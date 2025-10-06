Murió Jilly Cooper, bestseller británica de novelas de romance erótico

Murió Jilly Cooper, maestra británica de las novelas atrevidas (Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP)

Jilly Cooper falleció a los 88 años. Fue una escritora británica superventas cuyos novelas atrevidas se caracterizaron por el sexo, el esnobismo y el entretenimiento.

Con títulos sugerentes como Tackle!, Mount! y Score!, los libros de Cooper se convirtieron en sensaciones editoriales, vendiendo 11 millones de copias solo en el Reino Unido.

Su agente, Felicity Blunt, declaró el lunes que “vivirá para siempre en las palabras que puso sobre el papel y en la pantalla... He perdido a una amiga, una aliada, una confidente y una mentora”.

Descrita por una entrevistadora como “coqueta y, francamente, un torbellino”, Cooper generó un afecto y lealtad profundos en sus admiradores.

El ex primer ministro británico conservador Rishi Sunak se declaró “un auténtico fan” en 2023, y añadió: “Hay que tener evasión en la vida”.

Una exitosa adaptación de Rivals de 2024 en Disney+ llevó a su galante y pícaro protagonista Rupert Campbell-Black —inspirado en parte en Andrew Parker Bowles, exmarido de la reina Camila— a una nueva audiencia.

Cooper posa después de recibir su medalla de Comandante del Imperio Británico (CBE) durante una ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham, Londres, Gran Bretaña, el 20 de marzo de 2018 (John Stillwell/Pool vía REUTERS)

“La mayoría de la televisión ahora está llena de crímenes y asesinatos”, dijo Cooper antes del estreno de la serie, en la que incluso hizo una breve aparición.

“A la gente le gustan las historias de amor para animarse. Y eso es lo que siempre he querido hacer: animar a la gente”.

Crónicas de Rutshire

Cooper nació como Jill Sallitt el 21 de febrero de 1937, en el seno de una reconocida familia de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Su bisabuelo fue propietario de un periódico regional y legislador.

Inició su carrera como escritora en un periódico local antes de desempeñar varios trabajos de los que, según decía, la despidieron.

En 1968 volvió al periodismo de prensa luego de que una casualidad en una cena la llevó a conocer al editor del Sunday Times, lo que resultó en un artículo sobre las dificultades de ser una “esposa joven y trabajadora”.

Siguió una columna regular que se publicó durante 13 años. En 1970, luego de un almuerzo, olvidó el manuscrito de “Riders”, su primera novela, en un autobús número 22 en Londres. Nunca se recuperó y le llevó 14 años volver a escribirlo.

Tras una serie de historias románticas “permisivas” publicadas en la década del 70, Cooper retomó “Riders”, que se convirtió en su primera gran novela al publicarse en 1985.

Jilly Cooper (Allan Warren/Wikipedia)

Fue el primer título de una serie de 11 libros conocidos como las Crónicas de Rutshire, cuyo volumen más reciente —“Tackle!”— se publicó en 2023.

Estas novelas apasionadas transcurren en mundos glamurosos y adinerados como el polo, la equitación o la música clásica, en el condado ficticio de Rutshire.

Este condado se basa en los verdaderos condados de la pintoresca región de Cotswolds, en el oeste de Inglaterra, incluyendo Gloucestershire, donde vivía Cooper.

“Los años ochenta realmente fueron la época más divertida”, afirmó alguna vez.

“Mucho sexo, mucho alcohol, muchas fiestas. Las nuevas generaciones desearían haber nacido entonces”.

‘Digna de Dickens’

La casa de Cooper era una mansión rural del siglo XIV en Gloucestershire, desde donde escribía sus manuscritos en una máquina de escribir antigua llamada Monica y organizaba fiestas para sus amigos famosos.

Siempre fue popular a nivel comercial y, en los últimos años, su obra también recibió reconocimientos literarios.

Poster de "Rivals" de Disney

El poeta y académico Ian Patterson elogió en 2017 la profundidad inesperada de la escritura de Cooper, con “subtramas dignas de Trollope o Dickens”.

La periodista Caitlin Moran, del diario The Times, llegó a cambiarse el nombre en la adolescencia en honor a un personaje de “Rivals” y describió a Cooper como “la Jane Austen de nuestros tiempos”.

En los años recientes, Cooper evitó suavizar las escenas sexuales, a pesar de que el mundo se volvió menos hedonista.

Nunca estuvo en riesgo de ser “cancelada”, aunque sí admitió que hubo “muchas reescrituras” en “Tackle!”, novela en la que Rupert Campbell-Black se adentra en el mundo del fútbol.

Cooper estuvo casada con Leo, editor de libros de historia militar, desde 1961 hasta la muerte de él en 2013 tras luchar contra el Parkinson. Tuvieron dos hijos adoptivos.

Amiga de la reina Camila, Cooper fue distinguida por el rey Carlos en 2024 con el título de dama por su contribución a la literatura y a la caridad.

Fuente: AFP