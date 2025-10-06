Cultura

Puro Diseño celebra 25 años con edición histórica en Buenos Aires

La feria de diseño más influyente de Argentina reunirá a referentes del sector, nuevas tendencias y experiencias inmersivas en La Rural del viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre

Puro Diseño celebra 25 años con edición histórica en Buenos Aires

La celebración de los 25 años de la Feria Puro Diseño marcará un hito en el calendario cultural de Buenos Aires, al reunir durante tres jornadas a los principales exponentes del diseño argentino en el Pabellón Ocre de La Rural. El evento, que tendrá lugar los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, se presenta como una plataforma inigualable para descubrir las tendencias más recientes y las propuestas más innovadoras del sector.

La edición aniversario introduce la biomímesis como eje conceptual, consagrando a la naturaleza como fuente de inspiración y creación. Según Matías Rosado, director y productor general de la feria, “el concepto de los 25 años es la biomímesis que consagra a la naturaleza como fuente de inspiración y creación”, una visión que impregnará tanto la estética como la curaduría de la muestra. Esta perspectiva se materializará en el Túnel Inmersivo, una instalación de 3 metros de ancho, 10 de largo y 3 de alto, que ofrecerá un recorrido sensorial a través de sonido envolvente, proyecciones y efectos visuales, invitando a los asistentes a explorar la relación entre los procesos naturales y el diseño contemporáneo.

Durante el evento, el Pabellón Ocre se transformará en un espacio donde convergerán propuestas de diversas categorías: Bienestar, Estilo, Sabores, Hogar y Textil, Joyería Contemporánea, Infantiles, Muebles y Accesorios para Mascotas. La selección de expositores y objetos estuvo a cargo de un comité curador integrado por figuras reconocidas como Benito Fernández, Julio Oropel, Luz Arias, Laura Varsky y Juan Martín Cutro, quienes aportaron su experiencia en moda, arquitectura, joyería, diseño gráfico y periodismo especializado.

Una de las novedades más destacadas será la inauguración de la primera Tienda Oficial de Puro Diseño en La Rural, que presentará una colección homenaje compuesta por 25 objetos exclusivos diseñados por referentes históricos de la feria, entre ellos Fernando Poggio, Juan Di Ciervo, Celedonio, Luz Arias, Benito Fernández, Laura Varsky + Pared y Bilu Luz. Marina Ancilletta, directora de Nuevos Negocios en Atlántida y curadora de la tienda, explicó: “Nació con la idea de tener un punto donde pudiéramos reunir objetos que representen la esencia de Puro Diseño”.

El cierre de la feria estará marcado por la entrega de los Premios Puro Diseño 2025, que distinguirán a los expositores más destacados y otorgarán un reconocimiento especial a las provincias participantes, reforzando el carácter federal del encuentro. La feria se distingue por ofrecer una experiencia integral, con contenidos innovadores y actividades interactivas que trascienden el tradicional recorrido de stands.

La moda ocupará un lugar central en la agenda, con desfiles de diseñadores consagrados como Benito Fernández, Marcelo Senra, Jorge Rey, Natalia Antolín y Mauro Pesoa. Además, se dará visibilidad a la nueva generación de talentos a través de presentaciones de universidades como la Universidad de Morón y la UBA, así como de expositores emergentes, en un formato que celebra la diversidad creativa y la innovación.

La propuesta gastronómica estará representada por La Cocina de Puro Diseño, un espacio que simulará un estudio de televisión y una cocina de vanguardia, donde el público podrá asistir a clases magistrales de chefs reconocidos, degustar platos típicos de distintas provincias y disfrutar de coctelería en vivo.

Entre las atracciones principales de esta edición se encuentra La Casa Para Ti DECOx GA (Grand Atlántida), una instalación que exhibirá las últimas tendencias en decoración, mobiliario, electrodomésticos, grifería, paisajismo y muebles de exterior, e incorporará por primera vez una piscina integrada al espacio.

El programa de actividades incluirá una agenda de charlas y talleres abiertos al público, concebidos como espacios de intercambio, formación y experimentación, con la participación de referentes de distintas disciplinas que facilitarán el diálogo entre expositores, profesionales y visitantes.

El Paseo del Arte, bajo la curaduría de Federico Platener, fusionará la experiencia de la feria con la dinámica de una muestra de arte contemporáneo, creando una plataforma de encuentro para artistas y diseñadores. El arte urbano también tendrá presencia mediante la intervención de tablas de skate en un tráiler temático, una propuesta que une creatividad, cultura juvenil y diseño gráfico.

En consonancia con la biomímesis, la Cooperativa Argentina de Floricultores realizará una instalación natural con flores, plantas y follajes, mientras que los asistentes podrán recorrer una pasarela artesanal confeccionada con la técnica del tufting, que pone en valor la artesanía dentro del diseño contemporáneo.

La edición 2025 llega respaldada por los resultados de la última convocatoria, que reunió a más de 30.000 visitantes, más de 350 expositores, 10 provincias invitadas y la participación de más de 16 empresas nacionales e internacionales como sponsors. Estos datos confirman a Puro Diseño como la gran plataforma de visibilidad y networking para los creativos argentinos y se reafirma como el evento de diseño más influyente de la región. La feria se consolida así como un punto de encuentro entre creadores, empresas, universidades y público general, en un entorno que celebra la innovación, la diversidad y el talento argentino.

