”.

La presión del Nobel

No duda en afirmar, por otra parte, que no siente presión tras haber ganado el Nobel de Literatura, porque cuando escribe no piensa en él, sino en ir elaborando las frases, en verificar las ideas que tiene o en si funciona todo el conjunto. “Mi computadora no sabe si he ganado o no el Nobel”, apostilla, para agregar que con la Inteligencia Artificial (IA) igual sí que será su laptop el encargado de escribir las frases.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Abdulrazak GurnahLiteratura africanaLiteratura

Últimas Noticias

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

El regreso de la icónica película a las salas y plataformas reafirma la potencia de su relato. “La gente va a vivir exactamente lo que se vivió en el año 2000″, dice el director mexicano

Alejandro González Iñárritu celebra el

Marianela Núñez deslumbró en su esperado regreso al Teatro Colón para protagonizar “Onegin”

La bailarina argentina, estrella internacional de la danza, debutó el viernes y repite este domingo junto al austríaco Jakob Feyferlik, como figuras centrales en la obra del coreógrafo británico John Cranko

Marianela Núñez deslumbró en su

El festival Semana Musical Llao Llao anunció su edición 2026 en Bariloche

El tradicional encuentro de música clásica de la ciudad rionegrina se realizará del 4 al 8 de marzo, con una rica programación de conciertos de artistas nacionales e internacionales

El festival Semana Musical Llao

La Semana de Cine Latinoamericano refleja las tensiones sociales y culturales del continente

Del martes 14 al viernes 17 de octubre, el festival se convierte en una vidriera del cine regional contemporáneo con historias sobre migración, memoria y mundos ocultos

La Semana de Cine Latinoamericano

Feliz aniversario, queridos: ustedes se fueron, ahora las flores las traigo yo

Es el primer 11 de octubre en que mi papá no le llevará un ramo y una tarjetita a mi mamá. Alguien tiene que tomar la posta

Feliz aniversario, queridos: ustedes se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelve el debate por la

Vuelve el debate por la dolarización: a qué tipo de cambio se podría eliminar la base monetaria y cuáles son los riesgos

Elecciones 2025, en vivo: Bullrich subrayó la necesidad de que el Congreso “no sea un tirapiedras permanente al proyecto”

Javier Milei sigue con su campaña: se reunió en Chaco con Zdero y volvió a pedir “que no aflojen”

Los diputados Itai Hagman y Sabrina Ajmechet se cruzaron en redes: “¿Por qué le cuesta decir que nació en Israel?”

Tres nuevos prófugos, una confesión explosiva y 9 detenidos: así está la causa del triple crimen de Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
Cómo una app con inteligencia

Cómo una app con inteligencia artificial promete revolucionar la búsqueda de trabajo

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

De la novela a la pantalla: cómo “La mujer del camarote 10″ mantiene a todos en tensión

Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo en Medio Oriente y confió que también podría ayudar a lograr la paz en Ucrania

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Misiones:

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

Daniela Celis mostró un video de la recuperación de Thiago Medina junto a sus hijas: “Gracias por no dejarnos”

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”