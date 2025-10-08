La revolución de Miles Davis en el jazz de los años sesenta revive con una edición de lujo

"The Complete Plugged Nickel Live 1965" reúne por primera vez todas las actuaciones del legendario quinteto de Miles Davis en Chicago

El lanzamiento de The Complete Plugged Nickel Live 1965 en una caja de 10 vinilos ha generado gran expectativa entre los coleccionistas y seguidores del jazz. Esta edición limitada, disponible a través de la tienda oficial de Miles Davis, reúne por primera vez en formato LP la totalidad de las legendarias actuaciones que el trompetista y su quinteto ofrecieron en el club Plugged Nickel de Chicago durante diciembre de 1965.

Esta edición limitada de 2 mil copias contiene la grabación íntegra de los conciertos realizados por el Miles Davis Quintet, integrado por Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Estas sesiones, consideradas por muchos especialistas como un hito en la historia del jazz moderno, capturan la interacción y el riesgo creativo de un grupo en pleno proceso de transformación estilística.

El quinteto era un seleccionado de estrellas y eso se aprecia en estas grabaciones. Un joven pero sabio Ron Carter dota de velocidad, afinación y un lirismo singular, asimilando cada detalle del grupo para impulsarlo con fuerza inigualable. Herbie Hancock mantiene una presencia contenida y etérea, expandiendo los acordes al máximo y retirando las manos del teclado en los momentos cruciales. La figura de Tony Williams se convierte en el verdadero epicentro creativo de estas sesiones. Desde su primer encuentro con Miles Davis, el baterista despertó la imaginación del trompetista y asumió con naturalidad la responsabilidad de guiar a la banda.

Y Wayne Shorter, lejos de la excentricidad excesiva que otros adoptaron, se mueve con audacia y plena autonomía, recuperando la libertad de sus inicios en el jazz y volviendo a explorar nuevas formas sin abandonar la coherencia. En estas grabaciones se desata como un improvisador convincente, difícilmente igualado en contundencia y firmeza artística.

Entre los aspectos más destacados de esta colección se encuentra la restauración y masterización de las cintas originales, lo que permite apreciar con una calidad sonora excepcional la energía y la espontaneidad de las interpretaciones. El repertorio abarca clásicos como “Stella by Starlight”, “So What” y “If I Were a Bell”, junto a versiones extendidas y exploratorias que reflejan el enfoque innovador del quinteto.

Las grabaciones de documentan al llamado “segundo gran quinteto” de Miles Davis que revolucionó la improvisación en tiempo real, dando la bienvenida a la sorpresa, descartando la certeza y convirtiendo las notas “incorrectas” en revelaciones. Sony Legacy volverá a lanzar una caja con los siete sets completos de The Complete Plugged Nickel Sessions en enero de 2026 como el primer paso de una celebración de un año por el Centenario de Miles Davis, y publicará uno de los sets completos más intensos, con más de una hora de canciones conocidas transformadas por completo, incluyendo estándares como “All Of You” y “My Funny Valentine”, y composiciones originales de Miles como “So What” o “Agitation”.

[Fotos: prensa Sony Music]