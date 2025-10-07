Cultura

La batalla por la UNESCO: la elección de un líder árabe, la retirada de Estados Unidos y el futuro de los sitios patrimoniales

Un cambio de mando en la agencia cultural de la ONU reaviva viejas disputas y abre interrogantes sobre la financiación y la protección del patrimonio mundial. El desenlace, aún incierto, mantiene en vilo a la comunidad internacional

La batalla por la UNESCO: la elección de un líder árabe, la retirada de Estados Unidos y el futuro de los sitios patrimoniales (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

Los ejecutivos de la UNESCO votaron el lunes para nombrar a un exministro de antigüedades egipcio como el próximo líder del organismo cultural de la ONU, mientras enfrenta acusaciones de sesgo antiisraelí que llevaron a Estados Unidos a anunciar que abandonaría la organización.

La junta votó para designar a Khaled el-Enany, exministro de Antigüedades y Turismo de Egipto, para reemplazar a la directora general francesa Audrey Azoulay tras sus dos mandatos de cuatro años en el cargo. Estados Unidos no participó en la votación, ya que había anunciado su futura retirada de la organización, que es más conocida por designar sitios patrimoniales de fama mundial.

Enany, de 54 años, ha dicho que buscará reincorporar a Estados Unidos —que aporta el ocho por ciento de la financiación total de la UNESCO— a la organización. “El desafío actual es el presupuesto. Esa va a ser la prioridad de todos nosotros”, dijo a los periodistas tras la votación.

Afirmó que se esforzaría por lograr deliberaciones “técnicas” en la UNESCO “en lugar de la politización de la organización”. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi emitió un comunicado en el que habló de un “éxito histórico” para su país y deseó a Enany lo mejor en su “noble misión”.

Golpe a la financiación de EE. UU.

Estados Unidos anunció en junio que dejaría la UNESCO, alegando que era parcial contra Israel y promovía causas “divisivas”. Esa medida, que entrará en vigor a finales de 2026, supondrá un duro golpe para las finanzas de la agencia.

Solo dos candidatos estaban en la contienda por el puesto principal, después de que un aspirante mexicano se retirara en agosto.Enany se enfrentó a Firmin Edouard Matoko, de la República del Congo, quien había ejercido como ministro de Asuntos Exteriores de facto de la UNESCO hasta marzo.

Enany supervisó las antigüedades, y más tarde también el turismo, de 2016 a 2022 bajo el mandato de Sisi. Desde que anunció su candidatura hace más de dos años, afirmó haber visitado 65 países y reunirse con 400 personas durante 30 meses de campaña.

Si se confirma su nominación, asumirá el cargo el 14 de noviembre como el primer director general de la UNESCO procedente de un país árabe y el segundo de una nación africana, después de Amadou Mahtar Mbow, de Senegal, quien ocupó el cargo de 1974 a 1987.

Enany obtuvo 55 de los 57 votos emitidos, según informó la presidenta de la junta, Vera Lacoeuilhe. La asamblea general de la organización debe ahora ratificar su nombramiento durante su reunión en Uzbekistán el 6 de noviembre. El organismo nunca ha rechazado una recomendación de la junta ejecutiva, que está compuesta por representantes de 58 de los 194 Estados miembros.

